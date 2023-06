Riyadh Air firma un accordo per 90 motori GEnx per equipaggiare la flotta Boeing 787 Dreamliner

A seguito del recente accordo per un ordine di 39 Boeing 787-9 Dreamliner (leggi anche qui), Riyadh Air ha firmato un accordo per 90 motori GEnx-1B per equipaggiare la sua nuova flotta. L’ordine include anche motori di scorta e un contratto di servizi TrueChoice.

L’accordo è stato firmato al Paris Air Show presso lo chalet Riyadh Air, dove la compagnia aerea ha rivelato al mondo la sua nuova livrea dopo un sorvolo la scorsa settimana sull’iconico skyline della città di Riyadh.

Tony Douglas, Chief Executive Officer of Riyadh Air, ha dichiarato: “L’accordo evidenzia la nostra determinazione ad estendere in modo significativo la connettività dell’Arabia Saudita con il mondo e raggiungere il nostro obiettivo di collegarci a 100 destinazioni entro il 2030. Non vediamo l’ora di promuovere solide relazioni strategiche all’interno del più ampio settore dell’ecosistema dell’aviazione, mentre continuiamo a plasmare la nostra nuova compagnia aerea digitalmente nativa per diventare uno dei vettori più sostenibili e incentrati sugli ospiti al mondo”.

Russell Stokes, Presidente e CEO, Commercial Engines and Services, GE Aerospace, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di collaborare con Riyadh Air per supportare la sua nuova flotta e realizzare la sua visione di lunghe rotte internazionali. Il motore GEnx di GE Aerospace è perfetto per la flotta 787, con la sua combinazione di potenza e capacità di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2”.

“Riyadh Air è stata presentata al mondo a marzo e questo accordo segna la prima engine partnership con GE Aerospace per la sua nuova flotta di Boeing 787-9 Dreamliner. Le prime consegne sono previste per l’inizio del 2025, poiché Riyadh Air mira a operare una delle flotte aeree più nuove e sostenibili al mondo.

La famiglia di motori GEnx ha quasi 50 milioni di ore di volo dall’entrata in servizio nel 2011 ed è il fastest-selling high-thrust engine nella storia di GE, con quasi 3.000 motori in servizio e in arretrato, compresi i ricambi.

Il GEnx-1B equipaggia due aerei 787 su tre in servizio.

Rappresentando un enorme passo avanti nella tecnologia di propulsione, il GEnx utilizza materiali leggeri e durevoli e processi di progettazione avanzati per ridurre il peso, migliorare le performance e ridurre la manutenzione, rendendolo la best engine choice for long-haul flights”, afferma GE Aerospace.

“Riyadh Air, la nuova compagnia aerea dell’Arabia Saudita, volerà verso più di 100 destinazioni e raggiungerà 100 milioni di visitatori, entro il 2030, rendendo Riyadh City un hub per i viaggi globali e incoraggiando le visite nel Regno per affari e piacere. La compagnia aerea porterà un nuovo livello di attenzione ai dettagli nell’esperienza degli ospiti e dispone di una tecnologia che alzerà il livello del settore. L’identità del marchio cattura l’eredità del Regno pur essendo moderna e lungimirante con lo slogan “The Future Takes Flight”.

I GEnx revenue-sharing participants sono IHI Corporation (Japan), GKN Aerospace Engine Systems (UK), MTU (German), TechSpace Aero (Safran) (Belgium), Safran Aircraft Engines (France) e Samsung Techwin (Korea)”, conclude GE Aerospace.

Inoltre, oggi GE Aerospace ha comunicato altri due accordi:

China Airlines ordina i motori GEnx per la flotta 787

China Airlines ha annunciato oggi un ordine per 17 motori GEnx-1B e ricambi per equipaggiare la sua crescente flotta di jet commerciali Boeing 787 Dreamliner. L’ordine include anche un comprehensive services agreement.

China Airlines, uno dei principali vettori con base a Taiwan, è cliente di GE Aerospace dal 1999, quando acquistò per la prima volta 13 Boeing 747-400 con motori GE CF6-80C2. La compagnia attualmente opera una flotta di 87 aeromobili, inclusi 66 aerei passeggeri e 21 cargo. L’ordine più recente di 17 motori GEnx-1B arriva nel mezzo di un aggressivo sforzo di rivitalizzazione della flotta per la compagnia aerea, volto a migliorare l’efficienza operativa e l’esperienza dei viaggiatori.

“Siamo grati che China Airlines abbia scelto il motore GEnx-1B per la sua flotta di 787 Dreamliner in espansione. Questo accordo dimostra pienamente la fiducia della compagnia aerea nei nostri prodotti e servizi”, ha dichiarato Kathy MacKenzie, Vice President, GE Commercial Programs at GE Aerospace.

Secondo China Airlines, “il motore GEnx-1B svolge un ruolo importante nelle nostre operazioni. Questo accordo per motori e servizi ci consente di garantire che stiamo soddisfacendo i migliori standard di prestazioni e affidabilità per servire i nostri clienti”.

“La famiglia di motori GEnx ha quasi 50 milioni di ore di volo dall’entrata in servizio nel 2011 ed è il fastest-selling high-thrust engine nella storia di GE, con quasi 3.000 motori in servizio e in arretrato, compresi i ricambi. Il GEnx-1B equipaggia due aerei 787 su tre in servizio”, conclude GE Aerospace.

GE Aerospace firma un protocollo d’intesa con Hindustan Aeronautics Limited per la produzione di fighter jet engines per l’Indian Air Force

GE Aerospace ha annunciato oggi di aver firmato un Memorandum of Understanding (MOU) con Hindustan Aeronautics Limited (HAL) per la produzione di fighter jet engines per l’Indian Air Force.

L’accordo include la potenziale produzione congiunta dei motori F414 di GE Aerospace in India. GE Aerospace continua a collaborare con il governo degli Stati Uniti per ottenere la necessaria autorizzazione all’esportazione. Lo sforzo fa parte del programma Light Combat Aircraft Mk2 dell’Indian Air Force.

“Si tratta di un accordo storico reso possibile dalla nostra partnership di lunga data con l’India e HAL”, ha affermato H. Lawrence Culp, Jr., Chairman and Chief Executive Officer of GE and CEO of GE Aerospace. “I nostri motori F414 non hanno eguali e offriranno importanti vantaggi economici e di sicurezza nazionale per entrambi i paesi, poiché aiutiamo i nostri clienti a produrre motori della massima qualità per soddisfare le esigenze della loro flotta militare”.

“GE Aerospace opera in India da oltre quattro decenni con un ampio impegno nel settore, inclusi motori, avionica, servizi, ingegneria, produzione e approvvigionamento locale. Oltre al potenziale nuovo lavoro in India, un certo numero di strutture statunitensi che attualmente supportano il lavoro sul motore F414 vedranno volumi aggiuntivi a seguito dell’annuncio di oggi.

Nel 1986 GE ha iniziato a collaborare con l’Aeronautical Development Agency e HAL per supportare lo sviluppo del Light Combat Aircraft (LCA) indiano con motori F404. Successivamente l’F404 e l’F414 di GE Aerospace hanno fatto parte dei programmi di sviluppo e produzione dei programmi LCA Mk1 e LCA Mk2. In totale sono stati consegnati 75 motori F404 e altri 99 sono in ordine per LCA Mk1A. Otto motori F414 sono stati consegnati come parte di un programma di sviluppo in corso per LCA Mk2.

L’accordo di oggi farà avanzare il precedente impegno di GE Aerospace di costruire 99 motori per l‘Indian Air Force come parte del programma LCA Mk2“, conclude GE Aerospace.

