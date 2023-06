News Brevi – 26.06.2023

VIRGIN GALACTIC ANNUNCIA L’EQUIPAGGIO DEL PRIMO VOLO SPAZIALE COMMERCIALE – Virgin Galactic annuncia che i membri del primo volo spaziale commerciale, previsto per il 29 giugno, saranno il Colonello Walter Villadei dell’Aeronautica Militare Italiana, il Tenente Colonnello Angelo Landolfi, Medico dell’Aeronautica Militare Italiana, e Pantaleone Carlucci, ingegnere e ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche. I tre italiani avranno il compito di condurre 13 esperimenti che esaminano gli ambiti della termofluidodinamica, della biomedicina e dello sviluppo di materiali innovativi e sostenibili in condizioni di microgravità. Il Colonnello Villadei sarà il comandante della missione “Virtute 1”. Si occuperà degli esperimenti a gestione passiva e indosserà una tuta ultratecnologica per misurare i dati biometrici e le risposte fisiologiche. Sarà responsabile dell’esecuzione della ricerca e questo volo spaziale rientra nel suo addestramento da astronauta in vista di una futura missione spaziale orbitale sulla ISS. Il Tenente Colonnello Angelo Landolfi, Laureato in Medicina e Chirurgia, Medicina Subacquea e Iperbarica e Medicina Legale, si è poi specializzato in Salute Pubblica e Medicina Preventiva e in Studi Strategici Militari Internazionali. Fra i suoi compiti ci sarà quello di misurare le performance cognitive in microgravità e studiare il modo in cui alcune sostanze liquide e solide si mescolano in microgravità. Pantaleone Carlucci, ingegnere tecnico e pilota, ha lavorato per anni al Consiglio Nazionale delle Ricerche nei settori dell’ingegneria di strumentazione scientifica su piattaforme aeree. A bordo avrà il compito di condurre test che prevedono l’uso di sensori multipli che esaminano la frequenza cardiaca, le funzioni cerebrali e altri parametri vitali durante il volo spaziale e in un ambiente di microgravità.

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO CON FALCON 50 DA CAGLIARI A CIAMPINO – Si è concluso nei giorni scorsi il trasporto sanitario d’urgenza di un bimbo di 2 due mesi da Cagliari a Ciampino, effettuato con un velivolo Falcon 50 dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’urgenza dalla Azienda Ospedaliera “Brotzu” di Cagliari all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. Nello specifico, il piccolo paziente ha viaggiato all’interno di una culla termica, monitorato ed assistito da un’equipe medica e dai genitori. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. Il volo salva-vita, è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Cagliari, dalla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino atterrando a Cagliari Elmas dove il bimbo, è stato subito imbarcato sul velivolo per il trasporto d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’Aeroporto di Ciampino, avvenuto poco dopo le 18 locali, l’ambulanza si è diretta all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma per il successivo ricovero. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

URBINO: INAUGURATA LA MOSTRA ITINERANTE PER I CENTO ANNI DELL’AERONAUTICA MILITARE – È stata inaugurata il 22 giugno, presso la Galleria Albani di Urbino, la mostra itinerante dedicata al Centenario dell’Aeronautica Militare, l’unica organizzata nella Regione Marche. La cerimonia ha visto la presenza, tra le varie autorità e la cittadinanza, del Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Comandante della 1^ Regione Aerea di Milano, delegato del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, del Sindaco di Urbino, Dott. Maurizio Gambini, del Vescovo di Loreto e Delegato Pontificio della Santa Casa della Madonna di Loreto, S.E. Mons. Fabio Dal Cin, e dal Comandante del Cen.For.Av.En., Col. Giancarlo Filippo. La mostra, inserita all’interno dell’Ideale Festival di Urbino, evento internazionale di arte e cultura curato dalla Dott.ssa Christina Magnanelli, fa parte di una delle tappe di un percorso iconografico itinerante in diverse città della penisola al fine di illustrare il percorso evolutivo compiuto dalla Forza Armata nel suo primo secolo di vita, dalle origini e dalle visioni dei primi teorici del potere aereo, e proiettando il visitatore verso il futuro. Una struttura espositiva lineare, capace di raccontare gli eventi storici con immediatezza tramite l’esposizione grafica e la conseguente lettura dell’evoluzione aeronautica, scientifica e del progressivo ampliamento delle capacità operative. L’evento è stato anticipato da un incontro introduttivo presso il Collegio Raffaello ed è stato seguito da un’esibizione della Fanfara della 1^ Regione Aerea in Piazza del Duca (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL CEO DI BOEING INCONTRA IL PRIMO MINISTRO INDIANO – Il presidente e CEO di Boeing David L. Calhoun ha incontrato nei giorni scorsi il primo ministro indiano Narendra Modi a Washington, DC e ha discusso dell’importanza degli otto decenni di partnership aerospaziale di Boeing con l’India. “Boeing è orgogliosa di svolgere un ruolo chiave nella rapida espansione del mercato dell’aviazione commerciale indiana e nella prontezza alla missione e modernizzazione delle forze di difesa della nazione”, ha affermato Calhoun. “Sosteniamo l’iniziativa ‘Make in India’ del Primo Ministro Modi, con oltre 5.000 persone in India che perseguono carriere di alta qualità svolgendo un lavoro innovativo nel team Boeing. I nostri crescenti investimenti in India sottolineano non solo la forza della partnership di Boeing con la nazione, ma anche la traiettoria positiva della più ampia relazione economica USA-India”. Boeing continua a consolidare il suo impegno di lunga data nei settori dell’aviazione commerciale e della difesa dell’India. La scorsa settimana al Paris Air Show, Boeing ha annunciato nuovi contratti di servizi in India, nonché la finalizzazione dell’ordine di Air India per un massimo di 290 nuovi jet Boeing.

SAUDIA SI IMPEGNA A OFFRIRE SERVIZI DIGITALI ALL’AVANGUARDIA – In qualità di forza influente nel settore dell’aviazione, SAUDIA si impegna a essere leader nello spazio digitale. Per questo motivo, la compagnia di bandiera dell’Arabia Saudita ha stretto una partnership con Accenture, un servizio professionale leader a livello mondiale, per creare e realizzare una trasformazione digitale che mira a garantire un’esperienza senza soluzione di continuità e altamente personalizzata per gli ospiti. Questo accordo segna l’inizio dell’era dell’intelligenza artificiale per SAUDIA. Per migliorare l’infrastruttura digitale e ampliare l’offerta di servizi digitali, la compagnia aerea utilizzerà sistemi di intelligenza artificiale progettati appositamente per SAUDIA, che garantiscono esperienze di viaggio fluide e riducono al contempo i costi operativi. Le iniziative specifiche che apriranno la strada al rinnovamento su larga scala includono uno studio di esperienza digitale, la modernizzazione dei sistemi tecnici e lo sviluppo di un centro di assistenza intelligente per gli ospiti. Gli ospiti saranno in grado di creare viaggi curati e senza soluzione di continuità con esperienze iper-rilevanti, ad esempio potranno modificare i voli, preordinare opzioni di cibo e acquistare eVisas di transito attraverso i canali digitali.

SAS: REPORT OPERATIVI MENSILI PER IL CHAPTER 11 PROCESS – SAS informa: “SAS AB e ciascuna delle sue sussidiarie soggette al voluntary chapter 11 process negli Stati Uniti presenteranno operating reports mensili, contenenti alcune informazioni finanziarie per il periodo dal 1° novembre 2022 al 31 maggio 2023, presso l’U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Tutte le società SAS soggette al voluntary chapter 11 process sono tenute a presentare mensilmente alla Corte relazioni operative. Le informazioni finanziarie contenute nelle relazioni operative mensili includono voci quali posizione di cassa, attività, passività, entrate, profitti e perdite per il mese precedente. In relazione a questi documenti depositati in tribunale, SAS annuncia alcuni dati finanziari consolidati per SAS Group al 31 maggio 2023. Dal primo novembre 2022 al 31 maggio 2023, revenue pari a 20.687 mSEK (US$ 1,909 miliardi), net income per il periodo -4.930 mSEK (US$ -455 milioni)”.

QANTAS RICORDA A I CLIENTI L’UTILIZZO DEI CREDITI COVID – Qantas Group sta richiamando i clienti con crediti di viaggio COVID per utilizzarli per prenotare un viaggio prima della scadenza del 31 dicembre 2023. I viaggi possono essere effettuati fino a dicembre 2024. La spinta coincide con il lancio di un nuovo strumento per i clienti, ‘Find My Credit’, che può aiutare a individuare le prenotazioni che hanno fino a tre anni, che potrebbero essere state modificate più volte a causa di numerose ondate di modifiche ai confini durante la pandemia. Circa $2 miliardi di crediti COVID sono stati emessi in tutto Qantas Group, la maggior parte generati quando i confini sono stati improvvisamente chiusi nel marzo 2020 causando cancellazioni di voli di massa, che nessun sistema di compagnie aeree è stato progettato per affrontare. Questa cifra continua a diminuire ogni settimana man mano che più clienti rivendicano i propri crediti. Per i clienti Qantas in Australia, la cifra ora supera i 400 milioni di dollari, di cui circa 250 milioni di dollari in prenotazioni effettuate direttamente con Qantas e 150 milioni di dollari in prenotazioni effettuate tramite agenzie di viaggio e altre terze parti. Come ulteriore incentivo, i clienti Qantas che prenoteranno un volo utilizzando un credito COVID tra oggi e il 31 luglio 2023, riceveranno il doppio dei punti Frequent Flyer. La maggior parte dei clienti Qantas con un credito COVID ha ancora la possibilità di richiedere un rimborso, se lo preferisce, e Qantas ha anche semplificato il processo per attivarlo. Queste modifiche seguono una serie di iniziative precedenti per aiutare i clienti a utilizzare i propri crediti, tra cui l’estensione della data di scadenza tre volte (l’ultima di altri 12 mesi), l’istituzione di una linea di assistenza dedicata con personale appositamente formato e l’invio di promemoria via e-mail ai clienti.

ANA E POKEMON COMPANY SVELANO L'”EEVEE JET NH” – All Nippon Airways (ANA) e Pokémon Company stanno espandendo la loro collaborazione “Pokémon Air Adventures” lanciando un secondo velivolo dipinto in modo unico, l'”Eevee Jet NH”. Il velivolo entrerà in servizio il 31 agosto 2023, con una gamma di prodotti e servizi speciali tra cui merchandising e intrattenimento a bordo. ANA Group e The Pokémon Company hanno già collaborato al primo “Pikachu Jet NH”, che ha effettuato il suo primo volo il 4 giugno 2023. Il Velivolo “Eevee Jet NH” appositamente dipinto è previsto che inizierà il servizio sulle rotte internazionali dal 31 agosto 2023, con un periodo di operatività di circa circa 5 anni dal 31 agosto 2023. Il velivolo è un Boeing 777-300ER, registrazione JA784A. ANA ha segnalato un elenco di rotte che potranno essere operate dal velivolo dal 31 agosto 2023 al 28 ottobre 2023 (e rotte sono soggette a modifiche a causa di cambiamenti nelle operazioni): Haneda – Londra (NH211/NH212); Haneda – New York (NH110/NH109/NH160/NH159); Haneda – San Francisco (NH108/NH107). L'”Eevee Jet NH” mette in mostra il design della cabina dell’aereo in livrea speciale di ANA. L’interno dell’aereo, simile al “Pikachu Jet NH”, presenta design in edizione limitata sui grembiuli degli assistenti di cabina, bicchieri di carta, tovaglioli e copri poggiatesta. I passeggeri saranno accolti con una musica d’imbarco che dà vita al mondo dei Pokémon e riceveranno un certificato d’imbarco commemorativo con il design originale “Eevee Jet NH”. “ANA Group crede nel connettere persone e comunità attraverso i viaggi ed è lieto di presentare “Eevee Jet NH” insieme a “Pikachu Jet NH”, con la speranza condivisa di riaccendere il piacere di viaggiare per i nostri stimati clienti”, conclude ANA.

ANA LANCIA TRE DHC8-400 IN LIVREA SPECIALE “DEMON SLAYER” – All Nippon Airways (ANA) sta lanciando tre aerei DHC8-400 con livrea speciale, con disegni e personaggi della popolare anime TV series “Demon Slayer”. Il nuovo design sarà svelato il 14 luglio 2023, con un totale di tre aeromobili che entreranno in servizio entro la fine di luglio sulle rotte domestiche in Giappone. Inoltre, dal 25 luglio 2023, ai passeggeri che viaggiano sui DHC8-400 verranno distribuiti adesivi appositamente progettati, che potranno essere utilizzati per attivare augmented reality (AR) photo frames. I nuovi velivoli sono un’aggiunta alla collaborazione con Demon Slayer iniziata nel dicembre 2021. Lo special DHC8-400 aircraft entrerà in servizio il 14 luglio 2023, con un totale di tre velivoli da introdurre durante il mese di luglio. Il design della nuova livrea si basa su un’illustrazione originale di ufotable, disegnata esclusivamente per l’aereo ANA, e sarà presente all’esterno della porta d’ingresso dell’aereo e su ogni sedile. I tre aerei DHC8-400 sono JA844A, JA846A, JA850A. Opereranno su rotte e voli domestici esistenti.

IATA LANCIA IL WORLD SUSTAINABILITY SIYMPOSIUM A MADRID A OTTOBRE – Ginevra – L’International Air Transport Association (IATA) lancerà lo IATA World Sustainability Symposium (WSS) a Madrid, Spagna, il 3-4 ottobre. Con i governi ora allineati con l’impegno del settore a decarbonizzare l’aviazione entro il 2050, questo simposio faciliterà le discussioni critiche, in sette aree chiave. “Nel 2021 le compagnie aeree si sono impegnate per zero emissioni nette entro il 2050. L’anno scorso i governi hanno assunto lo stesso impegno attraverso l’ICAO. Ora il WSS riunirà la comunità globale di esperti di sostenibilità nel settore e i governi per discutere e discutere i fattori chiave per il successo della decarbonizzazione dell’aviazione, la nostra più grande sfida di sempre”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. Il WSS fornirà una piattaforma appositamente studiata per i professionisti della sostenibilità delle compagnie aeree, le autorità di regolamentazione e i responsabili politici, nonché le parti interessate nella catena del valore del settore. Per maggiori informazioni e per registrarsi: https://www.iata.org/en/events/all/world-sustainability-symposium/.

LOCKHEED MARTIN ANNUNCIA LA NUOVA VERSIONE DEL SOFTWARE PREPAR3D – Lockheed Martin (NYSE: LMT) ha annunciato che la versione più recente di Prepar3D®, il suo simulation and training software di punta, verrà rilasciata a luglio. Prepar3D è una piattaforma di simulazione visiva che consente agli utenti di creare scenari di addestramento nei domini aeronautico, marittimo e terrestre. È stato utilizzato per un’ampia gamma di scenari di apprendimento, tra cui vehicle procedures training, cockpit familiarization, flight planning, air traffic controller training, emergency response preparation in commercial, academic, professional and military instruction environments. “La trasformazione del nostro software Prepar3D evidenzia il continuo sviluppo ed evoluzione”, ha dichiarato Jonathon Wells, vice president of Lockheed Martin Air and Commercial Solutions. “Prepar3D promuove l’impegno di Lockheed Martin per offrire funzionalità aggiornate per soluzioni di formazione di nuova generazione”.