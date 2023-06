Singapore Airlines nominata migliore compagnia aerea del mondo da Skytrax

Singapore Airlines (SIA) è stata nominata World’s Best Airline agli Skytrax World Airline Awards 2023, vincendo per la quinta volta il prestigioso riconoscimento.

SIA ha ottenuto il primo posto in quattro categorie ai premi Skytrax di quest’anno, tra cui Best First Class Airline, Best First Class Comfort Amenities e Best Airline in Asia. Scoot, la compagnia aerea low cost del Gruppo SIA, è stata nominata Best Long Haul Low-cost Airline e si è classificata seconda nella categoria World’s Best Low-cost Airlines.

Gli Skytrax Awards si basano su sondaggi condotti su oltre 20 milioni di viaggiatori di oltre 100 nazionalità, che hanno valutato più di 325 compagnie aeree tra settembre 2022 e maggio 2023.

Il 20 giugno 2023 Goh Choon Phong, Chief Executive Officer di Singapore Airlines, ha ritirato a Parigi il premio per la Migliore Compagnia Aerea del Mondo.

“Questo premio è una testimonianza dello spirito indomabile delle nostre persone, che hanno lavorato instancabilmente e fatto molti sacrifici per garantire che SIA fosse pronta per la ripresa del trasporto aereo. Questo ci ha permesso di emergere dalla pandemia più forti come compagnia aerea leader a livello internazionale”, ha affermato Goh. “Siamo molto grati ai nostri passeggeri per la loro costante fedeltà e il loro affetto per Singapore Airlines. Durante la pandemia, il loro sostegno e il loro incoraggiamento ci hanno dato la forza e la determinazione per superare delle sfide senza precedenti. Oggi, mentre ci riprendiamo dalla pandemia, siamo fermamente impegnati a innovare e ad investire in prodotti e servizi all’avanguardia e a garantire che SIA continui a offrire un’esperienza di viaggio di prim’ordine”.

Edward Plaisted, amministratore delegato di Skytrax, ha dichiarato: “Ottenere il titolo di Migliore Compagnia Aerea del Mondo per il 2023 è uno splendido risultato per Singapore Airlines, che ha ottenuto riscontri eccellenti in molte delle categorie. Il culmine è stato il riconoscimento della First Class come la migliore al mondo. Ci congratuliamo con Singapore Airlines per questo successo che dovrebbe essere motivo di grande orgoglio e soddisfazione per il management e il personale della compagnia aerea”.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines – Photo Credits: Singapore Airlines)