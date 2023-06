ANA si aggiudica il terzo posto fra le compagnie aeree e guida la classifica SKYTRAX 2023 in tre categorie

All Nippon Airways (ANA), la più grande compagnia aerea giapponese 5-star per 10 anni consecutivi, è stata premiata come terza Compagnia Aerea dell’Anno per il 2023 da SKYTRAX, un’organizzazione indipendente di rating del trasporto aereo leader a livello mondiale. ANA si è poi aggiudicata il primo posto in tre importanti categorie: World’s Best Airport Services, World’s Cleanest Airline, e Best Airline Staff Service in Asia.

“Grazie all’impegno di tutti i nostri dipendenti nel fornire servizi e prodotti di altissimo livello, ANA si è guadagnata il terzo posto del prestigioso premio SKYTRAX Airline of the Year e il primo premio in tre altre categorie”, ha dichiarato Shinichi Inoue, President e CEO di ANA. “Il nostro palmarès dimostra che ANA è una delle compagnie aeree leader su base globale. In ANA ci impegniamo strenuamente per collegare tutto il mondo offrendo servizi, prodotti ed esperienze a misura di passeggero, al livello dei nostri concorrenti globali, per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri viaggiatori nell’era post-COVID”.

World’s Best Airport Services (riconoscimento ricevuto per la decima volta)

Il premio viene attribuito alla compagnia con il punteggio più alto nella valutazione dei servizi aeroportuali complessivi. ANA si impegna a fornire un servizio attento e personalizzato a ogni passeggero in ogni momento del suo viaggio, compresi i banchi check-in, le lounge e i gate d’imbarco.

World’s Cleanest Airline (riconoscimento ricevuto per la quinta volta)

Il riconoscimento viene assegnato al vettore con il punteggio più alto per l’igiene e la pulizia delle cabine dei suoi aerei. ANA è stata valutata per il suo impegno nel fornire un ambiente e un servizio sicuro e pulito a tutti i passeggeri in ogni aspetto del loro viaggio. Forte di questo riconoscimento, ANA continuerà a migliorare la pulizia in volo per consentire ai viaggiatori di viaggiare con il massimo comfort anche in futuro.

Best Airline Staff Service in Asia (riconoscimento ricevuto per l’ottava volta)

Il premio viene assegnato alle compagnie aeree con sede in Asia che forniscono, grazie al loro personale aeroportuale e di cabina, la migliore qualità di servizio ai passeggeri. Il premio è il riconoscimento del livello di servizio costantemente elevato fornito dal personale aeroportuale e dagli assistenti di volo.

In veste di vettore premiato da SKYTRAX come compagnia aerea 5-star per 10 anni consecutivi dal 2013, il Gruppo ANA continuerà a puntare su un servizio di alta qualità e sulla sicurezza come priorità assoluta.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)