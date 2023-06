Qatar Airways offre una vetrina di successo al Paris Air Show 2023

Qatar Airways ha ottenuto un notevole successo al Paris Air Show 2023, recentemente concluso, dove ha presentato le sue ultime innovazioni, prodotti e servizi. La compagnia aerea è stata inoltre nuovamente premiata per la sua esperienza, assicurandosi il riconoscimento come ‘World’s Best Business Class’ ai prestigiosi Skytrax World Airline Awards 2023.

“Il Paris Air Show 2023, dal 19 al 25 giugno, è tornato sul palco dopo una pausa di quattro anni, riunendo le parti interessate, i leader e gli appassionati dell’industria aeronautica globale. Durante l’evento, Qatar Airways ha affascinato gli ospiti con la sua flotta di aeromobili all’avanguardia, tra cui l’Airbus A350-1000, il Gulfstream G700 e il lussuoso Airbus 319 Corporate Jet. Anche la rivoluzionaria Qsuite della compagnia aerea, riconosciuta per la decima volta da Skytrax come “World’s Best Business Class”, è stata al centro della scena con il suo lusso, la privacy e il comfort senza pari.

Come coronamento, Qatar Airways ha anche ricevuto numerosi riconoscimenti da Skytrax.

I premi vinti da Qatar Airways agli Skytrax World Airline Awards 2023 includono:

World’s Best Business Class

World’s Best Business Class Lounge – Al Mourjan Lounge

World’s Best Business Class Lounge Dining

Best Airline in the Middle East“, afferma Qatar Airways.



Il Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Siamo immensamente orgogliosi dei nostri risultati all’attesissimo Paris Air Show 2023 e agli Skytrax World Airline Awards 2023. Il riconoscimento che abbiamo ricevuto per i nostri risultati significa la nostra costante ricerca dell’eccellenza, l’impegno per la soddisfazione del cliente e la passione per la ridefinizione del viaggio aereo. Riceviamo questi riconoscimenti per conto del nostro team dinamico, la cui dedizione a elevare l’esperienza dei passeggeri in ogni punto di contatto continua a offrire un’esperienza di viaggio davvero impareggiabile”.

“Il successo di Qatar Airways al Paris Air Show 2023 e agli Skytrax World Airline Awards 2023 dimostra l’obiettivo della compagnia aerea di offrire soddisfazione ai passeggeri e innovazione pionieristica come punti di riferimento per il settore, rafforzando Qatar Airways come compagnia aerea preferita dai viaggiatori globali”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)