EDF, Holcim, IFPEN e Axens uniscono le forze con il progetto “Take Kair”, sostenuto da Air France-KLM

Holcim, IFPEN (IFP Energies nouvelles), Axens ed EDF annunciano di aver firmato un memorandum d’intesa per lo sviluppo di “Take Kair”, un innovativo industrial e-kerosene pilot nei Paesi della Loira, che soddisferà le esigenze della nuova French e-SAF industry. Air France-KLM Group sarebbe il principale off-taker del kerosene prodotto da questo nuovo impianto industriale. La produzione di idrogeno e combustibili sintetici avverrebbe nella Loire-Atlantique, Francia, con aperture commerciali locali, regionali o nazionali.

Questa cooperazione contribuirà allo sviluppo della French SAF production industry, una priorità sollevata dal Presidente della Repubblica francese durante il suo discorso del 16 giugno 2023. La produzione di e-kerosene contribuirà alla decarbonizzazione del trasporto aereo e questo progetto anticipa il futuro regolamento europeo “ReFuel Aviation”.

Il successo di questo progetto si basa sull’impegno dei partner nell’esplorare opportunità di cooperazione industriale, sulla base delle rispettive competenze.

Per il gruppo Holcim, la cattura della CO2 biogenica della cementeria situata a Saint-Pierre-La-Cour a Mayenne, Francia, in linea con il piano di decarbonizzazione dei siti produttivi, integrando programmi di cattura e recupero delle emissioni di CO2 per consentire la produzione di green e-fuels for aviation.

Per IFPEN e Axens, lo sviluppo e l’integrazione di processi di sintesi di combustibili a basse emissioni di carbonio e la loro esperienza nelle tecnologie di produzione SAF.

Per il Gruppo EDF, lo sviluppo delle sue CO2-neutral electricity production facilities e il know-how sviluppato sia dalla sua controllata Hynamics, specializzata nella produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio e rinnovabile mediante elettrolisi dell’acqua, sia dal suo dipartimento di ingegneria, che consente la sicurezza dei suoi principali progetti industriali.

Il progetto “Take Kair” è uno dei primi progetti di produzione industriale di e-SAF in Francia. È in linea con gli obiettivi del governo francese in termini di decarbonizzazione del trasporto aereo. A condizione di ottenere i finanziamenti necessari, l’obiettivo è avviare la costruzione dell’industrial pilot nel 2026, per una prima fase di produzione nel 2028.

Pioniere nella sperimentazione e nell’uso del SAF, Air France-KLM Group è partner del progetto. In qualità di maggiore acquirente mondiale di SAF nel 2022, il Gruppo mira a incorporare almeno il 10% di SAF nei suoi voli globali entro il 2030, oltre agli obblighi normativi francesi ed europei. L’utilizzo dell’e-kerosene del progetto “Take Kair” contribuirà al raggiungimento di questo obiettivo e dell’obiettivo più globale di una riduzione del 30% delle emissioni di CO2 per passeggero chilometro entro il 2030 rispetto al 2019. Aderendo al progetto “Take Kair”, Air France-KLM offre l’opportunità di accedere al SAF market emergente in Europa.

Fatima Da Gloria de Sousa, Vice President Sustainability of the Air France-KLM Group, ha dichiarato: “Lo sviluppo delle capacità di produzione di SAF è essenziale per il successo della decarbonizzazione del trasporto aereo. È anche una grande opportunità per creare posti di lavoro e rafforzare l’energy independence di Francia e Europa. Air France-KLM sostiene attivamente progetti come Take Kair che mirano a rimuovere il primo ostacolo all’uso di carburante sostenibile: la sua disponibilità”.

