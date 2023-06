Tecnam introduce la Continental engine option per le P2012 Traveller and Sentinel series

Tecnam ha annunciato il motore Continental GTSIO-520-S come opzione disponibile per le serie di velivoli P2012 Traveler e Sentinel. La GTSIO 520 “S” version, specificatamente introdotta per la serie Tecnam P2012, è disponibile insieme al motore Lycoming TEO-540 C1A.

“Il GTSIO-520-S è un horizontally opposed, geared, six-cylinder, fuel-injected, air cooled, turbocharged engine, che incorpora un wet sump and crossflow induction system. Il motore è dotato di controlli tradizionali per la gestione della potenza con throttles, propeller levers, mixture controls.

Entrambe le motorizzazioni hanno una potenza nominale di 375 CV ciascuna, con il Continental accoppiato a un’elica a tre pale MT-Prop e il Lycoming accoppiato a un’elica a quattro pale MT-Prop.

La realizzazione della missione del P2012 e la sicurezza del volo sono migliorate dal moderno “SPACE” (Single Pilot Advanced Cockpit Environment) cockpit, che incorpora la tecnologia più recente. Il sistema avionico G1000 NXi all’avanguardia e l’autopilota GFC700 sono forniti per ridurre il carico di lavoro e l’affaticamento dei piloti. Un active and connected flight deck (Bluetooth, flight stream, Iridium Satellite phone and data) e un toolbox di ausili moderni (integrated weather radar, integrated storm scope, Garmin Maps, Synthetic Vision™) aumentano active flight safety and situational awareness”, afferma Tecnam.

“Il motore Continental GTSIO può essere selezionato per entrambe le P2012 Traveller and Sentinel configurations, insieme ai loro ruoli completamente intercambiabili (passengers, combi, cargo, air ambulance, parachute jumping, Special Mission). L’11-seat, twin-engine, fixed gear, unpressurised Tecnam può essere convertito rapidamente e facilmente da un 9-passenger carrier in uno special-purpose aircraft e viceversa.

La P2012 aircraft series è stata sviluppata dal Tecnam Research and Development team, guidato dal pluripremiato esperto Professor Luigi Pascale, per soddisfare le più recenti esigenze del mercato”, conclude Tecnam.

“L’aggiunta di una engine option come la Continental 520 series offre nuove opportunità agli operatori per personalizzare la loro flotta P2012 in base alle loro missioni ed esigenze peculiari”, ha dichiarato Giovanni Pascale, Tecnam’s Managing Director.

“L’opzione GTSIO-520-S amplia la scelta dei Traveller and Sentinel engine, offrendo un’alternativa tradizionale per tutti quei piloti e operatori che sono affezionati a throttles, propeller levers and mixture controls, per un intuitivo e consolidato piston engine feel”, afferma Francesco Sferra, Tecnam’s P2012 Sales and Business Development Manager and Experimental Test Pilot.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)