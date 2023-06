Volotea vince il premio Skytrax World Airline come “Migliore Compagnia Aerea Low-Cost in Europa”

Volotea ha raggiunto un notevole traguardo ricevendo il prestigioso Skytrax World Airline Award come “Miglior Compagnia Aerea Low-Cost in Europa”. “In qualità di esperti di trasporto aereo e di ricerca sui consumatori delle compagnie aeree, Skytrax si è affermato come autorità affidabile nell’industria aerea. I World Airline Awards sono universalmente noti nel settore dell’aeronautica, e costituiscono un importante standard di eccellenza.

I vincitori dei premi vengono selezionati tramite il voto annuale dei consumatori di Skytrax, da tutti riconosciuta come la più grande indagine sulla soddisfazione dei passeggeri delle compagnie aeree al mondo. L’edizione 2022-2023 ha visto la partecipazione attiva di clienti di oltre 100 nazionalità, e ciò ne evidenzia ulteriormente la notorietà e importanza. È la prima volta che Volotea si è aggiudicata il titolo e questo dimostra l’impegno della compagnia aerea per il miglioramento continuo e la volontà di assecondare le esigenze sempre in evoluzione dei suoi clienti”, afferma Volotea.

Carlos Muñoz, Fondatore e CEO di Volotea, ha dichiarato: “Siamo molto contenti di ricevere, per la prima volta, questo premio prestigioso. Prendersi cura dei nostri clienti fa parte del nostro DNA dal primo giorno, così come proporre prezzi molto competitivi, di cui hanno beneficiato più di 50 milioni di clienti. Il premio è un riconoscimento al duro lavoro, all’impegno e all’attenzione al cliente che i nostri oltre 1.700 membri dell’equipaggio e tutti i nostri dipendenti, oltre che i partner degli aeroporti, mostrano ogni giorno dalla nascita della nostra compagnia avvenuta circa 11 anni fa. Congratulazioni a tutti loro, e grazie a Skytrax per questo riconoscimento”.

Edward Plaisted, CEO di Skytrax, ha affermato: “Volotea ha ottenuto un’ottima valutazione da parte dei clienti, tanto da aggiudicarsi, per la prima volta, questo importante premio come Migliore Compagnia Aerea Low-Cost in Europa. Volotea ha anche raggiunto una posizione molto alta nella categoria World’s Most Improved Airline, collocandosi tra alcune delle più grandi compagnie aeree a livello globale”.

“Questo riconoscimento da parte di Skytrax conferma la leadership di Volotea come compagnia aerea low-cost in Europa e la sua reputazione di compagnia preferita per i passeggeri che cercano voli diretti, tariffe convenienti e un’eccezionale esperienza di viaggio. Il riconoscimento è stato consegnato a Volotea durante il Paris Air Show, il più grande evento mondiale dedicato al settore aerospaziale, in grado di attrarre i principali leader delle compagnie aeree globali.

Ecco quindi che, con il titolo di “Miglior Compagnia Aerea Low-Cost in Europa”, Volotea raggiunge un altro traguardo alla sua crescente lista di successi, che include già il premio come “Traveler’s Choice Best Low Cost Airline in Europe” da parte di Tripadvisor nel 2017, ma anche “Leading European Low Cost Airline” ai World Travel Awards del 2021 e del 2022″, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)