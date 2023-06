Airbus: nuovi annunci per la decarbonizzazione dell’aviazione al Paris Air Show

Airbus collabora con LanzaJet per aumentare la produzione di SAF

Airbus e LanzaJet, società leader nella tecnologia dei carburanti sostenibili, hanno annunciato oggi di aver stipulato un memorandum d’intesa (MOU) per soddisfare le esigenze del settore dell’aviazione attraverso la produzione di Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Il protocollo d’intesa stabilisce una relazione tra Airbus e LanzaJet per promuovere la costruzione di SAF facilities che utilizzeranno la tecnologia avanzata, collaudata e proprietaria Alcohol-to-Jet (ATJ) di LanzaJet. Questo accordo mira anche ad accelerare la certificazione e l’adozione del 100% drop-in SAF, che consentirebbe agli aeromobili esistenti di volare senza combustibili fossili. L’industria aeronautica è responsabile di circa il 2-3% delle emissioni globali di anidride carbonica e il SAF è stato identificato da compagnie aeree, governi e leader energetici come una delle soluzioni più immediate per decarbonizzare l’aviazione, insieme al rinnovo delle flotte con aeromobili di nuova generazione e operazioni migliori.

“Il SAF è la migliore soluzione a breve termine per ridurre le emissioni del trasporto aereo e questa collaborazione tra LanzaJet e Airbus è un importante passo avanti nella lotta contro il cambiamento climatico”, ha affermato Jimmy Samartzis, CEO di LanzaJet. “Non vediamo l’ora di continuare il nostro lavoro con Airbus e di aumentare ulteriormente il nostro impatto congiunto in tutto il mondo”.

La tecnologia ATJ proprietaria di LanzaJet utilizza etanolo a basse emissioni di carbonio per creare SAF che riduce le emissioni di gas serra di oltre il 70% rispetto ai combustibili fossili, e può ridurre ulteriormente le emissioni con una serie di tecnologie di riduzione del carbonio.

“Siamo lieti di ampliare la nostra partnership con LanzaJet, un’azienda leader nell’ecosistema di produzione dei SAF. In Airbus ci impegniamo a supportare il SAF come leva principale nella riduzione delle emissioni di CO2 nella roadmap di decarbonizzazione”, afferma Julie Kitcher, EVP, Corporate Affairs and Sustainability, Airbus. “Con LanzaJet come partner fidato, possiamo supportare l’accelerazione dell’Alcohol-to-Jet SAF production pathway su larga scala. Questa collaborazione esplorerà anche gli sviluppi tecnologici per consentire agli aeromobili Airbus di essere in grado di volare con 100% SAF entro la fine del decennio”.

L’intero ecosistema svolge un ruolo essenziale per garantire una maggiore disponibilità di SAF. Oltre a lavorare sugli aspetti tecnici e su progetti SAF concreti, LanzaJet e Airbus studieranno quindi opportunità di business in tutto il mondo con compagnie aeree e altri stakeholder.

Airbus e AURA AERO collaborano per la decarbonizzazione della formazione dei piloti

Airbus Flight Academy Europe, società controllata al 100% da Airbus che fornisce servizi di addestramento per i piloti delle Forze Armate francesi e per i cadetti civili, ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con AURA AERO, un costruttore di aeromobili specializzato in progetti completamente elettrici, per approcciare insieme la decarbonizzazione per l’addestramento dei piloti, introducendo aeromobili a propulsione elettrica per la formazione dei piloti commerciali e militari.

In base all’accordo, Airbus Flight Academy Europe collaborerà allo sviluppo iniziale di INTEGRAL E, un fully-electric, two-seater trainer aircraft, ideale per le fasi iniziali della formazione dei piloti. Operando da un airfield equipaggiato con superchargers, INTEGRAL E può essere caricato in 20-30 minuti, garantendo all’aeromobile un’autonomia di volo di un’ora.

“Il nostro obiettivo in Airbus Flight Academy è quello di operare una flotta di aeromobili a basse emissioni di carbonio entro il 2030”, ha affermato Jean Longobardi, CEO di Airbus Flight Academy Europe. “Siamo entusiasti di collaborare con AURA AERO in questo campo e siamo convinti che, unendo le nostre competenze, possiamo soddisfare l’ambizione di decarbonizzare l’attuale approccio di formazione dei piloti. INTEGRAL E potrebbe diventare il primo passo verso una partnership più ampia”

Jérémy Caussade, CEO e co-fondatore di AURA AERO, ha dichiarato: “I nostri team tecnici e commerciali sono molto felici e onorati di essere stati scelti da Airbus per supportare la decarbonizzazione delle loro attività di formazione. L’addestramento dei piloti sarà un’area in cui prevediamo l’adozione rapida dell’approccio a emissioni zero, a partire dai velivoli a due posti. Grazie alla collaborazione con AFAE, svilupperemo un nuovo tipo di electrically-powered training a beneficio di tutti i piloti in futuro, qualunque sia l’aereo su cui stanno volando”.

Airbus aspira a guidare il viaggio verso un settore aerospaziale decarbonizzato, aprendo la strada a tecnologie dirompenti, comprese soluzioni a basse emissioni, fornendo e migliorando continuamente fuel-efficient products.

