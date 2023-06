Air India conferma l’ordine per 250 aeromobili Airbus e sceglie nuovi servizi

Air India ha confermato l’ordine di 250 aeromobili Airbus e ha scelto un pacchetto digitale e di manutenzione di Airbus per sostenere la propria strategia di trasformazione e crescita.

L’ordine comprende 140 A320neo e 70 A321neo a corridoio singolo, oltre a 34 A350-1000 e sei A350-900 widebody. Il vettore aveva firmato una lettera d’intenti per l’acquisto di questi aeromobili nel febbraio 2023.

Air India si affiderà inoltre ad Airbus affinché contribuisca a garantire i massimi livelli di disponibilità della flotta grazie alle Integrated Materials Solutions (IMS) di Satair, una società di Airbus. La soluzione di manutenzione gestita da Airbus garantirà che ogni volta che il vettore avrà bisogno di una rotable or consumable part, questa sarà prontamente disponibile e le scorte saranno automaticamente rifornite. Inoltre, nell’ambito del percorso di trasformazione e digitalizzazione, Air India sarà il cliente di lancio di Skywise Core X3 di Airbus, la più recente e avanzata piattaforma di analitica dell’aviazione, a dimostrazione, ancora una volta, della collaborazione all’avanguardia tra Airbus e Air India.

I contratti di acquisto degli aeromobili e le lettere di intenti per i servizi di manutenzione e digitali sono stati firmati alla presenza di N. Chandrasekaran, Chairman di Tata Sons e Air India, Campbell Wilson, CEO e MD di Air India, Guillaume Faury, CEO di Airbus, Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer e Head of International, e Rémi Maillard, President e Managing Director di Airbus India e South Eas Asia nell’ambito del Paris Air Show 2023.

“Lo storico ordine di Air India segna l’entrata in servizio dell’A350 in India, il mercato dell’aviazione in più rapida crescita al mondo. Il nuovo aeromobile per il lungo raggio contribuirà a sbloccare il potenziale inespresso del mercato indiano del lungo raggio, grazie alla sua tecnologia, autonomia e al comfort unico, che consentiranno di operare nuove rotte permettendo ai passeggeri di vivere nuove esperienze e offrendo vantaggi economici e maggiore sostenibilità. Insieme agli A350, le flotte della A320 Family saranno la risorsa efficiente e versatile per continuare a democratizzare e decarbonizzare il trasporto aereo in India – dal piano domestico a quello internazionale. Le consegne del primo A350-900 sono previste entro la fine del 2023″, afferma Airbus.

Campbell Wilson, CEO e MD di Air India, ha dichiarato: “Il nostro ambizioso programma di rinnovamento ed espansione della flotta vedrà Air India operare con gli aeromobili più avanzati ed efficienti in termini di consumo di carburante attraverso la nostra rete di rotte entro cinque anni. Siamo orgogliosi di lavorare con tutti i nostri partner, inclusa Airbus, in questo viaggio per ricostruire una compagnia aerea globale che rifletta l’India che assume una posizione più fiduciosa in tutto il mondo”.

“Siamo entusiasti di essere un partner chiave nella rinascita del Flying Maharaja. Sotto la guida del gruppo Tata e una nuova gestione mirata, questo è uno dei progetti più ambiziosi nel settore delle compagnie aeree di oggi. Siamo orgogliosi che le efficienze, il comfort e la capacità di autonomia offerti dai nostri aeromobili di ultima generazione contribuiranno al processo, poiché Air India rivendica la sua legittima posizione di vettore premium di livello mondiale. Il pacchetto di servizi Airbus è una perfetta scelta orientata al futuro che costituirà un elemento centrale della trasformazione di Air India”, ha dichiarato Christian Scherer, Chief Commercial Officer and Head of International at Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)