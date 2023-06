ACI World: i leader aeroportuali globali si riuniscono a Barcellona

I leader del settore aeroportuale globale si riuniscono oggi a Barcellona, mentre ACI World e ACI EUROPE di Airports Council International uniscono le forze per unire l’Annual Congress and General Assemblies e creare l’evento più significativo del calendario del settore.

L’evento ACI EUROPE / ACI WORLD “WAGA”, che si tiene dal 26 al 28 giugno, è ospitato dall’operatore aeroportuale spagnolo Aena, uno dei principali operatori mondiali che gestisce 46 aeroporti e 2 eliporti in Spagna e altri aeroporti nel Regno Unito, Brasile e Messico.

Mentre i dirigenti di alto livello, i responsabili delle politiche, le autorità di regolamentazione, i partner commerciali, gli analisti e gli innovatori atterrano nella città catalana, il palcoscenico è pronto per i dati e le analisi più recenti, mentre l’industria cerca di andare oltre la sua ricostruzione e verso un ambiente completamente sostenibile e un futuro digitalizzato per la connettività aerea globale e regionale, con i passeggeri saldamente al centro.

Olivier Jankovec, Director General of ACI EUROPE, ha dichiarato: “La reinvenzione dei nostri aeroporti non è più da immaginazioni future, è già in corso. Anche se ci sforziamo ancora di trovare l’equilibrio economico e la parità normativa e vedere il cambiamento sistemico in tutti i nostri modelli operativi, questo è il cambiamento che stiamo abbracciando e portando avanti. Stiamo plasmando il futuro dell’aviazione sostenibile su base giornaliera. Il nostro evento a Barcellona spingerà questa ambizione verso nuove vette”.

Luis Felipe de Oliveira, Director General of ACI World, ha dichiarato: “Mentre le parti interessate dell’aviazione si incontrano a Barcellona per il più importante raduno globale di leader aeroportuali, il settore continua a cambiare man mano che le priorità cambiano e le nuove tecnologie diventano disponibili. Gli aeroporti, tuttavia, rimangono i principali leader del cambiamento a livello di settore: dalla decarbonizzazione, alla trasformazione in hub energetici e all’eccellenza dell’esperienza del cliente, fino alla rivoluzione delle soluzioni di business intelligence. Con il raddoppio dei passeggeri nei prossimi 20 anni, la collaborazione tra le parti interessate dell’aviazione è più che mai cruciale per raggiungere i nostri obiettivi di settore globali. Siamo forti quanto siamo uniti”.

Javier Marín, Aena Executive Vice President, ha dichiarato: “L’aviazione è un settore che nel corso della sua storia ha dimostrato una grande resilienza, nel superare le avversità, nell’abbracciare gli sviluppi tecnologici o nell’elevarsi per soddisfare un imperativo come la sostenibilità ambientale. Il futuro dell’aviazione è luminoso e continueremo a essere una pietra angolare del nostro futuro connesso e sostenibile. È un privilegio e un onore per Aena dare il benvenuto all’industria aeroportuale globale, alle sue parti interessate, ai responsabili politici e ai partner in questa magnifica città di Barcellona. Il viaggio di recupero di Aena dalla pandemia è stato di forza e il nostro impegno a fornire i più alti standard di esperienza ai passeggeri, insieme all’innovazione e alla digitalizzazione, saranno i tratti distintivi del futuro. Siamo lieti di ospitare i nostri colleghi mentre portiamo avanti insieme queste discussioni”.

(Ufficio Stampa ACI World)