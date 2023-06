GE Aerospace: ordini e accordi al Paris Air Show

Republic Airways ordina altri 37 motori per tutta la flotta CF34

GE Aerospace ha annunciato oggi che evaderà ordini per 37 motori CF34-8E per la flotta di jet regionali Embraer E170/175 di Republic Airways. L’ordine include ricambi e un’estensione del contratto di servizi TrueChoice™ della compagnia aerea.

La compagnia aerea con sede a Indianapolis ha una flotta interamente alimentata da CF34. Opera 214 aeromobili Embraer 170/175 e offre un servizio passeggeri di linea con quasi 1.000 voli giornalieri verso 80 città negli Stati Uniti, in Canada e nei Caraibi.

“Republic Airways è uno dei più grandi operatori di CF34 al mondo e siamo estremamente orgogliosi che continuino a riporre la loro fiducia nei nostri motori, operando questi CF34-8E giorno dopo giorno”, ha affermato Kathy MacKenzie, Vice President, GE Commercial Programmi, GE Aerospace. “Con il nostro accordo di servizi ampliato, la nostra missione è che la compagnia aerea continui a ricevere lo stesso servizio MRO di alta qualità e il supporto che si aspettano da GE Aerospace”.

“Siamo entusiasti di estendere questa relazione ventennale con GE Aerospace con questo ordine per motori e servizi CF34-8E”, ha affermato Bryan Bedford, Presidente e CEO di Republic Airways.

Più di 2.000 motori CF34-8E sono in servizio con 46 operatori, accumulando oltre 38 milioni di ore di volo e 27 milioni di cicli dall’entrata in servizio sull’Embraer E170/175 nel 2004.

GE Aerospace firma un MOU per esplorare le opportunità di collaborazione nella ricerca per il futuro del volo

GE Aerospace e il National Research Council of Canada (NRC) hanno firmato un Memorandum of Understanding (MOU) per esplorare le opportunità di collaborare alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie, materiali e processi di produzione aerospaziali di prossima generazione.

“Le collaborazioni e i partenariati pubblico-privato sono fondamentali per aiutare l’industria aeronautica a raggiungere la sua ambizione verso net zero. Ecco perché GE Aerospace sta lavorando in tutto il settore aeronautico per far progredire le tecnologie per ridurre le emissioni del trasporto aereo e non vediamo l’ora di continuare la discussione con il Consiglio nazionale delle ricerche del Canada sulle opportunità di collaborazione”, ha affermato Mohamed Ali, vice president of engineering for GE Aerospace.

GE Aerospace ha delineato una delle sue roadmap dimostrative tecnologiche più estese nella storia dell’azienda attraverso molteplici programmi per far progredire open fan engine architecture, hybrid electric propulsion systems, compact core, thermal management, e altro ancora. Oltre al continuo sviluppo di tecnologie per motori aeronautici più efficienti, gli sforzi di GE Aerospace supportano anche la compatibilità dei motori con carburanti alternativi.

Garuda Indonesia e GE Aerospace avviano una cooperazione strategica per ripristinare la flotta di motori della compagnia aerea

GE Aerospace ha annunciato oggi la sua cooperazione strategica con Garuda Indonesia, per ripristinare e revisionare la flotta della compagnia aerea di motori GE e CFM.

Garuda e le sue sussidiarie, Garuda Group, GMF AeroAsia e Citilink, hanno firmato un memorandum d’intesa con GE Aerospace che comprende formazione e sviluppo delle competenze, supporto motori in leasing e servizi di revisione per la flotta di motori CFM56-7B e GE90-115B di Garuda Indonesia.

“Questo è un passo strategico per Garuda Indonesia come compagnia aerea di livello mondiale per rafforzare la propria flotta di motori per aeromobili GE e CFM e sviluppare ulteriori competenze per i servizi di revisione con il nostro supporto”, ha dichiarato Kathy MacKenzie, Vice President, GE Commercial Programs for GE Aerospace. “L’Indonesia è un paese importante per GE e il nostro sostegno a Garuda Indonesia è un contributo al progresso di questo paese”.

Garuda Indonesia è un cliente di lunga data di GE Aerospace e CFM. La compagnia aerea ha iniziato a utilizzare il McDonnell Douglas DC-10 con motore CF6-50 a metà degli anni ’70 e ha preso in consegna il suo primo 777-300ER con motore GE90-115B nel 2013. Garuda Indonesia attualmente opera una flotta di 74 CFM56-7B e 16 GE90-115B, e la sua controllata Citilink opera attualmente una flotta di 76 motori CFM56-5B e 20 motori LEAP-1A.

TEI e GE Aerospace firmano un F110 MRO service agreement

TUSAS Engine Industries Inc. (TEI) e GE Aerospace hanno raggiunto un accordo che estende la licenza di TEI per condurre F110 Depot Level Maintenance services per diversi paesi che utilizzano aerei F-16 e F-15. La collaborazione rafforzerà ulteriormente i legami tra TEI e il suo partner di lunga data GE Aerospace nei servizi per motori militari.

“Siamo orgogliosi di continuare la nostra relazione di lunga data con TEI, che ha una solida reputazione come fornitore di servizi MRO per i nostri clienti F110 a livello globale”, ha affermato Shawn Warren, vice president and general manager, Combat and Trainer Engines, Military Systems at GE Aerospace. “Questo accordo consentirà ai nostri operatori F110 internazionali di avere supporto e servizi migliorati nella regione”.

GE Aerospace e Clemson University annunciano una ricerca sui materiali avanzati per il volo

GE Aerospace e Clemson University hanno annunciato oggi al Paris Air Show di aver ricevuto finanziamenti dall’US Air Force Research Laboratory (AFRL) per continuare a sviluppare materiali di nuova generazione in grado di resistere a temperature intense mentre si vola ad alta velocità.

Tony Mathis, presidente e amministratore delegato di GE Edison Works, ha fatto l’annuncio insieme ai funzionari della Clemson University.

L’Air Force Research Laboratory ha autorizzato fino ad oggi 10 milioni di dollari in finanziamenti stanziati dal Congresso per la ricerca.

Un consorzio, che comprende GE Aerospace, Clemson University e Missouri University of Science and Technology, sta lavorando per sviluppare materiali compositi a matrice ceramica che siano più leggeri e in grado di resistere a temperature estreme rispetto alle leghe metalliche in uso, ma comunque abbastanza forti per le manovre durante il volo ad alta velocità.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)