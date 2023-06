Wizz Air riceverà il primo Airbus A321neo dalla Cina

Wizz Air sarà la prima compagnia aerea europea a ricevere un Airbus A321neo assemblato in Cina. il nuovo velivolo è in fase finale di assemblaggio sulla linea di Airbus a Tianjin e sarà consegnato a Wizz Air quattro anni dopo aver ricevuto il suo primo A321neo nel 2019.

“Questo sarà il 92esimo Airbus A321neo di Wizz Air e aumenterà la quota di “neo” all’interno della flotta globale di Wizz Air a oltre il 50%.

Wizz Air ha il più grande portafoglio ordini confermato per l’Airbus A321neo in Europa e, parte della sua “ambizione WIZZ500”, prevede di aggiungere altri 355 aeromobili entro la fine del decennio.

L’Airbus A321neo è l’aeromobile a fusoliera stretta più efficiente che vola oggi, con 239 posti in una configurazione a classe singola. Dotato di motori Pratt & Whitney GTF, l’aereo offre il minor consumo di carburante per passeggero per aiutare Wizz Air a ridurre i costi del carburante e fornire la più bassa intensità di carbonio”, afferma Wizz Air.

“L’aeromobile offre inoltre ulteriori vantaggi come il 30% in meno di consumo di carburante, il 50% di risparmio di CO2 e una riduzione di quasi il 50% dell’impronta acustica rispetto all’aeromobile della generazione precedente.

Il volo di consegna sarà alimentato da una miscela al 10% di Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Il nuovo Airbus A321neo sarà finanziato attraverso un contratto di sale-and-leaseback con AVIC, uno dei partner finanziari di Wizz Air“, prosegue Wizz Air.

József Váradi, Group Chief Executive Officer of Wizz Air, afferma: “L’Airbus A321neo è l’aereo a corridoio singolo più efficiente in circolazione oggi. Oltre a fornire un’eccezionale economia operativa, fornisce la base da cui partire per mantenere la nostra posizione come una delle compagnie aeree più sostenibili al mondo. Ciò consentirà di garantire che continueremo a ridurre la nostra intensità di carbonio per passeggero.

Oggi segna un traguardo importante, con l’Airbus A321neo che rappresenta per la prima volta oltre il 50% della nostra flotta. È giusto celebrare l’occasione diventando il primo cliente europeo a prendere in consegna un aereo dalla linea di assemblaggio finale di Airbus a Tianjin. Vorrei ringraziare personalmente il team di Airbus e AVIC per aver reso possibile tutto questo. Attendiamo con impazienza la nostra continua collaborazione mentre Wizz Air accelera per diventare un gruppo di 500 aeromobili entro la fine del decennio”.

AVIC Leasing ha commentato: “AVIC Leasing è lieta di celebrare per la prima volta la consegna di un A321neo con motore Pratt &Whitney GTF con Wizz Air dalla linea di assemblaggio finale di Airbus a Tianjin ed è lieta di sfruttare la sua relazione esistente con Wizz Air per la loro rete in crescita”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air – Airbus)