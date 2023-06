Embraer: gli ordini e gli annunci durante il terzo giorno del Paris Air Show 2023

Embraer e Lanzhou Aviation Industry Development Group firmano una LoA per 20 Embraer P2F Conversions

Embraer ha firmato una lettera di accordo (LoA) al 54° Airshow di Parigi con Lanzhou Aviation Industry Development Group per 20 E190F and E195F E-Jets Passenger-to-Freight Conversions (P2F). Embraer e Lanzhou intendono cooperare per stabilire la capacità di conversione dell’E190F e dell’E195F a Lanzhou, in Cina, che supporterà e accelererà l’introduzione degli E-Jet first generation freighters nel mercato cinese. La cooperazione servirà come punto di partenza iniziale per entrambe le società per sfruttare i propri punti di forza.

Con la firma di questa LoA, Lanzhou Group diventa il cliente di lancio per la P2F conversion di Embraer in Cina e la base in Cina per le P2F conversions di Embraer.

“L’opportunità in Cina ha avuto un’influenza significativa durante il processo decisionale del lancio del nostro programma P2F. È un mercato con una crescente domanda di aerei cargo per far fronte all’enorme crescita del commercio elettronico e alla conseguente evoluzione del settore della logistica. Siamo fiduciosi in questo mercato in forte espansione e sempre disposti a sostenere gli ulteriori progressi del settore in collaborazione con i nostri partner cinesi”, ha affermato Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation. “Diamo il benvenuto al Lanzhou Group come cliente di lancio della regione per la P2F conversion di Embraer e prevediamo di portare nuova vitalità al mercato cinese con i nostri E-Jets freighters”.

“La LoA firmata oggi con Lanzhou Group è un forte indicatore della domanda che stiamo vedendo per le nostre E-Jet freight conversions in China”, afferma Johann Bordais, President & CEO, Embraer Services and Support. “È fantastico dare il benvenuto a Lanzhou nella nostra famiglia di cargo E-Jets. Siamo lieti di aiutarli a integrarsi nell’E190/E195 conversion network e ad accelerare i nostri sforzi P2F in Cina, in modo che in futuro più Embraer freighters possano essere consegnati ai nostri clienti cinesi”.

“Siamo onorati di essere i clienti di lancio degli Embraer E-Jets freighters in Cina”, ha affermato Chen Zhiqiang, presidente di Lanzhou Aviation Industry Development Group. “Collaborando con il produttore di aeromobili leader del settore Embraer e introducendo i cargo E-Jets in Cina, sfrutteremo appieno la nostra forza interna e i vantaggi competitivi per stimolare la crescita del mercato del trasporto aereo di merci in Cina”.

Embraer ha lanciato il programma E190F and E195F Passenger to Freight Conversions nel marzo 2022. Embraer prevede una domanda di mercato per 600 E-Jet Freighter nei prossimi 20 anni. Tra questi, si prevede che il mercato cinese avrà bisogno di 240 cargo di queste dimensioni, pari al 34% del totale globale.

L’E190 e l’E195, i due modelli inclusi nel programma P2F, sono alcuni degli aerei commerciali Embraer più venduti di tutti i tempi.

Embraer e GKN Aerospace collaboreranno su un potenziale hydrogen flight demonstrator

Embraer e GKN Aerospace, entrambi rinomati leader nel settore aerospaziale, hanno annunciato oggi un accordo di collaborazione sui programmi di sviluppo tecnologico dell’idrogeno. La partnership mira ad accelerare l’implementazione delle tecnologie dell’idrogeno nell’aviazione, riducendo le emissioni e aprendo la strada a un futuro più sostenibile. La collaborazione esplorerà anche il potenziale per un hydrogen flight demonstrator.

L’accordo fa parte dell’impegno di Embraer negli sforzi globali per collaborare con l’obiettivo del settore del trasporto aereo di raggiungere zero emissioni di carbonio entro il 2050. Insieme, entrambe le società sfrutteranno la loro vasta esperienza e risorse per supportare attivamente lo sviluppo dell’innovativa tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno, nonché ottimizzare l’integrazione dei sistemi. GKN Aerospace è in prima linea nei rivoluzionari programmi collaborativi sull’idrogeno nei Paesi Bassi, in Svezia e nel Regno Unito.

“L’imperatività della sostenibilità guida i programmi di ricerca e sviluppo di Embraer e il potenziale sviluppo di un dimostratore di volo a idrogeno rappresenta un’importante pietra miliare nella nostra roadmap tecnologica verso il futuro dell’aviazione sostenibile. È un piacere avere GKN Aerospace come partner in questo viaggio tecnologico con noi”, ha affermato Luís Carlos Affonso, Senior Vice President, Engineering & Technological Development, Embraer.

“La collaborazione è la chiave per esplorare soluzioni innovative e accelerare tecnologie dirompenti. Ecco perché siamo entusiasti di collaborare con GKN Aerospace per consentire l’applicazione di tecnologie dirompenti in una visione condivisa per un futuro più verde”, ha affermato Daniel Moczydlower, Global Head of Innovation Ecosystems, Embraer.

John Pritchard, President Civil Airframe di GKN Aerospace, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di collaborare con Embraer ed esplorare i prossimi passi nell’adozione delle tecnologie dell’idrogeno nell’aviazione. Unendo le forze e sfruttando la potenza delle tecnologie dell’idrogeno, non solo riduciamo le emissioni di carbonio, ma creiamo anche una nuova generazione di viaggi aerei puliti. Questa partnership esemplifica il nostro impegno nel guidare l’innovazione e creare un percorso verso un futuro più verde per il settore aerospaziale”.

L’hydrogen exploration programme di punta di GKN Aerospace, H2Gear, è incentrato sullo sviluppo di un sistema di propulsione a idrogeno liquido altamente efficiente progettato specificamente per sub-regional aircraft.

Embraer lancia la nuova generazione di strumenti AHEAD per Commercial and Executive Aviation

Embraer Services & Support ha lanciato oggi la versione di nuova generazione del sistema AHEAD (Aircraft Health Analysis and Diagnosis) al Paris Air Show. Lo strumento aiuta le compagnie aeree e i clienti a implementare la manutenzione predittiva digitale sulle loro flotte E-Jet o Embraer Executive Jets, utilizzando i dati per identificare e prevedere potenziali problemi prima che diventino critici.

AHEAD integra e analizza le tendenze di diversi sistemi come engine parameters, pneumatics, hydraulics, landing gear, navigation, and instruments. Il monitoraggio può rilevare anomalie e identificare modelli che indicano potenziali problemi e degrado dei sistemi, stabilendo opportunità di azione preventiva.

La nuova versione del sistema è stata sviluppata utilizzando l’esperienza di Embraer Services & Support, che ha 20 anni di esperienza nell’analisi dei dati degli aeromobili per la manutenzione predittiva della flotta E-Jets. Questa solida conoscenza è stata la base per implementare 12 nuove tendenze di affidabilità dei sistemi aeronautici per il rilevamento precoce del degrado sugli E2; capacità predittive potenziate con Machine Learning; miglioramento della risoluzione dei problemi per Flight Controls No Dispatch.

“AHEAD utilizza soluzioni di analisi predittiva per prevedere quando le attività di manutenzione saranno necessarie per i nostri clienti, consentendo loro di pianificare in anticipo i programmi di manutenzione. Pianificando in anticipo, possono evitare manutenzioni non necessarie e ridurre il tempo che gli aerei trascorrono a terra. Questo aiuta i nostri clienti a ottimizzare le proprie risorse e migliorare l’efficienza operativa”, afferma Johann Bordais, President & CEO, Embraer Services & Support.

Presto, Embraer Services & Support rilascerà un nuovo aggiornamento, contenente più trend di affidabilità e raccomandazioni di manutenzione personalizzate in tempo reale. Attualmente, più di 1.250 Embraer Commercial ed Executive aircraft utilizzano AHEAD in tutto il mondo.

Embraer e Star Air siglano un Pool Program Services Agreement

Embraer ha firmato un long-term Pool Program services agreement con Star Air per supportare la crescente flotta E175 della compagnia aerea. Star Air ha acquisito in leasing quattro E175 nel 2022 e due di loro hanno iniziato le operazioni da maggio 2023. Il contratto fornisce l’accesso al Pool Program, che include la sostituzione di componenti e servizi di riparazione per un’ampia gamma di componenti riparabili per gli E175 della compagnia aerea.

L’E175 Pool Program agreement si aggiunge al pool program in corso per la flotta di cinque ERJ145 di Star Air.

Le operazioni di Star Air beneficeranno di AHEAD (Aircraft Health Analysis and Diagnosis). Star Air è un operatore di jet interamente Embraer e vola verso più destinazioni in tutta l’India, sia voli di linea che non di linea (charter).

Embraer e Amelia annunciano un Pool Program Extension Agreement

Embraer ha annunciato di aver firmato una multi-year contract extension con Amelia per il Pool Program. Con questo accordo, il cliente continuerà a ricevere supporto per un’ampia gamma di componenti riparabili per la flotta della compagnia aerea di 13 ERJ. La compagnia supporta Amelia dal 2010, quando la compagnia aerea era conosciuta come Regourd Aviation. Attualmente, il Pool Program di Embraer supporta più di 60 compagnie aeree in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)