ITA Airways partecipa al Business Travel Show Europe a Londra

ITA Airways torna al “Business Travel Show Europe”, che si svolgerà il 28 e 29 giugno nello spazio espositivo ExCeL di Londra, Regno Unito.

“La Compagnia di bandiera sarà presente nell’Airline Pavilion allo stand J84 con un’area brandizzata: qui il team ITA Airways accoglierà i clienti del trade insieme ai principali player europei del trasporto aereo e ai professionisti del business travel. L’appuntamento annuale nella capitale britannica rappresenta infatti per i protagonisti del settore l’occasione per confrontarsi sulle nuove tendenze, sviluppare i propri programmi e rispondere alle esigenze in continua evoluzione della propria azienda e dei viaggi d’affari.

Il Regno Unito è uno dei mercati principali in Europa per ITA Airways, che offre collegamenti giornalieri diretti su Londra dagli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate. Ciò permette ai clienti britannici e alla comunità italiana una connessione completa con il network ITA Airways in Italia, in Europa e nel resto del mondo, comprese le destinazioni operate sul Nord America (New York, Los Angeles, Boston, Miami, Washington e San Francisco), quelle in Sudamerica (Buenos Aires, Rio de Janeiro, San Paolo), e nell’area Asia Pacifico (Nuova Delhi) nonché con le principali mete stagionali estive, come le isole Baleari (Ibiza, Maiorca e Minorca) e le altre località nel Mediterraneo”, afferma ITA Airways.

“Grazie agli accordi di codeshare con le maggiori compagnie internazionali, ITA Airways continua ad espandere il proprio network anche attraverso le partnership con altri vettori mondiali, che danno una via d’accesso privilegiata nei mercati di più grande interesse per la Compagnia.

I codeshare consentono a ITA Airways di raggiungere, tramite i voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate verso gli hub di altri vettori internazionali, tutto il network delle compagnie partner. In tutto, sono 31 gli accordi di codeshare in vendita ad oggi, per un totale di oltre 350 destinazioni verso cui poter volare con i codici ITA Airways.

Tra i principali temi della presenza all’edizione 2023 del Business Travel Show, l’impegno della Compagnia in termini di sostenibilità. La sostenibilità è uno dei pilastri strategici di ITA Airways sin dal primo giorno di attività. Fondamentale nel Piano di Sostenibilità di ITA Airways è il rinnovo della flotta che entro il termine del Piano 2023-2027 sarà composta per circa il 90% da aeromobili di nuova generazione, con consumi di carburante inferiori del 25% ed emissioni più basse di CO2″, prosegue ITA Airways.

“Il 2023 è un anno di grandi investimenti per la Compagnia di bandiera italiana, che raddoppia la sua offerta di lungo raggio grazie all’apertura di nuove rotte verso gli Stati Uniti, con i voli da Roma Fiumicino per Washington (dal 2 giugno scorso) e San Francisco (dal prossimo 1° luglio) nella stagione estiva, verso il Sud America, con il collegamento diretto da Roma Fiumicino a Rio de Janeiro nella prossima stagione invernale, e con l’incremento dell’offerta su tutte le destinazioni già operate. L’espansione di ITA Airways sul lungo raggio rappresenta uno dei principali pilastri della strategia della Compagnia di bandiera, poiché è fonte di redditività ed incrementa contestualmente il breve raggio, contribuendo a raddoppiare la capacità del network intercontinentale.

Tutti i nuovi voli ITA Airways possono essere acquistati sul sito ita-airways.com, oppure attraverso il call center della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)