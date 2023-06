Qatar Airways presenta il Gulfstream G700 alla 54a edizione del Paris Air Show

Qatar Airways, nella prima mattinata del Paris Air Show 2023, ha svelato il nuovo Gulfstream G700 alla presenza di H.E. Sheikh Ali bin Jassem Al-Thani, Ambassador of the State of Qatar to France, Qatar’s Minister of Transport, H.E. Jassim bin Saif bin Ahmed Al Sulaiti, COO of HIA, Eng. Badr Mohammed Al Meer, President of Gulfstream Aerospace, Mark Burns.

Il G700 entrerà a far parte di Qatar Executive, la luxury private jet charter division del Gruppo. Qatar Executive è diventato il cliente di lancio internazionale del G700 nell’ottobre 2019 e nei prossimi anni introdurrà 10 jet nella flotta di Qatar Executive. Il volo del G700 da Savannah a Parigi ha stabilito un nuovo city pair record di Mach 0,90, con un tempo di 7 ore e 19 minuti.

Durante il suo flight test programme, il Gulfstream G700 ha dimostrato le sue performance e la sostenibilità, con un volo alimentato da Sustainable Aviation Fuel (SAF) stabilendo un record di velocità di Mach 0,89 tra Savannah e Tokyo.

Il business jet è dotato da due motori Pearl 700 sviluppati da Rolls-Royce e ha un’autonomia di 7.500 miglia nautiche/13.890 chilometri a Mach 0,85 o 6.400 nm/11.853 km a Mach 0,90.

Le cabine dell’aereo sono meticolosamente realizzate per garantire un’esperienza notevole ai passeggeri, soddisfando gli standard dei clienti più esigenti di Qatar Executive.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Il G700 rappresenta l’apice dei viaggi in business jet e offrirà ai clienti di Qatar Executive un’esperienza insuperabile. I progressi tecnologici, l’innovazione, gli strumenti di volo, la configurabilità della cabina e le prestazioni ambientali rendono il G700 un vero punto di svolta e non vediamo l’ora di introdurre il primo G700 nella flotta di Qatar Executive nel 2023″.

Mark Burns, Gulfstream Aerospace, President, ha dichiarato: “Gulfstream ha una partnership di lunga data con Qatar Executive e siamo onorati di averli come nostro partner internazionale per il lancio del G700. Questo velivolo ha la cabina più spaziosa, innovativa e flessibile del settore e non vediamo l’ora di ottenere la certificazione e l’ingresso nell’impressionante flotta di Qatar Executive”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)