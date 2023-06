News Brevi – 24.06.2023

AERONAUTICA MILITARE, SICUREZZA VOLO: IL CAPO DI SMA AL SAFETY DAY DI OZZANO DELL’EMILIA – Nel pomeriggio di giovedì 22 giugno, presso l’Aviosuperficie di Ozzano dell’Emilia (BO), la Scuola di Volo Professional Aviation Academy ha organizzato il Safety Day 2023, un importante evento giunto alla seconda edizione e che ha come finalità la prevenzione degli incidenti e la diffusione dei concetti di Sicurezza Volo. Alla giornata dedicata alla Sicurezza del volo hanno partecipato illustri esperti sia del volo militare che civile nonché del campo accademico. Tra questi il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, l’Ispettore Sicurezza Volo dell’AM, Generale di Brigata Aerea Roberto Di Marco, il Direttore Generale dell’Aeroclub d’Italia, Gen. Gianpaolo Miniscalco, il Magnifico Rettore dell’Università di Bologna, Prof. Giovanni Molari, Il Prof. Bruno Franchi, Commissario dell’Agenzia Nazionale Sicurezza Volo, e il T.Col. Filippo Conti, Ufficiale SV AM presso l’AeCI. Nel suo intervento il Gen. Goretti ha messo in evidenza come la cultura della Sicurezza Volo, abbia positivamente condizionato, fin dagli esordi, la sua carriera militare di Pilota e di Ufficiale, ma non solo. Investire in Sicurezza Volo arricchisce la persona e la rende pronta a gestire in modo ottimale il proprio quotidiano. Il Gen. Roberto Di Marco ha sottolineato quanto sia importante per una Forza Armata come l’Aeronautica Militare la cultura della Sicurezza del Volo che permette agli Equipaggi, a chi fa manutenzione dei velivoli e a tutti quelli che operano nel settore aeronautico, di svolgere la propria missione in piena operatività e sicurezza. Grande la soddisfazione del CEO della Scuola, Comandante Vito Preti, del personale e degli allievi della Professional Aviation Academy, circa 200 ragazze e ragazzi che studiano e volano ad Ozzano dell’Emilia, coniugando “un mestiere e una passione” e che hanno ascoltato con grande piacere tutti gli illustri Relatori di questo evento (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

BOMBARDIER STATEMENT SULLE SUPPLY CHAIN ACTIVITIES – Bombardier informa: “Bombardier conferma che le supply chain activities dell’azienda non includono le consegne dalla sede di Spirit AeroSystems a Wichita, Kansas. Le attività di produzione e consegna presso i siti Bombardier continuano come previsto”.

IBERIA LANCERA’ UNO STRUMENTO DI MONITORAGGIO DEI BAGALI IN TEMPO REALE – La strategia di innovazione e digitalizzazione è diventata uno dei pilastri principali su cui Iberia sta sviluppando il suo piano di trasformazione. Le operazioni connesse sono una priorità condivisa per tutte le aree dell’azienda e, nell’ambito di questo progetto, Iberia ha sviluppato soluzioni innovative per aumentare l’efficienza dei suoi processi interni, come lo strumento NCS, la piattaforma di gestione degli incidenti operativi per offrire viaggi ai clienti alternative in tempo reale. Allo stesso modo, la compagnia sta progettando uno strumento per migliorare il tempo di sosta dei suoi voli, un’attività chiave per le operazioni quotidiane dell’aeromobile. Queste soluzioni migliorano anche l’esperienza dei propri clienti durante tutte le fasi del loro viaggio, con numerose iniziative per semplificare le procedure prima, durante e dopo il volo, grazie all’ausilio della tecnologia, dell’intelligenza artificiale e della realtà virtuale. Iberia lavora sempre con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei propri clienti e rendere il loro viaggio il più piacevole e tranquillo possibile. Con questa idea, nelle prossime settimane la compagnia aerea implementerà il “baggage tracking”, un sistema che consente ai clienti di seguire in tempo reale l’intero processo di check-in della propria valigia. I clienti riceveranno messaggi push quando si verificano traguardi chiave nella movimentazione dei loro bagagli o quando è necessaria un’azione. Sarà inoltre offerta la possibilità di autogestione del cliente, se il suo bagaglio è interessato da qualsiasi tipo di incidente. La compagnia aerea sta potenziando il servizio clienti attraverso assistenti conversazionali e intelligenza artificiale come iBot o WhatsApp. I clienti Iberia possono usufruire di un servizio automatizzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e ricevere assistenza e informazioni in tempo reale sulle operazioni di Iberia. Un altro degli strumenti che permette di gestire l’esperienza prima del volo è il Digital Concierge. Attraverso questa piattaforma il cliente può conoscere il menù offerto a bordo, il menù del servizio Gastrobar, conoscere il sistema di intrattenimento, scaricare stampa digitale o consultare le modalità di acquisto dei pacchetti Wi-Fi per navigare in Internet una volta a bordo. Si può anche controllare i voli, il gate di imbarco assegnato al volo in coincidenza o gestire le prenotazioni. Due degli esempi più evidenti di come Iberia si è aperta all’innovazione è la sua partecipazione all’acceleratore di start-up Hangar 51 e al progetto Iberia Lab. Hangar 51 è la piattaforma di innovazione aperta di IAG, il gruppo di cui fa parte Iberia. Iberia Lab è il laboratorio di innovazione per far crescere, promuovere e implementare le idee dei suoi dipendenti, consapevole che l’innovazione deve coinvolgere tutti i suoi dipendenti in questo processo.