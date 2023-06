Airbus: gli ordini e gli accordi di oggi durante il terzo giorno del Paris Air Show

Avolon firma un MoU per 20 A330neo

Avolon, società di leasing internazionale, ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per ordinare 20 aeromobili A330neo. La scelta dell’A330-900 da parte di Avolon riflette la sua volontà di assicurarsi i primi slot disponibili, per sfruttare la crescente domanda di widebody in tutto il mondo.

Includendo gli aeromobili di proprietà, gestiti e impegnati, Avolon dispone attualmente di una flotta totale di 616 aeromobili Airbus. La flotta comprende 55 A330neo, 208 A320ceo, 285 A320neo, 51 A330ceo e 17 A350.

“L’A330neo è dotato della pluripremiata cabina Airspace, che offre ai passeggeri un elevato livello di comfort, atmosfera e design. Tra le caratteristiche, vi sono un maggiore spazio individuale, cappelliere più ampie, un nuovo sistema di illuminazione e l’accesso ai più recenti sistemi di intrattenimento e connettività in volo.

L’A330neo è l’ultimo aeromobile widebody di Airbus. Alimentato da motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione, l’A330-900 è in grado di volare per 7.200 nm / 13.300 km senza scalo. Alla fine di maggio 2023, la Famiglia A330 aveva raggiunto 1.775 ordini fermi da parte di 130 clienti in tutto il mondo, diventando così la Famiglia di aeromobili widebody più popolare al mondo e dominando il mercato dei widebody a corto e medio raggio”, afferma Airbus.

Airbus e Le Havre Por firmano ordine per un H135

Le Havre-Fécamp Pilot Station e Airbus Helicopters hanno firmato un contratto per l’acquisizione di un H135 da utilizzare per i trasferimenti dei piloti marittimi. Entro la fine del 2024, l’H135 sostituirà un elicottero AS365 N3 Dauphin in servizio da oltre 12 anni. L’accordo include anche un contratto di supporto e assistenza di 10 anni che copre parti di ricambio, formazione e servizi logistici.

“Siamo orgogliosi che la stazione pilota di Le Havre-Fécamp abbia scelto l’H135 per le sue missioni di trasferimento dei piloti marini”, ha affermato Baudoin Marraud des Grottes, Head of Sales Western Europe at Airbus Helicopters. “L’H135 ha dimostrato di essere perfetto per quelle missioni con clienti in tutto il mondo, soprattutto grazie alla suite avionica Helionix di Airbus Helicopters, che riduce il carico di lavoro del pilota e aumenta la sicurezza durante le operazioni”.

La decisione di Le Havre di firmare per un H135 consentirà sinergie con i porti di Dunkerque e della Gironda, che gestiscono anche elicotteri dello stesso tipo. Le Havre è stato il primo porto al mondo a introdurre servizi in elicottero per il trasferimento di piloti marittimi nel 1976 con l’acquisizione di un Alouette III.

L’H135 di Le Havre sarà equipaggiato con Emergency Floatation System e External Life Raft System, Helicopter Emergency Egress Lighting (HEEL), Automatic Deployable Emergency Locator Transmitter (ADELT) e un potente verricello.

In totale, più di 1.400 elicotteri H135 sono in servizio con circa 320 operatori in 66 paesi. La flotta globale ha accumulato oltre 6,7 milioni di ore di volo.

Airbus svela il primo concept di collaborazione immersiva da remoto, per facilitare la definizione delle cabine degli aerei

Airbus sta portando la collaborazione digitale in una nuova dimensione, sviluppando una soluzione collaborativa senza precedenti per il settore, basata su tecnologie di realtà ibrida per la personalizzazione degli interni degli aerei. Questo nuovo concept trasformerà e potenzierà il modo in cui Airbus definisce le cabine degli aerei, permettendo interazioni dal vivo e a distanza con i clienti in un mondo virtuale immersivo.

Grazie ad ologrammi posizionati in un ambiente 3D, gli utenti potranno visualizzare diverse opzioni di equipaggiamento della cabina e testare diverse configurazioni interne, materiali o colori. Tutti gli utenti, ovunque si trovino, potranno comunicare facilmente e in tempo reale.

L’industrializzazione della “Airbus immersive remote collaboration” solution è prevista entro il 2025 per la famiglia A320, aprendo le porte a ulteriori applicazioni industriali di realtà ibrida per altri aerei commerciali e programmi di elicotteri.

Questo concept innovativo si basa sull’esperienza di Airbus con la tecnologia di realtà ibrida in ambienti industriali e sulla visualizzazione estremamente precisa degli interni degli aerei.

Questa iniziativa sostiene l’ambizione di Airbus di implementare un approccio end-to-end completamente digitale per le sue operazioni industriali per migliorare la qualità del design degli aerei, supportare l’aumento di produzione e aumentare la soddisfazione della clientela.

Airbus prosegue verso l’obiettivo di assumere oltre 13.000 dipendenti nel 2023

Airbus intende assumere più di 13.000 persone in tutto il mondo nel corso del 2023, e invita quindi gli appassionati di aerospazio a diventare parte di un settore in crescita. Ad oggi, più di 7.000 di queste posizioni sono state occupate nonostante il difficile mercato del lavoro.

I piani sono già ben avviati per coprire le posizioni rimanenti e le nuove assunzioni saranno fondamentali per sostenere l’aumento della produzione e le ambizioni di decarbonizzazione di Airbus.

L’azienda offre migliaia di opportunità di lavoro nei settori della produzione, dell’ingegneria e delle attività che supportano gli obiettivi a lungo termine di Airbus, come la cybersecurity, l’ingegneria del software e le nuove tecnologie di propulsione (ad esempio idrogeno, criogenia, celle a combustibile).

Un terzo delle assunzioni totali sarà destinato a neolaureati. Con questo intento, Airbus ha appena firmato un’estensione della sua partnership con il Georgia Institute of Technology per altri 5 anni, nell’ambito dell’Airbus Academic Program (con le 15 migliori università e scuole selezionate in tutto il mondo).

Nella strategia per il 2023, oltre a questo programma, Airbus ha ampliato le sue partnership accademiche con 42 business school e università in tutto il mondo, attraverso accordi con CEMS e UNITECH . Queste partnership promuoveranno potenziali sinergie nel settore aeronautico che contribuiranno a sviluppare la prossima generazione di professionisti del settore.

Airbus impiega attualmente più di 134.000 persone in tutto il mondo. Nel 2023, Airbus ha ottenuto la certificazione Top Employers in Europa, Nord America e Asia Pacifico dal Top Employers Institute, un’autorità globale indipendente che riconosce l’eccellenza nella gestione delle persone e nelle politiche HR.

