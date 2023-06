Iraqi Airways celebra la consegna del suo primo Boeing 787 Dreamliner

Boeing e Iraqi Airways hanno celebrato oggi la consegna del primo Boeing 787 Dreamliner della compagnia aerea con un evento speciale a Baghdad, per dare il benvenuto al jet widebody della compagnia di bandiera. “La compagnia di bandiera irachena ha ricevuto il primo dei 10 787, per far crescere proficuamente la sua rete a lungo raggio e collegare l’Iraq a più destinazioni internazionali.

La consegna del primo 787 di Iraqi Airways segue la consegna di quattro Boeing 737 MAX da febbraio. La compagnia aerea ha ordinato un totale di sei 737-8 e 10 737-10, fornendo alla sua flotta single-aisle maggiori capacità sulle sue rotte regionali e di medio raggio”, afferma Boeing.

“Siamo orgogliosi di prendere in consegna un aereo con le capacità del 787 Dreamliner. Man mano che il traffico aereo domestico e internazionale guadagna slancio, è fondamentale che la flotta di Iraqi Airways soddisfi la crescente domanda con aerei più efficienti, capaci e confortevoli”, ha affermato Manaf Abdel-Monem, Director General of Iraqi Airways. “Gli aerei 787 e 737 MAX che abbiamo ricevuto sono fondamentali per il nostro programma di rinnovo della flotta, che mira a garantire ai nostri passeggeri la possibilità di volare in tutto il mondo con la sicurezza e il comfort che si aspettano da una compagnia aerea moderna ed efficiente come Iraqi Airways”.

Iraqi Airways attualmente serve più di 50 destinazioni da Baghdad e sta espandendo e rinnovando la sua flotta per supportare il previsto aumento dei business and leisure travel da e verso il paese. Con il rimbalzo del traffico aereo globale, le compagnie aeree del Medio Oriente stanno registrando un aumento del traffico di oltre il 40% rispetto allo scorso anno.

“Oggi segna un nuovo inizio per Iraqi Airways, prendendo in consegna il suo primo 787 Dreamliner che supporterà la compagnia aerea nel collegare l’Iraq al mondo”, ha dichiarato Omar Arekat, Boeing vice president of Commercial Sales and Marketing for the Middle East. “Boeing si impegna a sostenere l’ambizione di Iraqi Airways di portare una maggiore ottimizzazione e nuove rotte nella regione”.

“Il trasporto aereo è al centro della crescita economica. Crea occupazione, facilita il commercio, consente il turismo e sostiene lo sviluppo sostenibile. L’arrivo del Boeing 787 oggi è un passo importante per collegare il popolo iracheno alla regione e al mondo”, ha affermato Kuljit Ghata-Aura, President Middle East, Türkiye and Africa, Boeing. “Non vediamo l’ora di sostenere il governo iracheno e il settore privato iracheno mentre fanno crescere la Iraq’s commercial fleet e modernizzano l’infrastruttura dell’aviazione commerciale del paese”.

“Il 787-8 Dreamliner può trasportare 248 passeggeri fino a 7.305 miglia nautiche (13.530 km) in una tipica configurazione a due classi. Utilizzando il 25% in meno di carburante e creando il 25% in meno di emissioni rispetto agli aerei che sostituisce, la famiglia 787 ha ridotto più di 141 miliardi di libbre di emissioni di carbonio da quando è entrata in servizio nel 2011.

Boeing ha progettato la famiglia 787 con un’efficienza superiore, che consente alle compagnie aeree di aprire proficuamente nuove rotte per portare le persone direttamente dove vorrebbero andare con un comfort eccezionale. Dal 2011 la 787 Family ha lanciato più di 350 nuove rotte non-stop in tutto il mondo, incluse più di 50 nuove rotte dal 2020.

Oltre ai 737-8 e 787-8, Iraqi Airways opera una flotta di oltre 40 aerei Boeing, inclusi 737-800, 747 e 777, che servono più di 50 destinazioni da Baghdad”, conclude Boeing.

