ACI World e il World Economic Forum lanciano Airports of Tomorrow per accelerare la decarbonizzazione dell’aviazione

Airports Council International (ACI) World e il World Economic Forum lanciano l’iniziativa Airports of Tomorrow, volta ad accelerare la decarbonizzazione dell’industria aeronautica.

L’annuncio è stato dato a oltre 800 delegati dell’aviazione durante l’ACI EUROPE / ACI WORLD Annual General Assembly, Conference, and Exhibition a Barcellona, Spagna.

Airports of Tomorrow riunirà le parti interessate pubbliche e private per guidare una collaborazione e un cambiamento senza precedenti nel settore, massimizzando il potenziale degli aeroporti come veicoli per la crescita economica e la tutela dell’ambiente.

L’iniziativa si basa su quattro pilastri – Infrastructure, Sustainable Aviation Fuel (SAF), Finance, Innovation – che vedranno ciascuno lo scambio di competenze e la condivisione delle conoscenze, lo sviluppo di strumenti e linee guida.

Gli aeroporti sono stati leader nella decarbonizzazione, con ACI che è stata la prima organizzazione aeronautica globale a impegnarsi per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 per gli aeroporti, raggiunto l’8 giugno 2021. Questo è stato seguito dall’impegno intersettoriale nell’ottobre 2021 e dagli Stati ICAO nell’ottobre 2022.

La collaborazione tra le parti interessate dell’aviazione, inclusi gli Stati, le autorità di regolamentazione, i produttori di carburante e il settore finanziario, è fondamentale per raggiungere l’impegno congiunto verso zero emissioni nette di carbonio entro il 2050.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “L’iniziativa ACI World-World Economic Forum Airports of Tomorrow aiuterà gli aeroporti a trasformarsi da hub passeggeri in hub energetici. È un momento entusiasmante per gli aeroporti: la trasformazione energetica offre loro l’opportunità di guidare ulteriormente e cambiare in meglio il futuro dell’aviazione.

La decarbonizzazione è un problema globale critico che richiede una risposta globale. Con il sostegno dei governi e la collaborazione delle parti interessate lungo l’ecosistema dell’aviazione, compresi i produttori di energia, i responsabili delle politiche e la comunità finanziaria in generale, insieme possiamo rendere la net-zero airport transformation una storia di successo, creando al contempo un futuro sostenibile e resiliente per gli aeroporti di domani”.

“Vediamo gli aeroporti come epicentri di attività in posizione strategica, dove i leader di tutto l’ecosistema dell’aviazione possono riunirsi e lavorare insieme per trasformare il settore”, ha affermato Lauren Uppink, Head, Climate Strategy, World Economic Forum. “Se oggi vengono prese le giuste decisioni di pianificazione e investimento, gli aeroporti possono svolgere un ruolo fondamentale nel plasmare un futuro sostenibile per l’aviazione e per altri settori dei trasporti. L’iniziativa Airports of Tomorrow aiuterà gli aeroporti a sfruttare queste opportunità, consentendo loro di realizzare il loro potenziale come clean energy hubs e portabandiera dell’economia net-zero”.

(Ufficio Stampa ACI World)