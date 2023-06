News Brevi – 22.06.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO CON FALCON 50 – Si è concluso poco prima delle 21, il trasporto sanitario d’urgenza di un bimbo di 1 giorno da Cagliari a Ciampino, effettuato con un velivolo F50 dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’urgenza dal Presidio Ospedaliero “Duilio Casula” di Monserrato (CA) all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. Nello specifico, il piccolo paziente ha viaggiato all’interno di una culla termica, monitorato ed assistito da un’equipe medica e accompagnato dai genitori. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. Il volo salva-vita, è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Cagliari, dalla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino atterrando a Cagliari Elmas dove il neonato, è stato subito imbarcato sul velivolo per il trasporto d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’Aeroporto di Ciampino, avvenuto poco prima delle 21 locali, l’ambulanza si è diretta all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma per il successivo ricovero. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES LANCIA UN ESCLUSIVO LIMITED-EDITION BOURBON – Celebrando 15 anni di partnership di successo, il principale distillatore di whisky americano Woodford Reserve ha collaborato con Emirates per miscelare un Bourbon unico in edizione limitata che sarà servito esclusivamente su voli Emirates selezionati per tutto il mese di luglio. Unica compagnia aerea a lanciare una miscela di whisky privata selezionata personalmente, la Woodford Reserve Emirates Personal Selection sarà disponibile per i passeggeri di First e Business Class da gustare nell’esclusiva lounge di bordo dell’A380, su rotte selezionate nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Australasia e nel sud-est asiatico. “Il bourbon squisitamente miscelato è stato selezionato personalmente da Emirates, insieme al mastro distillatore della Woodford Reserve Chris Morris, ed emana aromi di frutta secca, miele dolce, burro alla vaniglia e legno carbonizzato. Il profilo gustativo è ricco e rotondo con sapori di ciliegia, cioccolato, toffee e caramello, e il finale è morbido e cremoso con una coda lunga, calda e soddisfacente. Woodford Reserve Emirates Personal Selection è formulato in modo univoco come un piccolo lotto su misura, composto da soli 2 barili in totale. I passeggeri Emirates di First e Business Class potranno anche assaggiare il Woodford Reserve Distiller’s Select, che è stato il Bourbon preferito dalla First Class per 15 anni a bordo, esteso anche ai passeggeri di Business Class negli ultimi 5 anni. Emirates offre ai propri clienti un’impareggiabile selezione di bevande dei vini e liquori più prestigiosi del mondo, avendo investito più di 1 miliardo di dollari nel suo programma di vini e liquori dal 2006. Solo nel 2023-2024, Emirates sta investendo 5,4 miliardi di AED per mantenere un cibo eccezionale e l’offerta di bevande, ricca di opportunità esperienziali per i passeggeri ed esclusive mondiali”, informa Emirates.

NUOVA NOMINA PER GULFSTREAM – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi la promozione di Tim Wood a regional vice president of Sales for Africa, Turkey and South Asia. Wood ha sede a Dubai, Emirati Arabi Uniti, e fa capo a Michael Swift, division vice president of Sales for EMEA-South Asia. “Tim ha sviluppato solide relazioni con i clienti Gulfstream in India, Pakistan, Africa e Turchia”, ha affermato Scott Neal, senior vice president, Worldwide Sales, Gulfstream. “La conoscenza, la dedizione e la meritata promozione di Tim ci consentono di soddisfare al meglio la crescente domanda in tutta la regione e di dare priorità alla nostra presenza commerciale per supportare ulteriormente i clienti Gulfstream nell’area”. Wood ha precedentemente ricoperto il ruolo di regional sales manager for the Middle East, Africa and South Asia at Gulfstream. Si è laureato presso il Royal Air Force College Cranwell nel Regno Unito e ha prestato servizio nella Royal Air Force per quasi otto anni.

AIR CANADA ANNUNCIA IL PREPAYMENT DI EDC FINANCED LOANS PER AEROMOBILI A220 – Air Canada ha annunciato il prepayment di financed loans per circa 650 milioni di dollari con Export Development Corporation (EDC), utilizzati dalla compagnia per contribuire a finanziare l’acquisizione di 19 aeromobili Airbus A220-300. Il pagamento anticipato, anch’esso soggetto agli interessi maturati, è stato effettuato in data 21 giugno 2023. “Uno dei principali obiettivi finanziari di Air Canada è quello di ridurre l’indebitamento del suo bilancio a seguito della pandemia di COVID-19 e il pagamento anticipato di questi prestiti che abbiamo ricevuto per il nostro aereo A220 è un passo significativo verso questo obiettivo. Apprezziamo l’assistenza di EDC nell’acquisto di questi aerei di costruzione canadese, che non solo ha fatto avanzare il nostro programma di modernizzazione della flotta, ma ha anche contribuito a garantire che gli investimenti che Air Canada sta facendo sostengano direttamente i posti di lavoro nell’industria aerospaziale canadese e contribuiscano all’economia del paese”, ha dichiarato Amos Kazzaz, Executive Vice President and Chief Financial Officer of Air Canada.

UNITED: NUOVA FUNZIONALITA’ PER I CLIENTI IN CASO DI INTERRUZIONI – United ha annunciato oggi una nuova funzionalità dell’app mobile che mira a far risparmiare tempo ai clienti e a ridurre lo stress se i loro piani di viaggio vengono interrotti. Ora, invece di aspettare in fila per parlare con un agente o cercare nuove opzioni, il nuovo strumento self-service della compagnia aerea presenta automaticamente ai viaggiatori opzioni di riprenotazione personalizzate, informazioni sul monitoraggio dei bagagli e buoni pasto e hotel se idonei, se il loro volo è in ritardo o annullato. “Sebbene United abbia registrato i tassi di cancellazione dei voli più bassi durante i primi tre mesi dell’anno, il vettore ha ancora il maggior numero di voli influenzati dalle condizioni meteorologiche data l’ubicazione dei suoi principali hub nazionali. Secondo la compagnia aerea, quasi il 50% dei suoi clienti si rivolge già all’app o a united.com per il self-service durante le interruzioni, quindi United ha iniziato il beta test della nuova funzionalità alla fine dello scorso anno. United ha scoperto che i clienti hanno risposto bene all’offerta automatica di opzioni di viaggio alternative nell’app e che i dipendenti dell’aeroporto hanno apprezzato la riduzione del numero di persone in attesa fisica in fila”, afferma United. “Il nostro obiettivo è portare i nostri clienti a destinazione in tempo, ma sappiamo che le cose non vanno sempre come previsto ed è allora che uno strumento come questo può fare davvero la differenza”, ha affermato Linda Jojo, Chief Customer Officer, United. “La nostra nuova funzionalità dell’app mobile offre maggiore trasparenza, fa risparmiare tempo, riduce lo stress per i nostri clienti e riduce le file ai banchi del servizio clienti, in modo che i nostri dipendenti possano assistere meglio i passeggeri con problemi o domande complesse. Inoltre, è un altro esempio del continuo investimento di United in nuove tecnologie e strumenti”. Quando un volo subisce un ritardo di oltre 60 minuti o viene cancellato, i clienti vedranno automaticamente le opzioni per i ritardi e le cancellazioni nella schermata iniziale dell’app mobile United. Per coloro che non dispongono dell’app mobile United, lo strumento self-service è accessibile su un dispositivo mobile o computer su united.com e i clienti hanno ancora la possibilità di connettersi di persona con un agente del servizio clienti.

EASA UPDATED EASY ACCESS RULES – EASA ha pubblicato le updated Easy Access Rules for Operational Suitability Data (OSD) Flight Crew Data (CS-FCD) (Issue 2). La pubblicazione incorpora la ED Decision 2021/012/R. Le Easy Access Rules for CS-FCD (Issue 2) sono disponibili per il download gratuito sul sito web dell’EASA in formato pdf, pubblicazione dinamica online, nonché in formato xml. Poiché sono stati generati attraverso la piattaforma eRules, saranno aggiornati regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al loro contenuto.

EASA E JCAB RAFFORZANO LA LORO PARTNERSHIP – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) and the Japan Civil Aviation Bureau (JCAB) hanno compiuto un significativo passo avanti nella loro collaborazione, firmando una lettera di intenti (LoI) sull’attuazione dell’EU-Japan Aviation Partnership Project e un Memorandum of Cooperation (MoC). Questo accordo mira a migliorare la sicurezza, promuovere l’armonizzazione normativa e promuovere la cooperazione reciproca tra l’Unione europea e il Giappone nel settore dell’aviazione. La LoI tra EASA e JCAB indica il loro impegno congiunto per lo sviluppo di un aviation partnership project, incentrato su aree quali unmanned aircraft systems (UAS), urban aerial mobility (UAM), airworthiness, maintenance, operations, safety management, environmental protection. Condividendo conoscenze, competenze e migliori pratiche, entrambe le organizzazioni mirano a rafforzare la resilienza e gli standard elevati del settore dell’aviazione. Il progetto fa parte di un programma finanziato dall’UE che mira a rafforzare la partnership tra l’UE e i paesi dell’Asia settentrionale nel settore dell’aviazione civile. Il MoC sull’aviation safety sottolinea l’interesse reciproco di EASA e JCAB nel promuovere una più stretta collaborazione nel campo della sicurezza aerea, delle nuove tecnologie e della protezione ambientale. Le due agenzie si scambieranno informazioni e faciliteranno i programmi di assistenza tecnica per rafforzare la cooperazione in questi settori. La firma di questi accordi tra EASA e JCAB riflette la crescente importanza della cooperazione internazionale nel settore dell’aviazione. Segna l’inizio di un capitolo di cooperazione, con il potenziale per ispirare ulteriori collaborazioni internazionali nei campi dell’aviation safety e dell’environmental protection.

LOCKHEED MARTIN STATEMENT SU AETP TECHNOLOGIES AND F-35 – Lockheed Martin informa: “Siamo pronti a continuare a lavorare con il governo degli Stati Uniti sugli aggiornamenti di capacità e prestazioni che meglio supportano i loro requisiti per l’F-35 per i decenni a venire, incluso un aggiornamento del motore. Le AETP technologies offrono più potenza e una maggiore capacità di raffreddamento, necessarie per modernizzare l’F-35 oltre il Block 4. La massima priorità di Lockheed Martin rimane soddisfare le esigenze dei nostri uomini e donne in servizio. La vita utile dell’F-35 è prevista fino al 2070, il che richiederà aggiornamenti futuri. Per garantire ai nostri clienti di stare al passo con le minacce emergenti, l’F-35 avrà bisogno di capacità, prontezza, range e spinta ancora maggiori, il che richiederà un motore aggiornato. Secondo la valutazione di Lockheed Martin, Pratt & Whitney e GE hanno AETP technology options”.

TEXTRON AVIATION SVELA IL SUO NUOVO HIRING AND LEARNING CENTER – Textron Aviation ha annunciato oggi la fase successiva del suo costante impegno per lo sviluppo della forza lavoro e la crescita del suo talento di livello mondiale: uno state-of-the-art Hiring and Learning Center. Progettato intenzionalmente per le diverse esigenze di sviluppo delle competenze e formazione della sua forza lavoro attuale e futura, la struttura di oltre 100.000 piedi quadrati sarà situata nell’East Wichita Campus di Textron Aviation e fungerà da hub centralizzato per l’assunzione, la formazione e lo sviluppo dei talenti dell’azienda. “Il nostro impegno a investire nei nostri dipendenti è incrollabile e l’istituzione dell’Hiring and Learning Center è solo l’ultimo esempio di come stiamo portando avanti la nostra attenzione sulla crescita di una forza lavoro di livello mondiale”, ha affermato Maggie Topping, senior vice president, Human Resources & Communications. “La centralizzazione dello sviluppo della nostra forza lavoro all’interno di questa struttura avanzata è un moltiplicatore di successo. Non solo fornirà al nostro team una formazione professionale retribuita per raggiungere il loro pieno potenziale, ma plasmerà anche il futuro di Textron Aviation”. La struttura includerà paint lab, sheet metal training, flight control rigging, blueprint reading and interpretation. Inoltre, in loco saranno presenti un nuovo K-12 experiential space, multiple classrooms, learning labs and interviewing and onboarding spaces.

LUFTHANSA LANCIA LA PRIDE CAMPAIGN “THE WORLD SAYS YES TO YOU” – In occasione dell’attuale Pride Month e delle imminenti Christopher Street Day parades di questa estate, Lufthansa Airlines sta lanciando una Pride marketing campaign intitolata “The World Says Yes to You”. In tal modo, Lufthansa si posiziona ulteriormente come compagnia di supporto per la comunità queer e sottolinea ancora una volta il suo impegno fermo e incrollabile per l’apertura, la tolleranza e la diversità. “Lufthansa riunisce ospiti di tutte le nazioni e culture e dà il benvenuto a tutti a bordo indipendentemente da sesso, età, origine etnica, religione, nazionalità, orientamento sessuale o identità”, afferma Carsten Hoffmann, Head of Brand Experience, Lufthansa Airlines. “Per la queer people, tuttavia, viaggiare per il mondo può spesso essere associato a una sensazione di disagio: non tutti sono accolti ovunque a braccia aperte. Con la nostra nuova Pride campaign, Lufthansa celebra le persone e i luoghi che abbracciano la queer life”. La campagna #TheWorldSaysYestoYou di Lufthansa verrà pubblicata su quotidiani tedeschi selezionati, su riviste di interesse speciale e su grandi poster digitali, inizialmente a Monaco e successivamente anche a Colonia, Francoforte, Berlino, Stoccarda e Amburgo. La campagna sarà condotta anche attraverso numerose piattaforme online e di social media. Lufthansa mostra il suo forte sostegno alla diversità in molti modi. L’Airbus A320 neo D-AINY vola quotidianamente in tutta Europa come “Lovehansa” in rainbow colors dal giugno 2022, come ambasciatore dell’apertura e dell’impegno nei confronti delle persone nella loro diversità. Per la prima volta, Lufthansa Airlines è anche uno dei principali sponsor della Christopher Street Day Parade di Francoforte quest’anno.

EUROWINGS: ATTERRA A DUSSELDORF IL PRIMO “MALLORCA AIRBUS” – Ieri pomeriggio è atterrato all’aeroporto di Düsseldorf il primo “Mallorca Airbus”: un nuovo A321neo con registrazione D-AEEA. “Con questa aggiunta, la più grande compagnia aerea tedesca per il tempo libero continua costantemente la sua modernizzazione della flotta e ora riceve l’ottavo di un totale di tredici nuovi aeromobili Airbus. È il più grande jet di medio raggio che Eurowings abbia mai aggiunto alla sua famiglia nei suoi 30 anni di storia. La capacità fino a 232 ospiti ha fatto guadagnare al nuovo arrivato il soprannome di “Mallorca Airbus” – appropriato per il famoso “Mallorca shuttle” della compagnia con sede a Colonia. Nella stagione estiva, l’A321neo sarà operato verso l’isola delle Baleari con una frequenza maggiore, al fine di servire la continua forte domanda per la destinazione più popolare della rete Eurowings. La capitale dell’isola, Palma, è servita dalla filiale Lufthansa fino a 400 volte a settimana in alta stagione. “Le nostre prenotazioni in arrivo sono chiare: le persone vogliono tornare a volare in vacanza. Con l’A321neo, i nostri ospiti volano con quello che attualmente è il jet di medio raggio più moderno, efficiente e silenzioso al mondo”, afferma Jens Bischof, CEO di Eurowings. Eurowings è la prima compagnia aerea di Lufthansa Group a dotare tutti i 13 Airbus neo del motore LEAP di CFM. Il più grande vettore turistico tedesco ha ordinato un totale di otto A320neo con 180 posti e cinque A321neo con 232 posti. Un totale di sette aeromobili A320neo erano operativi nel 2022, con un altro previsto nel 2024. Eurowings dovrebbe prendere in consegna altri tre Airbus A321neo nel corso del 2023. Subito dopo l’atterraggio, D-AEEA è stato ufficialmente consegnato a Eurowings Technik. L’operazione tecnica di Düsseldorf con circa 120 dipendenti eseguirà il restante allestimento dell’aeromobile nelle prossime settimane. Il primo volo commerciale con passeggeri dovrebbe avvenire ad agosto per Maiorca.