Rolls-Royce sigla diversi accordi al Paris Air Show

Rolls-Royce accoglie con favore la decisione di Avolon di estendere la sua flotta di A330neo con motore Trent 7000

Rolls-Royce dà il benvenuto alla selezione di Avolon di altri 20 Airbus A330neo con motore Trent 7000. La società di leasing internazionale, che ha firmato un protocollo d’intesa per l’aeromobile con Airbus al Paris Air Show, include già 55 A330neo nel suo portafoglio di aeromobili di proprietà, gestiti e impegnati.

L’Airbus A330-900 è dotato esclusivamente di motori Trent 7000, l’ultima aggiunta alla famiglia di motori Rolls-Royce Trent. Il Trent 7000 supporterà gli ambiziosi piani di crescita di Avolon fornendo disponibilità, affidabilità ed efficienza ai suoi clienti in leasing.

Ewan McDonald, Chief Customer Officer, Rolls-Royce Civil Aerospace, ha dichiarato: “Ci congratuliamo con Avolon per la decisione di ampliare la sua flotta di A330-900 con motore Trent 7000. Sono stati un importante cliente e sostenitore di questa combinazione aereo/motore, che costituisce già una parte significativa della loro flotta widebody”.

Rolls-Royce dà il benvenuto ad Air Niugini come nuovo cliente del Trent 1000 in seguito alla selezione dei servizi TotalCare al Paris Air Show

Rolls-Royce annuncia oggi di aver ricevuto un ordine da Air Niugini per quattro motori Trent 1000 per equipaggiare i suoi due nuovi Boeing 787-8 Dreamliner.

“Rolls-Royce è lieta di dare il benvenuto ad Air Niugini nella famiglia Trent 1000 ed è lieta di supportare la crescita della sua flotta di lungo raggio, che consentirà alla compagnia di bandiera della Papua Nuova Guinea di volare su nuove rotte dalla nazione insulare del Pacifico e potenziare le capacità di turismo inbound”, afferma Rolls-Royce.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer, Rolls-Royce – Civil Aerospace, ha dichiarato: “L’annuncio è una grande opportunità per noi di dare formalmente il benvenuto ad Air Niugini come nuovo cliente Trent 1000 e per esprimere quanto siamo orgogliosi di equipaggiare i loro nuovi Boeing 787 Dreamliner. Non vediamo l’ora di lavorare con loro e sostenere la loro missione nel diventare la principale compagnia aerea in Papua Nuova Guinea, fornendo il miglior servizio nella regione”.

Rolls-Royce e Kuwait Airways firmano un accordo TotalCare per la flotta di motori Trent 7000 della compagnia aerea

Rolls-Royce ha annunciato di aver firmato un accordo di servizio TotalCare con Kuwait Airways per i motori Rolls-Royce Trent 7000 che equipaggiano la A330neo fleet della compagnia aerea

L’accordo fornisce alla compagnia aerea prevedibilità e un costo noto per i servizi e la manutenzione della flotta.

Rob Watson, President – Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Abbiamo una relazione di lunga data con Kuwait Airways a supporto della loro flotta di A330 motorizzati Trent 700. Oggi questo rapporto fa un ulteriore passo avanti firmando questo nuovo accordo per il nostro pacchetto di servizi TotalCare per la loro nuova flotta di A330neo motorizzati Trent 7000. Non vediamo l’ora di supportare Kuwait Airways nella loro continua espansione e nella fornitura della loro esperienza di livello mondiale ai passeggeri, fornendo loro prevedibilità e certezza in tutte le loro operazioni”.

Rolls-Royce ed Egyptair firmano l’estensione dell’accordo TotalCare per i motori Trent 700

Rolls-Royce annuncia di aver firmato un’estensione del contratto di servizio TotalCare con Egyptair per i motori Rolls-Royce Trent 700 che equipaggiano quattro aeromobili Airbus A330-200.

Il Trent 700 è il leader di mercato sull’A330, la sua spinta di 72.000 libbre offre le migliori prestazioni al decollo e il potenziale di guadagno per gli operatori dell’aeromobile.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer – Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Siamo lieti di continuare a sviluppare il nostro rapporto di oltre 20 anni con Egyptair attraverso questa estensione del contratto di servizio a lungo termine per quattro dei loro aeromobili Airbus A330-200 con motore Trent 700. TotalCare ci consente di mantenere uno dei nostri impegni chiave, massimizzare la disponibilità e l’affidabilità del motore per i nostri clienti”.

Rolls-Royce e Tunisair firmano l’estensione dell’accordo TotalCare per i motori Trent 700

Rolls-Royce ha firmato un’estensione del contratto di servizio TotalCare con Tunisair per i motori Rolls-Royce Trent 700 che equipaggiano due Airbus A330-200.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer – Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Siamo lieti di firmare questa estensione del contratto di servizio a lungo termine con Tunisair per il loro aereo Airbus A330-200 con motore Trent 700. Non vediamo l’ora di continuare a sviluppare il nostro rapporto con Tunisair attraverso questo accordo di servizio e di massimizzare le prestazioni della loro flotta”.

Un digital twin for sustainable flight

Nella struttura di Cottbus, in Germania, i Rolls-Royce Electrical teams stanno lavorando con i partner di ricerca per sviluppare sustainable hybrid-electric propulsion systems for aviation.

DIREKT – derivato da “DIgitaler lebenszyklus (hybRid-)elEKTischer antriebssysteme” – è stato lanciato nel 2022 per stabilire un digital thread durante l’intero ciclo di vita del prodotto degli hybrid-electric propulsion systems, consentendo una migliore comunicazione, automazione e ottimizzazione dei processi.

Il progetto ha ottenuto 18 milioni di euro di finanziamenti attraverso LUFO VI-2.

Un digital twin fornisce una rappresentazione digitale dei processi del ciclo di vita del prodotto che consente la simulazione di scenari del mondo reale prima della progettazione, produzione, assemblaggio o test del prodotto. Attraverso la ricchezza di dati raccolti da un digital twin, si possono raccogliere informazioni su ogni fase del processo produttivo e metterle a disposizione di ciascun partner o team coinvolto per semplificare i processi.

