Textron Aviation completa la prima Garmin G5000 installation in un Citation XLS con base in Brasile

Textron Aviation ha annunciato di aver completato la prima installazione del Garmin G5000® integrated flight deck in un Brazil-based Cessna Citation XLS business jet da quando ha ricevuto la Supplemental Type Certification. Il G5000 avionics upgrade, eseguito presso l’Orlando Service Center di Textron Aviation, modernizza il cockpit, risolve l’obsolescenza delle parti e soddisfa i mandate requirements, offrendo anche un costo di esercizio inferiore.

I clienti Beechcraft, Cessna e Hawker ricevono supporto, manutenzione e modifiche direttamente in fabbrica da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., attraverso un global network di service and part centers, mobile service units and 24/7 1CALL AOG support.

“La leggendaria Citation 560XL series continua ad essere la famiglia di business jet di maggior successo al mondo”, ha affermato Brian Rohloff, senior vice president, Customer Support. “Con più di 100 Cessna Citation Excel e XLS che ora utilizzano il G5000, è una pietra miliare significativa aver completato la prima installazione per un aereo in Brasile”.

“La suite avionica G5000 di Garmin è progettata per fornire ai piloti un flight deck intuitivo e moderno, inclusi tre landscape-oriented displays con split-screen capability, intuitive touchscreen controllers, geo-referenced Garmin SafeTaxi® airport diagrams. La G5000 upgrade installation sul Citation XLS include un fully digital Automatic Flight Control System (AFCS), che offre performance precise in tutto l’inviluppo di volo del velivolo. Inoltre, gli operatori ottengono l’accesso a più aeroporti e approach minimums inferiori in tutto il mondo poiché il G5000 ha PBN/RNP 0.3 con LPV/APV approach capability.

Il G5000 integrated flight deck upgrade è disponibile per i velivoli Citation Excel e Citation XLS presso i Textron Aviation Service Center“, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)