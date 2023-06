News Brevi – 21.06.2023

LA “WILD ATLANTIC WAY” DELL’IRLANDA: UN SOGNO CHE DIVENTA REALTÀ CON UN VOLO RYANAIR – Ryanair offre ai turisti europei una scelta imbattibile con oltre 3.200 voli giornalieri verso più di 230 destinazioni, inclusa l’Irlanda. “Grazie ai voli Ryanair da/per tutti e 5 gli aeroporti irlandesi e le tariffe più basse d’Europa, potete provare tutto ciò che l’Irlanda ha da offrire quest’estate: dalle città e paesi ricchi di cultura, alla gustosa cucina tradizionale, alla musica coinvolgente fino alle maestose coste, in particolare quelle lungo la bellissima Wild Atlantic Way. La Wild Atlantic Way, che corre per 2.600 km lungo la costa occidentale dell’Irlanda, è una delle rotte costiere più lunghe del mondo. Il percorso si snoda lungo la costa irlandese da Cork fino a nord fino alla contea di Donegal con punti meravigliosi come lo Skellig Michael, dove è stato girato Star Wars, i Cliffs of Moher, Galway City, che è considerata il cuore culturale dell’Irlanda e il posto migliore per sperimentare la cultura e la musica tradizionali irlandesi, e Achill Island, insieme ad alcune delle spiagge per il surf più famose al mondo e paesaggi mozzafiato, montagne e sentieri escursionistici. L’aeroporto di Cork si trova in posizione strategica a soli 21 km dall’inizio del percorso, facendone il punto di partenza ideale per un viaggio lungo la famosa costa irlandese. L’aeroporto di Kerry si trova a soli 19 km da Tralee, consentendo l’accesso diretto al Ring of Kerry e altro ancora, mentre la posizione centrale dell’aeroporto di Shannon consente di avventurarsi a nord o a sud lungo il percorso, e l’aeroporto di Ireland West Knock è a soli 38 km da Ballina, luogo di origine della famiglia del presidente Joe Biden, e consente di esplorare la metà settentrionale della costa e visitare la pittoresca regione del Connemara. Per far si che il sogno della Wild Atlantic Way diventi realtà quest’estate, Ryanair ha lanciato una promozione speciale con tariffe a partire da €29,99 per viaggiare fino alla fine di ottobre ’23 disponibili solo su www.ryanair.com”, cafferma Ryanair.

L’AEROPORTO DI BARI CELEBRA LA FESTA DELLA MUSICA – Musica classica e napoletana in scena nell’aeroporto ‘Karol Wojtyla’ di Bari. Anche quest’anno Aeroporti di Puglia ha celebrato la Festa della Musica trasformando lo scalo del capoluogo pugliese in un palcoscenico naturale per giovani talenti. Al piano partenze a partire dalle 10.00 si sono esibiti cinque giovani musicisti del Conservatorio di Musica ‘Niccolò Piccinni’ di Bari. Tema della Festa della Musica 2023 è stato “Vivi la Vita”. “La scelta dei giovani che hanno fra i 16 e i 20 anni – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – ribadisce ancora una volta la volontà della nostra Società di offrire ai giovani tutte le possibilità e opportunità per valorizzare e mettere in mostra il proprio talento. Quest’anno, ancor più degli anni scorsi, la scelta è stata fatta in onore del tema scelto per la Festa della Musica che è ‘Vivi la Vita’. E sono convinto che i giovani in quanto testimoni del futuro, sapranno celebrare appieno la Vita attraverso la loro musica, i loro strumenti e la loro voce. E soprattutto saranno in grando di regalare ai passeggeri in transito, emozioni uniche. Il nostro obiettivo – ha concluso Vasile – è quello di creare, anche attraverso questo evento, un’atmosfera positiva e coinvolgente all’interno dell’aeroporto, trasformandolo in un luogo in cui la musica può unire le persone e creare momenti di gioia e divertimento”.

PRIDE MONTH 2023: LE DESTINAZIONI PIU’ AFFACSINANTI DA ESPLORARE CON WIZZ AIR – Wizz Air informa: “Wizz Air invita la comunità LGBTQ+ a prendere un volo WIZZ per partecipare alle vivaci e colorate celebrazioni del mese del Pride in Europa e in Italia. I più grandi eventi si svolgeranno in città storicamente e culturalmente ricche come Madrid, Budapest e Parigi. Anche l’Italia farà da cornice a importanti eventi Pride come quelli di Milano, che lo scorso anno ha visto la partecipazione di 300.000 persone, e di Palermo il 24 giugno, chiudendo con l’evento di Napoli del 1° luglio che nel 2019 ha avuto circa 100.000 visitatori. Wizz Air è sinonimo di uguaglianza e celebra il ricco patrimonio culturale di tutte le comunità europee. I passeggeri che viaggiano con la compagnia aerea possono aspettarsi un servizio eccezionale, tariffe convenienti e una grande esperienza indipendentemente dalla loro identità di genere o orientamento sessuale. Wizz Air opera voli diretti per Milano da Catania, Lamezia Terme, Napoli, Lampedusa (dal 3 agosto) e Olbia (dal 26 giugno)”.

AIR CANADA NOMINATA WORLD’S MOST FAMILY FRINDLY AIRLINE AI 2023 SKYTRAX WORLD AIRLINE AWARDS – Air Canada è stata riconosciuta come world’s most family friendly airline ai 2023 Skytrax World Airline Awards, presentati al Paris Air Show. Il vettore è stato anche nominato Best Airline in Canada, Best Airline Staff in Canada, e Air Canada Rouge è stata nominata Best Low-Cost Airline in Canada. “Questi premi riconoscono la leadership del settore di Air Canada in Canada e nel mondo. Ma i veri vincitori sono i nostri dipendenti, che lavorano molto duramente ogni giorno prendendosi cura dei nostri clienti e portandoli in sicurezza alle loro destinazioni. Ringrazio i nostri dipendenti per la loro dedizione e Ringrazio anche i nostri clienti per aver riconosciuto il loro lavoro partecipando al sondaggio sui premi Skytrax 2023, che ha raccolto oltre 20 milioni di richieste in tutto il mondo”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada. Tra i premi assegnati ad Air Canada durante la cerimonia c’era un nuovo premio globale per family friendly travel. “Siamo entusiasti di essere riconosciuti con il premio Skytrax inaugurale per la Most Family Friendly Airline. Air Canada è orgogliosa di mettere in contatto le famiglie e i propri cari attraverso i viaggi. Continuiamo a presentare ancora iniziative mirate alle famiglie attraverso i nostri prodotti di bordo e i servizi. Non vediamo l’ora di accogliere ancora più famiglie a bordo attraverso la nostra rete globale”, ha concluso Rousseau.

EASA ANNUAL SAFETY CONFERENCE 2023 – EASA informa: “Unisciti a noi alla EASA Annual Safety Conference (ASC) 2023, che quest’anno ha come tema “Leveraging disruptive technologies for safe, sustainable air travel: from Seville to Sumatra”. La conferenza si svolgerà a Siviglia, Spagna, dal 27 al 28 settembre 2023. Prenderemo in considerazione modi per garantire che l’aviazione rimanga il modo più sicuro di viaggiare in un momento di innovazione senza precedenti, unita alla necessità di un percorso accelerato verso viaggi e trasporti aerei a emissioni zero. Le tavole rotonde e i flash talk si concentreranno sugli argomenti più caldi dell’innovazione e prenderanno in considerazione le principali sfide per la sicurezza nei viaggi aerei. L’ASC 2023 è organizzato congiuntamente dall’EASA e dalla Spanish State Aviation Safety Agency (AESA). La conferenza è organizzata nel contesto della Presidenza spagnola del Consiglio dell’UE. Seguire la EASA Annual Safety Conference 2023 event page per ricevere maggiori dettagli sull’apertura delle registrazioni e sull’agenda iniziale”.

LUFTHANSA TECHNIK ESTENDE L’MRO PARTNERSHIP CON STARFLYER – StarFlyer e Lufthansa Technik hanno recentemente firmato un contratto esclusivo a lungo termine per i MRO (maintenance, repair and overhaul) services sui motori delle flotte Airbus A320ceo e A320neo della compagnia aerea giapponese. Secondo i termini del contratto, Lufthansa Technik fornirà a StarFlyer un supporto tecnico completo per propulsori CFM56-5B e LEAP-1A anche nel prossimo decennio. L’azienda MRO sta quindi ampliando ulteriormente la sua base di clienti per il moderno motore CFM LEAP in Asia. StarFlyer ha recentemente ricevuto il suo primo Airbus A320neo dotato di motori LEAP e prevede di iniziare a utilizzarlo dal 4 luglio. Sarà seguito successivamente da altri due aerei di questo tipo, che dovrebbero entrare a far parte della flotta nel 2024 e nel 2025. I tre A320neo completano la attuale flotta di dieci Airbus A320ceo attivi, per i cui motori CFM56 Lufthansa Technik fornirà un’ampia gamma di servizi MRO. Questi vanno da ispezioni di base, boroscopia, supporto AOG, risoluzione dei problemi in volo, monitoraggio delle condizioni del motore e riparazione delle parti del motore fino a revisioni complete che riportano i motori in condizioni “come nuove”. “Lufthansa Technik è stato un partner importante per noi per supportare le nostre operazioni affidabili della flotta A320 dal marzo 2006, quando abbiamo iniziato le nostre operazioni di volo”, ha affermato Toshihiko Noguchi, Senior Vice President Engineering and Maintenance Division, StarFlyer. “Non vedo l’ora di stabilire una relazione più forte e più lunga tra Lufthansa Technik e StarFlyer con questo rinnovo del Maintenance Service Agreement che supporterà anche i motori LEAP-1A”. “StarFlyer è davvero uno dei nostri clienti più fedeli. Dal marzo 2006 siamo stati anche in grado di espandere costantemente la nostra intensa collaborazione, che copre già componenti, carrelli di atterraggio e motori”, ha spiegato Dennis Kohr, Senior Vice President Corporate Sales Asia Pacific, Lufthansa Technik.

EMIRATES SI PREPARA PER LA STAGIONE DEI VIAGGI ESTIVI – Preparandosi a un’intensa stagione di viaggi ed esplorazioni estive, Emirates sta lanciando una serie di esperienze per i clienti. “Rendendo i viaggi memorabili, quest’estate i passeggeri Emirates godranno di momenti deliziosi, tra cui complimentary ice cream in aeroporto, offerte speciali estive nel duty-free, prelibatezze stagionali e mocktail estivi a bordo e la migliore libreria al mondo di film su ice. Attraversando Dubai International Airport il venerdì, il sabato o la domenica si potrà avere un free Emirates ice-cream per tutta la famiglia. Dal 23 giugno al 16 luglio, Emirates disporrà di 6 carrelli gelati posizionati intorno alle varie aree di partenza per offrire ai passeggeri un rinfrescante gelato alla vaniglia, caffè arabo e datteri o sorbetto al mango prima di partire per le vacanze estive. Per le migliaia di passeggeri che si imbarcano per le vacanze estive, Emirates sta rendendo ogni viaggio speciale con un intrattenimento senza fine a bordo, con i contenuti sul sistema di intrattenimento ice. I passeggeri a bordo di Emirates potranno gustare una vasta gamma di piatti estivi come fragole fresche di stagione e burrata. Per una tregua rinfrescante dalla calura estiva, i mocktail estivi Emirates Tropical Twist, Rose Iced Tea, Citrus Twist, Raspberry Spice e Mint Lemonade saranno presenti su tutti i voli di luglio e agosto. Per tutto il mese di agosto, i passeggeri di First e Business Class sulle rotte da e per l’Italia riceveranno il piatto estivo perfetto: burrata liscia e cremosa e insalata di finocchi con pompelmo e spicchi d’arancia, guarnita con una tapioca croccante. Questa estate, EmiratesRED.com ha a bordo più di 70 nuovi prodotti di lusso. I passeggeri possono approfittare delle offerte speciali estive e risparmiare $15 su due fragranze acquistate. I passeggeri possono preordinare lo Shopping duty-free su EmiratesRED.com e ottenere l’accesso a prodotti duty-free esclusivi, che vengono poi consegnati al loro posto in volo. Il servizio di prenotazione è disponibile sulla maggior parte dei voli”.

EMIRATES SI PREPARA PER LA HAJJ SEASON – Con l’inizio della stagione dell’Hajj e le imminenti celebrazioni dell’Eid Al Adha, Emirates sta organizzando ulteriori voli verso le principali destinazioni regionali per soddisfare la significativa domanda di viaggi durante questo periodo speciale. Emirates ha implementato voli aggiuntivi per consentire ai pellegrini di intraprendere il loro viaggio da e verso la Città Santa della Mecca. Sono stati aggiunti dieci voli da e per Jeddah. Tutti i voli saranno operati con aeromobili Boeing 777 dedicati ai pellegrini fino al 7 luglio. I voli Hajj per Jeddah opereranno parallelamente al programma esistente di Emirates per il Regno e sono aperti ai viaggiatori in possesso di un visto Hajj valido e, se di età superiore ai 12 anni, sono stati vaccinati contro il COVID-19. Anche Medina sarà servita con voli giornalieri durante questo periodo. Quest’anno, il Ministero dell’Hajj e dell’Umrah del Regno prevede 2,6 milioni di pellegrini, raggiungendo numeri pre-pandemia e i voli aggiuntivi mirano ad aiutare a trasportare senza problemi i pellegrini.

EMIRATES E LA SYDNEY SYMPHONY ORCHESTRA ESTENDONO LA LORO PARTNERSHIP – Emirates ha ulteriormente rafforzato il suo impegno a sostegno delle arti e della cultura in Australia estendendo la sua partnership di 21 anni con la Sydney Symphony Orchestra fino al 2025. pietra miliare del suo continuo supporto alla musica e alle arti in tutto il mondo, la Sydney Symphony Orchestra è la partnership non sportiva più longeva della compagnia aerea. Il supporto di Emirates alla Sydney Symphony Orchestra contribuirà a offrire esperienze di intrattenimento di livello mondiale ai clienti in Australia, collegando gli amanti della musica di tutto il mondo all’innovativa serie di concerti digitali della sinfonia. La partnership offrirà anche il capolavoro classico di una delle migliori orchestre del mondo a milioni di passeggeri Emirates attraverso il sistema di intrattenimento in volo della compagnia aerea, ice. La sponsorizzazione continuerà a offrire biglietti e esperienze di ospitalità, presentando opportunità per i partner per la popolare serie di concerti dell’orchestra, nonché opportunità di branding e promozionali, tra gli altri vantaggi. Barry Brown, Divisional Vice President Australasia, Emirates, afferma: “Come i viaggi aerei, la musica ha il potere di sollevare il morale, ampliare i nostri orizzonti e aprire il mondo che ci circonda. Siamo orgogliosi di continuare a sostenere la Sydney Symphony Orchestra, che ospita eccezionali standard di performance, musicisti eccezionali ed è considerata una delle orchestre più importanti del mondo. Emirates è nota per sponsorizzare il meglio dello sport, ma siamo anche appassionati di far crescere la musica, l’arte e la cultura globali per arricchire la vita delle comunità che serviamo. La nostra partnership con la Sydney Symphony, ormai alla sua seconda decade, è la sponsorizzazione non sportiva più longeva di Emirates e non vediamo l’ora di continuare il nostro grande lavoro insieme”.

IATA LANCIA UN PROGRAMMA PER AUMENTARE L’AVIATION SAFETY IN AFRICA – IATA sta lanciando il Collaborative Aviation Safety Improvement Program (CASIP) per ridurre il tasso di incidenti e inconvenienti gravi in tutta l’Africa nell’ambito dell’iniziativa Focus Africa. I partner di lancio del programma sono: International Civil Aviation Organization (ICAO), African Civil Aviation Commission (AFCAC), US Federal Aviation Administration (FAA), Boeing, Airlines Association of Southern Africa (AASA). Insieme, i partner CASIP daranno la priorità ai problemi di sicurezza più urgenti nel continente e raccoglieranno le risorse necessarie per affrontarli. I vantaggi del miglioramento della sicurezza aerea in Africa saranno diffusi nelle economie e nelle società del continente. “Il miglioramento della sicurezza aerea svolgerà un ruolo importante nello sviluppo generale dell’Africa. La connettività aerea sicura, efficiente e affidabile è un importante contributo trainante agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. In tal senso, CASIP chiarirà ai governi di tutto il continente che l’aviazione deve avere la priorità come parte integrante delle strategie di sviluppo nazionale. Con vantaggi così ampi in gioco, speriamo che altre parti siano incoraggiate a unirsi allo sforzo CASIP”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. “Migliorare le prestazioni di sicurezza è una priorità per l’Africa. E non abbiamo bisogno di reinventare la ruota per ottenere i risultati necessari. I collaborative safety teams in America Latina hanno dimostrato che la sicurezza migliora quando il governo e l’industria collaborano per implementare gli standard globali. Lavorando insieme, i partner uniranno le risorse per avere un maggiore impatto sulle aree in cui il rischio può essere ridotto, portando a miglioramenti misurabili nella sicurezza “, ha affermato Walsh.

IATA: FORTE RIPRESA DELL’ETIOPIA – IATA ha invitato il governo dell’Etiopia ad agire rapidamente per i 95 milioni di dollari di fondi delle compagnie aeree bloccati dal rimpatrio, per garantire che la connettività del Paese non sia minacciata. La possibilità di rimpatriare i ricavi è garantita da accordi internazionali. Tutte le parti devono rispettare questi accordi per mantenere il mondo connesso per via aerea. L’Etiopia si sta riprendendo fortemente dalla crisi COVID-19. La connettività regionale di riferimento dell’Etiopia (all’interno dell’Africa) si attesta al 113% dei livelli pre-crisi, secondo l’indice di connettività IATA. “Ethiopian Airlines sta andando molto bene. La nostra performance attuale, in tutti i parametri, indica che il nostro successo continuerà forte. Ci siamo ripresi bene dagli impatti della pandemia. Entro la fine di questo anno fiscale, prevediamo di generare 6,1 miliardi di dollari, una crescita del 20% rispetto alla nostra performance dell’anno scorso. Sebbene le nostre operazioni e le nostre pietre miliari continuino a essere persistenti, abbiamo ancora delle sfide per quanto riguarda l’espatrio dei nostri fondi accumulati in vari paesi. Ad oggi, abbiamo più di 180 milioni di dollari bloccati in diversi paesi. Il trasferimento di fondi rimane una sfida critica per le compagnie aeree”, ha affermato il CEO di Ethiopian Airlines Group, Mesfin Tasew. L’industria aeronautica etiope è destinata a triplicare entro il 2040, con una crescita media del 6% del traffico passeggeri nei prossimi 17 anni, innescando anche una sostanziale creazione di posti di lavoro e rilanciando l’economia locale.

DELTA NOMINATA BEST AIRLINE IN NORTH AMERICA E BEST AIRLINE STAFF SERVICES IN NORTH AMERICA DA SKYTRAX – Per il terzo anno consecutivo, Delta è stata Best Airline in North America agli Skytrax World Airline Awards. Delta si è anche guadagnata il primo posto per Best Airline Staff Service in North America, per il secondo anno consecutivo. “In Delta, siamo molto orgogliosi dei nostri prodotti, della nostra rete globale e del nostro servizio di livello mondiale”, ha affermato Joseph Young, Delta’s GM of EMEAI, durante la cerimonia di premiazione al Paris Air Show. “Ma alla fine, è la nostra gente che ci distingue. Sono onorato di accettare questi premi a nome dei nostri 90.000 dipendenti Delta in tutto il mondo”. Milioni di clienti di compagnie aeree in rappresentanza di oltre 100 nazionalità hanno partecipato al sondaggio Skytrax per determinare i vincitori di quest’anno. Il doppio riconoscimento di Delta è una testimonianza del duro lavoro del team e dell’attenzione nel fornire un servizio clienti eccezionale, poiché la compagnia aerea è cresciuta per soddisfare una quantità di domanda senza precedenti. I due premi Skytrax sono gli ultimi di molti recenti riconoscimenti che Delta ha ricevuto. Delta è la compagnia aerea più premiata d’America, è stata riconosciuta da Cirium per l’eccellenza operativa, come top U.S. airline by the Wall Street Journal dal Wall Street Journal, tra le aziende più innovative di Fast Company, World’s Most Admired Airline secondo Fortune e altro ancora.

LA PRODUZIONE DI SAF IN SPAGNA GENEREREBBE 56 MILIARDI DI EURO DI IMPATTO SUL PIL – Il lancio in Spagna di una nuova sustainable aviation fuel production industry rappresenta una grande opportunità per generare ricchezza e creare nuovi posti di lavoro. La decarbonizzazione dell’aviazione spagnola richiederà cinque milioni di tonnellate di SAF all’anno nel 2050. Secondo uno studio di PwC per Iberia e Vueling, con tra i 30 e i 40 impianti di produzione distribuiti in tutto il Paese, la Spagna sarebbe in grado di coprire tutto il suo fabbisogno nazionale. Dato che il potenziale produttivo del paese supera di gran lunga la domanda locale, con l’installazione di più impianti, grandi volumi di SAF potrebbero essere esportati sul mercato internazionale. L’impatto sul PIL della costruzione e messa in funzione di questi trentadue impianti di produzione sarebbe di 56 miliardi di euro fino al 2050, oltre a 270.000 nuovi posti di lavoro. Teresa Parejo, Head of Sustainability di Iberia, spiega: “La Spagna ha l’opportunità di diventare un importante produttore di SAF. Ha tutto il necessario. In primo luogo, un’enorme quantità di scarti forestali, agricoli e zootecnici che vengono utilizzati per produrre SAF biologici. Inoltre, la Spagna è sulla buona strada per guidare la produzione di idrogeno verde che, tra l’altro, sarà utilizzato per produrre SAF sintetico”. Per Franc Sanmartí, Head of Sustainability di Vueling: “Il SAF è essenziale per avanzare nella decarbonizzazione del trasporto aereo. È già una realtà e può essere utilizzato negli aerei attuali. Abbiamo una grande opportunità di guidare la produzione di SAF a livello europeo, anche se richiede uno sforzo collettivo da parte di tutti gli agenti per promuoverne la produzione”. Secondo lo studio, sarà necessario investire circa 22.000 milioni di euro fino al 2050 per lo sviluppo di tutti gli impianti. Attualmente, la produzione di SAF è bassa rispetto alla domanda di carburante per aviazione. Con le attuali infrastrutture sarebbe possibile coprire solo lo 0,05% della domanda mondiale di questo combustibile, quindi è fondamentale svilupparne la produzione su larga scala. IAG, il gruppo a cui appartengono sia Iberia che Vueling, si è impegnata a utilizzare il 10% di SAF nel 2030.

AIR ASTANA SI AGGIUDICA I PREMI REGIONALI SKYTRAX – Air Astana, la compagnia aerea nazionale del Kazakistan, continua a ottenere riconoscimenti per il suo servizio passeggeri, come il premio “Best Airline in Central Asia and the CIS” conferitogli per l’undicesima volta in occasione della cerimonia degli Skytrax World Airlines Awards, tenutasi il 20 giugno al Paris Airshow. La compagnia aerea ha anche ricevuto il premio come “Best Airline Staff Service in Central Asia and the CSI” per la seconda volta. “Air Astana dovrebbe essere felice del doppio riconoscimento da parte dei passeggeri per i premi del 2023, essendo stata scelta sia come migliore compagnia aerea in Asia centrale e CSI sia come “Best Airline Staff Service”. Un risultato eccellente in una regione sempre più competitiva”, ha dichiarato Edward Plaisted, CEO di Skytrax. “Air Astana è stata lanciata poco più di 21 anni fa e, avendo stabilito un livello elevato per gli standard di servizio fin dall’inizio, abbiamo continuamente cercato modi innovativi per perfezionarli e migliorarli al fine di soddisfare i nostri passeggeri. I nostri principi guida rimangono quelli di garantire la sicurezza e il comfort dei nostri passeggeri in ogni momento”, ha dichiarato Peter Foster, Presidente di Air Astana Group. “Ricevere il premio come “Best Airline in Central Asia e CIS” per l’undicesima volta è un risultato eccezionale e apprezzo profondamente la fiducia e la scelta dei nostri passeggeri, insieme all’enorme dedizione dei nostri team di assistenza a terra e in cabina”.