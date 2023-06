Flyschool Air Academy incrementa la sua fleet capacity con Tecnam

Tecnam ha annunciato che la Spanish academy Flyschool Air Academy ha acquistato un altro P2006T MkII twin engine. Con questo acquisto del P2006T MkII, Flyschool completa la sua flotta con 20 velivoli.

“Dotato di due motori Rotax 912S3, il Tecnam P2006T mostra un notevole risparmio di carburante e può essere utilizzato con carburante AVGAS e MOGAS a 95 ottani, con conseguenti riduzioni dei costi.

L’acquisizione del P2006T consentirà a Flyschool di offrire più tempo di volo e un modo più rapido per spostarsi attraverso i multi-engine ratings.

Il P2006T è ideale per l’addestramento al volo, poiché l’aereo si è dimostrato molto poco stressante da pilotare, i comandi sono leggeri da azionare e anche con one inoperative engine, la pressione necessaria per far fronte alla asymmetric thrust è molto bassa.

Oltre al beneficio del velivolo, Flyschool Air Academy ha confermato Tecnam per il supporto e il coinvolgimento ricevuto, prima durante e dopo l’acquisto. L’academy dispone anche di un proprio centro servizi per mantenere la flotta in perfetta efficienza. Per questo Flyschool Air Academy, sta valutando di ampliare ulteriormente la flotta”, afferma Tecnam.

“Il Flyschool Air Academy board of directors è molto soddisfatto del nuovo velivolo e dei factory services, motivo per cui stiamo studiando l’acquisto di nuovi modelli a breve termine per continuare con il piano di rinnovamento della flotta”, ha affermato Rafael López, Flyschool Air Academy CEO.

“Flyschool Air Academy dimostra come una scuola di volo del prossimo secolo possa offrire aerei moderni e prezzi più bassi agli studenti, grazie alle ultime tecnologie in General Aviation, come motori efficienti, avionica moderna e supporto costante”, ha dichiarato Walter Da Costa, Tecnam Chief Sales Officer.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Ramon Wenink – Tecnam)