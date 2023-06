I motori Pratt & Whitney GTF™ superano gli 800 ordini e impegni nel 2023

Pratt & Whitney ha annunciato più di 800 GTF engine orders and commitments, inclusi spare engines, dall’inizio del 2023. Compagnie aeree e lessors che hanno ordini annunciati includono Azorra, CALC, Carlyle Aviation Partners, Binter, Croatia Airlines, LATAM Airlines, Qantas Airways, United Airlines e Volaris. In totale, più di 10.000 GTF engine orders and commitments sono stati inseriti da più di 90 clienti in tutto il mondo.

“Il motore GTF offre vantaggi economici e ambientali senza pari e questi ultimi ordini sono una testimonianza del valore che offre ai clienti”, ha dichiarato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Il motore GTF Advantage estenderà questo vantaggio fornendo al contempo maggiore spinta e maggiore durata. Man mano che aumentiamo il time on wing e risolviamo le sfide della supply chain, i motori GTF continueranno a portare a riduzioni dei costi operativi, nuove rotte e entrate, oltre a progressi verso il soddisfacimento dei requisiti obiettivi di sostenibilità del settore”.

“Da quando sono entrati in servizio nel 2016, gli aerei con motore GTF hanno consentito alle compagnie aeree di risparmiare oltre 1,2 miliardi di galloni (quasi cinque miliardi di litri) di carburante e al pianeta oltre 12 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio. I motori GTF attualmente equioaggiano oltre 1.600 aeromobili e hanno accumulato oltre 23 milioni di ore di volo su quasi sei milioni di voli, trasportando circa 860 milioni di passeggeri verso le loro destinazioni. I motori GTF equipaggiano le famiglie Airbus A220 e A320neo e la famiglia Embraer E-Jets E2, inclusi i modelli E190-E2 ed E195-E2″, afferma Pratt & Whitney.

Altri annunci di Pratt & Whitney durante il Paris Air Show

Pratt & Whitney sigla un contratto di manutenzione EngineWise® con Condor

Pratt & Whitney ha annunciato oggi che Condor Flugdienst GmbH (“Condor”) ha firmato un contratto a lungo termine di manutenzione EngineWise per la propria flotta di 41 GTF-powered Airbus A320neo family aircraft, composta da 13 aeromobili A320neo e 28 A321neo.

“Gli aeromobili con motore GTF forniranno un’eccezionale combinazione di vantaggi economici e ambientali per la nostra attività”, ha affermato Björn Walther, chief financial officer di Condor. “I servizi EngineWise forniranno le informazioni di cui abbiamo bisogno per ottimizzare l’efficienza della flotta e delle operazioni”.

“Condor non solo trarrà vantaggio dalla più recente tecnologia che fornisce i motori più ecologici ed efficienti in termini di consumo di carburante oggi in servizio, ma avrà anche accesso al nostro portafoglio di servizi e soluzioni per migliorare le prestazioni e la maturità della loro flotta”, ha affermato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney.

Croatia Airlines finalizza Pratt & Whitney GTF™ Engine and EngineWise® Maintenance Agreements

Pratt & Whitney ha annunciato oggi che Croatia Airlines ha finalizzato accordi relativi ai motori e all’aftermarket per i motori GTF che equipaggeranno la sua flotta di quindici Airbus A220-100 e A220-300. Questi includono sei aeromobili acquistati e nove in leasing, sei dei quali proverranno da Air Lease Corporation (ALC). La consegna del primo velivolo è attualmente prevista per il secondo trimestre del 2024. Pratt & Whitney fornirà la manutenzione dei motori per la flotta croata con un contratto a lungo termine EngineWise® Maintenance.

“Questo è un momento entusiasmante per Croatia Airlines mentre modernizziamo la nostra flotta con questi aeromobili A220 con motore GTF”, ha affermato Jasmin Bajic, CEO and president of the Management Board of Croatia Airlines. “Sostituendo gli aeromobili della generazione precedente con i motori e gli aeromobili più efficienti e sostenibili oggi disponibili, saremo in grado di ridurre la nostra impronta ambientale e mantenere le tariffe competitive”.

“Pratt & Whitney e Croatia Airlines hanno una relazione di lunga data, che risale alle prime operazioni passeggeri della compagnia aerea”, ha affermato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Con questa flotta di GTF-Powered A220, supportati dai servizi EngineWise, Croatia Airlines beneficerà della tecnologia leader del settore e di un servizio e supporto di livello mondiale, con una GTF MRO networkin crescita, con strutture come Air France Industries KLM Engineering & Maintenance, EME Aero e Lufthansa Technik Aero Alzey nel cuore dell’Europa”.

Pratt & Whitney annuncia una nuova Manufacturing Affiliate in Marocco

Pratt & Whitney ha annunciato che lancerà un’affiliata, Pratt & Whitney Maroc (PWM), a Casablanca, per la produzione di static and structural machined parts per vari modelli di motore.

Questo investimento è fondamentale per la strategia di Pratt & Whitney volta a sviluppare supply chain convenienti per la competitività, per ottimizzare l’impronta delle operazioni e l’utilizzo delle risorse. Il Marocco è stato selezionato dopo un esercizio di benchmarking globale a causa del suo hub in crescita di aziende aerospaziali, del costo del business e dei talenti formati e disponibili.

“Il Marocco offre molti vantaggi per la produzione aerospaziale”, ha affermato Maria Della Posta, presidente di Pratt & Whitney Canada. “La crescente comunità aerospaziale di Casablanca garantisce un pool di talenti di grande valore, un ambiente economico positivo e il sostegno del governo del Marocco. Pratt & Whitney Maroc, in quanto affiliata indipendente, creerà 200 posti di lavoro entro il 2030 e non vediamo l’ora di unirci alla comunità imprenditoriale nella zona”.

Questa nuova struttura di 130.000 piedi quadrati sarà costruita con principi snelli e metodologia CORE per promuovere l’efficienza e la qualità e ridurre i costi. La costruzione della struttura inizierà nel quarto trimestre del 2023, per garantire un lancio di successo nel 2025.

Pratt & Whitney annuncia un investimento di 206 milioni di dollari a Columbus, Georgia, entro il 2028 per aumentare la capacità

Pratt & Whitney ha annunciato un piano di investimenti da 206 milioni di dollari per espandere le capacità e l’impronta della sua attività a Columbus, Georgia, che supporta programmi di motori commerciali e militari. L’investimento dovrebbe creare circa 400 nuovi posti di lavoro entro la fine del 2028 e servirà per l’acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e un’espansione di 81.000 piedi quadrati del Columbus Engine Center. L’espansione dell’impronta aumenterà anche la capacità di revisione a 400 motori GTF all’anno.

“Pratt & Whitney opera in Georgia da quasi 40 anni e in quel periodo la nostra attività Columbus è cresciuta da un piccolo impianto di produzione a un grande centro di produzione e revisione all’avanguardia, dove impieghiamo circa 2.000 dipendenti”, ha affermato Shane Eddy, presidente di Pratt & Whitney. “Rimaniamo impegnati a sostenere i lavori di produzione in Georgia e vediamo un’incredibile opportunità per espandere la nostra forza lavoro e le capacità della nostra azienda a Columbus, in linea con la nostra strategia Industry 4.0. Questo investimento contribuirà a garantire che abbiamo l’infrastruttura, i macchinari e gli aggiornamenti delle attrezzature in atto per fornire i migliori prodotti e servizi ai nostri clienti in tutto il mondo. L’enorme supporto che riceviamo dalla comunità e dallo stato ha contribuito al nostro successo in Georgia”.

Il Columbus Engine Center mantiene i motori Pratt & Whitney GTF™ per le famiglie di aeromobili Embraer E-Jets E2, Airbus A220 e Airbus A320neo, insieme ai motori F117 e F100. Columbus Forge produce profili aerodinamici per compressori e forgiati in nichel e titanio, che vengono trasformati in critical rotating components per i motori commerciali e militari di Pratt & Whitney, tra cui il GTF e il motore F135, che equipaggia l’F-35 Lightning II.

La Singapore Manufacturing Facility ha raggiunto la piena capacità operativa

Pratt & Whitney ha annunciato che la sua Singapore manufacturing facility, che produce componenti critici per la famiglia di motori GTF™ di Pratt & Whitney, ha raggiunto la piena capacità operativa.

Nell’ambito della strategia complessiva Industry 4.0 di Pratt & Whitney, la struttura ha adottato il wall-to-wall closed-door machining, integrando attivamente la tecnologia e l’automazione più recenti nel processo di produzione. Pratt & Whitney sta sfruttando le tecnologie di comunicazione digitale come Internet of things (IoT) and connected devices, insieme a tecnologie di produzione avanzate tra cui automazione, robotica, realtà virtuale, per creare un ambiente produttivo completamente integrato.

“Evolvendosi da una single fan blade production line alle sue current three fan blade and three turbine disk production lines, la Pratt & Whitney Singapore manufacturing facility è oggi in grado di produrre e consegnare più di 11.000 fan blades e 2.400 turbine disks all’anno”, ha affermato Marc Paquet, general manager of P&W NGPF Manufacturing Company Singapore Pte Ltd.

Inaugurato ufficialmente nel 2016, lo stabilimento di 20.500 metri quadrati produce hybrid metallic fan blades e highly complex, critical turbine components per la GTF engine family.

Pratt & Whitney e la start-up indiana Awiros lanciano l’AI-based Aircraft Engine Inspection Tool percept

Pratt & Whitney annuncia il lancio di Percept, un advanced AI-based Aircraft Engine Analysis Tool.

Percept è un computer vision product che opera sopra l’Awiros Video Intelligence Operating System (OS). La sua interfaccia basata su cloud consente agli utenti di catturare immagini e video dei motori degli aerei sui propri dispositivi mobili e ricevere risposte in tempo reale sulla disponibilità delle parti. Questo aiuta a consentire un turnaround più rapido ed economico dei leased engine assets. Invece di un ispettore che deve esaminare un motore e controllare parte per parte, Percept automatizza questa ispezione e riduce il tempo impiegato di quasi il 90%.

“Lo strumento Percept aiuta a ridurre i tempi e gli sforzi coinvolti nella pre-and-post lease analysis of aircraft engines”, afferma O Sung Kwon, vice president, Customer Support, Pratt & Whitney. “Negli ultimi anni abbiamo lavorato con Awiros, una Indian Computer Vision and Artificial Intelligence (AI) start-up, per far maturare questa tecnologia. Siamo entusiasti di passare dallo sviluppo della tecnologia a portare ora un prodotto operativo sul mercato”.

Awiros è stata selezionata come vincitore dell’RTX Innovation Challenge.

La soluzione Percept verrà implementata esclusivamente sui motori commerciali più avanzati di Pratt & Whitney, tra cui il motore Pratt & Whitney GTF™ e il V2500.

L’RTX STEP-Tech demonstrator completa il primo engine run and electrical system integration test

RTX ha annunciato oggi progressi significativi da parte di Pratt & Whitney e Collins Aerospace nell’avanzamento della hybrid-electric propulsion attraverso lo Scalable Turboelectric Powertrain Technology (STEP-Tech) demonstrator, che ha completato il suo primo engine run and electrical system integration test. In quanto piattaforma dimostrativa modulare e scalabile, STEP-Tech è destinata alla prototipazione rapida di distributed propulsion concepts applicabili a un’ampia gamma di applicazioni di prossima generazione, inclusi advanced air mobility vehicles, high-speed eVTOL, blended wing body aircraft.

“La hybrid-electric propulsion è una parte fondamentale della tabella di marcia di RTX per consentire un’aviazione più sostenibile, con il potenziale per migliorare l’efficienza in molte future applicazioni aeronautiche, dalla advanced air mobility ai regional aircraft and single-aisles”, afferma Mark Russell, Chief Technology Officer, RTX. “Sfruttando la profonda esperienza di Pratt & Whitney, Collins Aerospace e Raytheon Technologies Research Center nei campi della propulsione degli aeromobili e dei sistemi elettrici, RTX sta guidando lo sviluppo della hybrid-electric technology attraverso molteplici programmi dimostrativi, tra cui STEP-Tech”.

RTX sta anche promuovendo la hybrid-electric propulsion come parte del suo hybrid-electric flight demonstrator program, sostenuto dai governi del Canada e del Quebec, e dal Sustainable Water-Injecting Turbofan Comprising Hybrid-Electrics (SWITCH) consortium, sostenuto dall’European Union’s Clean Aviation Joint Undertaking.

Le donne nelle carriere ingegneristiche prendono il volo: si celebra l’International Women in Engineering Day

L’International Women in Engineering Day viene celebrata ogni anno per riconoscere e ispirare le donne che lavorano nell’ingegneria, un campo in gran parte dominato dagli uomini. La giornata funge anche da invito all’azione per accelerare l’equità di genere.

“Pratt & Whitney, un’azienda RTX, si impegna ad accelerare la parità di genere e a promuovere le donne in ruoli di leadership nell’ingegneria e in tutta l’organizzazione. In effetti, molti franchise-level Pratt & Whitney engine programs sono gestiti da donne leader tra cui Jennifer Latka, vice president, F-135 program e Julie Ireland, director, F-119 program.

Attraverso programmi e iniziative come Paradigm for Parity, Re-Empower Program, WILL Rise e i nostri gruppi globali di risorse per i dipendenti, i dipendenti possono lavorare, crescere e sentirsi a proprio agio. Quest’anno, i leader di Pratt & Whitney hanno fatto passi da gigante per le donne ingegneri nel settore dell’aviazione. A marzo Mary Prettyman, head of marketing, è stata nominata prima donna presidente dell’ISTAT e a giugno Kimberly Kinsley, Vice president and general manager, V2500 engine programs, è stata nominata prima donna presidente di International Aero Engines AG”, afferma Pratt & Whitney.

