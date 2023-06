Boeing: ordini e annunci durante il terzo giorno del Paris Air Show

Luxair sceglie il Boeing 737-7 per ampliare la flotta single-aisle

Luxair e Boeing hanno annunciato oggi al Paris Air Show 2023 che la compagnia aerea lussemburghese ha scelto il 737-7, mentre continua la sua strategia di crescita.

Selezionando il 737-7, Luxair diventerà il cliente di lancio europeo dell’aereo, con un accordo per l’acquisto di quattro jet.

Da marzo 2023, Luxair ha effettuato ordini per quattro 737-8. Con l’annuncio odierno della selezione, l’impegno della compagnia aerea per quattro 737-7 porterà a otto gli ordini fermi della compagnia aerea per il 737. Luxair inizialmente acquisirà in leasing anche due 737-8, a partire dall’estate 2023, prima di prendere in consegna diretta il suo primo 737-8.

“Continuiamo a investire nella crescita di Luxair e questo accordo per quattro Boeing 737-7 è un ulteriore passo verso la garanzia di un futuro a lungo termine per la nostra compagnia aerea nazionale. Questo tipo di aeromobile è perfetto per Luxair e soddisferà le esigenze del mercato. Con 160 posti, il 737-7 offrirà flessibilità in tutto il network di destinazioni Luxair, riducendo significativamente il consumo di carburante. Questo ci aiuterà ad avvicinarci ancora di più al nostro impegno per voli sostenibili, dimostrando ancora una volta il nostro sostegno alla promessa di “Net-Zero carbon emissions by 2050″ presentata dalla IATA”, ha affermato Gilles Feith, CEO di Luxair.

“Siamo lieti che Luxair abbia scelto di basarsi sull’ordine del 737-8 selezionando il 737-7 e diventando così il cliente di lancio in Europa per il tipo di aeroplano”, ha affermato Brad McMullen, senior vice president of Global Sales and Marketing, Boeing Commercial Airplanes. “Il 737-7 è perfettamente adatto all’intera rete di Luxair, integrandosi perfettamente nella sua flotta esistente e aggiungendo capacità alle rotte regionali. Selezionando il 737-7 Luxair opererà una flotta comune che le consentirà di spostare gli aeromobili all’interno della rete, aumentando e diminuendo la capacità in base alla stagionalità e alla domanda, garantendo la massima redditività volando tutto l’anno”.

Luxair opera attualmente una flotta di 19 aerei, inclusi otto 737 Next-Generation.

Akasa Air ordina quattro 737-8 per supportare i piani di crescita internazionale

Boeing e Akasa Air hanno annunciato oggi un ordine per altri quattro 737-8 al Paris Air Show. Akasa Air, che ha lanciato le operazioni nel 2022 con il suo primo 737-8, ha rapidamente aumentato la sua quota di mercato e la sua flotta a 19 aerei, verso 16 destinazioni, per supportare il mercato in rapida crescita in India.

Con l’ordine di altri quattro velivoli, il portafoglio ordini del vettore indiano comprende 76 jet, di cui 23 737-8 e 53 737-8-200 ad alta capacità.

“In qualità di compagnia aerea in più rapida crescita al mondo, siamo entusiasti di aggiungere altri quattro Boeing 737-8 alla nostra flotta, portando il nostro ordine iniziale di 72 aeromobili fino a 76 jet che verranno consegnati nei prossimi quattro anni. Oltre a supportare la rapida espansione domestica, questi velivoli ci consentono di sfruttare appieno il velivolo 737-8 con il suo range senza pari, mentre prepariamo la nostra incursione nelle rotte internazionali”, ha affermato Vinay Dube, fondatore e CEO, Akasa Air. “L’efficienza nei consumi e le minori emissioni di carbonio del 737-8 ci consentono di rimanere concentrati su operazioni sostenibili, fornendo allo stesso tempo ai nostri passeggeri attenti all’ambiente un modo più confortevole di volare. La sostenibilità è al centro della nostra attività e ci impegniamo per maggiori opportunità per ridurre il nostro impatto sull’ambiente”.

Il vettore indiano opera oggi 19 737-8.

“Questo ordine successivo da parte di Akasa dimostra le capacità leader di mercato del 737 MAX nel mercato dell’aviazione commerciale in più rapida crescita al mondo”, ha affermato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “L’efficienza e il range del 737-8 supportano il piano di Akasa Air per espandere le reti domestiche e regionali”.

I clienti Boeing hanno effettuato più di 1.000 ordini e impegni per i nuovi aerei commerciali dell’azienda da luglio 2022. Ciò include oltre 750 737 MAX, che riflettono il valore della versatilità e della commonality della famiglia.

Boeing e Air Lease Corporation annunciano l’ordine per due 787 Dreamliner

Boeing e Air Lease Corporation (ALC) hanno annunciato oggi al Paris Air Show 2023 che il lessor globale farà crescere il suo portafoglio con l’acquisto di due 787 Dreamliner.

ALC è un cliente di lunga data del 787, avendo effettuato il suo primo acquisto per il 787-9 nel 2010. Il suo portafoglio di aerei comprende attualmente il 787-9 e il 787-10.

“Dall’inizio del Revenue Service nel 2011, la famiglia 787 ha lanciato quasi 360 nuove rotte non-stop in tutto il mondo, oltre 10 volte il numero di nuove rotte rispetto ad altri jet della stessa categoria. Il 787-9 può trasportare 296 passeggeri fino a 7.565 miglia nautiche (14.010 km) in una tipica configurazione a due classi”, dichiara Boeing.

“ALC è un partner strategico chiave per Boeing e siamo lieti che continui a vedere la proposta di valore della famiglia 787 per i suoi clienti”, ha affermato Stan Deal, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Con la sua impareggiabile efficienza nei consumi, la famiglia 787 Dreamliner sta svolgendo un ruolo importante nell’introdurre nuove rotte nel mercato dei viaggi a lungo raggio, riducendo al contempo il consumo di carburante e le emissioni, consentendo alle compagnie aeree di raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità”.

“La 787 Family sta vendendo al tasso più alto della sua storia, ricevendo più di 250 ordini e impegni negli ultimi sei mesi”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)