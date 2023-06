Inaugurato questa mattina il primo volo diretto Dubai-Olbia operato da flydubai

È atterrato questa mattina alle ore 12.15 all’Aeroporto di Olbia il volo FZ1507 proveniente da Dubai, il primo collegamento intercontinentale diretto di linea della Sardegna.

La rotta, offerta dalla compagnia aerea emiratina flydubai, sarà operata tre volte alla settimana dal 22 giugno al 30 settembre, collegando direttamente la Sardegna all’Aeroporto di Dubai, il quinto scalo del mondo per traffico passeggeri e hub della compagnia aerea Emirates.

“Questo importante risultato è stato raggiunto grazie al prezioso supporto dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna e alla fondamentale e imprescindibile collaborazione tra gli Aeroporti di Olbia e Cagliari, senza la quale non sarebbe stato possibile concludere l’operazione.

Presenti alla cerimonia inaugurale l’amministratore delegato di Geasar, Silvio Pippobello; il CEO della Compagnia aerea flydubai, Ghaith Al Ghaith; il Senior Vice President, Commercial Operations and E-commerce della compagnia Jeyhun Efendi; il vicesindaco di Olbia Sabrina Serra, il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda e la Regione Sardegna rappresentata dal Capo di Gabinetto dell’Assessorato al Turismo Andrea Cocco”, afferma il comunicato.

Silvio Pippobello, amministratore Delegato di Geasar, ha dichiarato: “Grazie al vastissimo network di flydubai e di Emirates, il collegamento inaugurato quest’oggi amplia notevolmente la connettività dell’Isola a beneficio del territorio e della popolazione locale, offrendo al contempo un’importantissima opportunità per la destinazione turistica che si apre ufficialmente al mercato globale. A partire da quest’oggi, infatti, la Sardegna potrà essere raggiunta agevolmente con un solo scalo da ogni angolo del pianeta. Ringraziamo la compagnia aerea per aver creduto nella nostra destinazione, la Regione Sardegna per il supporto nella promozione del volo, la società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari per la collaborazione che ha reso possibile l’avvio del progetto e tutti gli operatori turistici che stanno collaborando per la riuscita di questa importantissima operazione”.

Ghaith Al Ghaith, CEO di flydubai, ha dichiarato: “Siamo impegnati nell’apertura di destinazioni sotto-servite e siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti più opzioni di viaggio durante l’estate con il lancio dei voli per Olbia in Sardegna. Dal 2018, anno in cui abbiamo iniziato le operazioni nella regione, l’Italia è stata una destinazione popolare per i clienti degli Emirati Arabi Uniti e dei paesi del Golfo e non vediamo l’ora di offrire più opzioni di viaggio ai nostri clienti, in un’estate che per flydubai si preannuncia da record”.

“I passeggeri che viaggiano su un Boeing 737 MAX possono beneficiare di un maggiore comfort e di una migliore esperienza di viaggio. La nuova configurazione della cabina prevede un sedile lie-flat in Business Class e, oltre allo spazio extra e alla privacy, i passeggeri possono dormire comodamente durante il volo. La classe Economy offre i nuovi sedili RECARO, progettati per ottimizzare lo spazio e il comfort per sedersi, rilassarsi e godersi il volo. I passeggeri possono usufruire dell’intrattenimento a bordo e di menu di bordo internazionali.

I voli dal Terminal 3 di Dubai International Airport (DXB) all’Aeroporto di Olbia (OLB) saranno operati sino al 30 settembre con tre frequenze la settimana: martedì, giovedì e sabato. La partenza dallo scalo di Olbia è prevista alle 13.50 con arrivo alle 22.10 (ora locale). Il volo dal Terminal 3 del Dubai international Airport decolla invece alle 7.25 con arrivo ad Olbia alle 12.25″, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Geasar – Photo Credits: Geasar)