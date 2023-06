Pratt & Whitney e Air France Industries KLM Engineering & Maintenance annunciano la prima GTF Engine Induction

Pratt & Whitney ha annunciato che Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (“AFI KLM E&M”) ha introdotto il suo primo motore Pratt & Whitney GTF™. “AFI KLM E&M è entrata a far parte del Pratt & Whitney GTF MRO (maintenance, repair and overhaul) network nel 2022 con capacità di smontaggio, assemblaggio e test per i motori PW1500G per la Airbus A220 Family. Nel 2021 Air France ha selezionato 60 aeromobili A220-300, con la possibilità di aggiungerne altri 60, equipaggiati esclusivamente con motori GTF. La compagnia aerea attualmente opera 24 di questi aeromobili, con altri 37 in ordine”, afferma Pratt & Whitney.

“Con l’introduzione del nostro primo motore GTF, stiamo aumentando le nostre capacità con le tecnologie più avanzate di oggi”, ha affermato Anne Brachet, executive vice president at Air France Industries KLM Engineering & Maintenance. “La nostra capacità di revisionare i geared turbofan engines rafforza la nostra esperienza nelle architetture più innovative del mondo, quindi siamo pronti a soddisfare le esigenze degli operatori attuali e futuri, molti dei quali proprio qui in Europa”.

“Negli ultimi quattro anni, il GTF MRO network è più che raddoppiato e AFI KLM E&M segna la tredicesima sede attiva. AFI KLM E&M è uno dei numerosi fornitori di spicco in Europa che supportano il GTF MRO work e diventerà la terza struttura nella regione a fornire full disassembly, assembly and test capability per il motore PW1500G“, prosegue Pratt & Whitney.

“Pratt & Whitney ha annunciato due facility expansions e three partner shop activations nel nostro network solo nella prima metà di quest’anno”, ha affermato Marc Meredith, vice president of GTF Engine Aftermarket at Pratt & Whitney. “Con la flotta che cresce a un ritmo così rapido, è più che mai fondamentale garantire che la nostra rete disponga di fornitori MRO di livello mondiale come AFI KLM E&M, per fornire servizi di prim’ordine in prossimità dei nostri clienti”.

“Il GTF MRO network è composto dalle aziende MRO leader del settore. Ci sono attualmente 13 active GTF MRO engine centers in tutto il mondo, con altri sei che dovrebbero essere online entro il 2025. Il network fa parte delle soluzioni Pratt & Whitney EngineWise®, che forniscono agli operatori di motori una varietà di servizi post-vendita che si traducono in servizi sostenibili a lungo termine”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)