Air France vince numerosi premi agli Skytrax World Airline Awards 2023

Il 20 giugno 2023, al Paris Air Show di Le Bourget in Francia, la cerimonia Skytrax World Airline Awards 2023 ha visto Air France ricevere diversi premi.

Per il terzo anno consecutivo, Air France è stata eletta Best Airline in Western Europe. Air France ha anche continuato il suo viaggio verso l’alto nella classifica World Best Airline, passando dall’ottava alla settima posizione quest’anno.

La compagnia aerea si è classificata al primo posto in 3 categorie legate al suo servizio La Première: Best First Class Airport Lounge, Best First Cass Airline Lounge Catering e Best First Class Onboard Catering.

“Tutti i nostri team Air France sono estremamente orgogliosi di questi premi, che riconoscono l’eccellente esperienza di viaggio che offriamo ai nostri clienti, in particolare per quanto riguarda la nostra offerta La Première, che è ancora una volta tra le migliori al mondo. Questo servizio eccezionale fa parte del nostro DNA e ci consente di promuovere il meglio dello stile di vita francese in tutto il mondo. A nome di Air France, vorrei ringraziare tutti i nostri clienti che hanno votato nel concorso di quest’anno, dimostrando il loro attaccamento al nostro marchio e ai suoi prodotti e servizi”, ha affermato il CEO di Air France, Anne Rigail.

“Con il suo servizio La Première, Air France offre un’esperienza di viaggio unica e su misura per i clienti che apprezzano i più piccoli dettagli. All’arrivo a Parigi-Charles de Gaulle, gli ospiti de La Première vengono accolti in una lounge dedicata nel terminal 2E. Progettata dall’architetto Didier Lefort, la lounge Air France La Première è uno spazio esclusivo di 1.000 m2 che offre calma, serenità e la promessa di un’esperienza di viaggio eccezionale. La gastronomia occupa naturalmente un posto d’onore, con un menu e una lista di vini e champagne ideati da Alain Ducasse e dai suoi team. Nel cuore della lounge, Air France offre ai suoi clienti anche un’area di trattamento Sisley, pioniere francese della fitocosmetologia, che offre un momento di relax che celebra l’esperienza di viaggio francese.

Lo spirito prestigioso di La Première si esprime poi a bordo in quattro private suites disponibili su una selezione di Boeing 777-300 ER. Ogni suite La Première offre un vasto spazio privato e promette un benessere ottimale. In partenza da Parigi e da alcune destinazioni internazionali, Air France collabora con chef di talento che portano in vita l’alta cucina francese a bordo. Per completare l’esperienza culinaria, è disponibile anche una gamma di pasticceria d’eccezione e una lista di vini e champagne ideata da Paolo Basso, miglior sommelier del mondo nel 2013. Ultimo ma non meno importante, ogni pasto viene servito in stoviglie create appositamente per la compagnia aerea da alcuni dei migliori designer francesi”, afferma Air France.

“Con Air France La Première, benessere e relax vanno di pari passo per garantire un’esperienza di viaggio eccezionale. Un mondo in cui tutto è stato pensato per offrire agli ospiti Air France un momento di privacy, comfort e raffinatezza senza eguali. I team La Premiere forniscono un servizio attento e personalizzato, ascoltando i desideri di ogni singolo cliente, dalla linea telefonica dedicata prima del volo fino all’arrivo a destinazione.

Air France sta attualmente lavorando alla progettazione di una cabina di viaggio La Première completamente nuova che prenderà il volo nel 2024. La futura cabina sarà la più lunga sul mercato e offrirà fino a 3 suite modulari e totalmente private per un soggiorno ancora più eccezionale, con una seduta, una chaise longue e un letto completamente piatto. Sarà disponibile su un numero di aeromobili maggiore rispetto a quello attuale”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)