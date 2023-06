News Brevi – 27.06.2023

CENTENARIO AERONAUTICA MILITARE: GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO ALLA MANIFESTAZIONE AEREA DI POLICORO – Domenica 25 giugno l’Aeronautica Militare ha preso parte alla manifestazione aerea di Policoro (MT) organizzata in collaborazione con l’Aero Club di Sibari FLY ASD. In particolare, il programma della giornata ha visto l’esibizione di un HH-139B dell’84° Centro SAR del 15° Stormo che, con una dimostrazione di ricerca e soccorso, ha dato prova delle capacità degli equipaggi del 15° Stormo che quotidianamente sono pronti ad intervenire in soccorso di equipaggi in difficoltà o di persone che si trovano in situazioni di pericolo, così come successo recentemente in occasione dell’emergenza alluvione che ha colpito la popolazione dell’Emilia-Romagna. A chiudere la giornata dedicata al volo, le Frecce Tricolori che con il loro programma acrobatico hanno catturato l’attenzione del numeroso pubblico presente. Dopo 20 anni dall’ultima esibizione, la Pattuglia Acrobatica Nazionale è tornata ad esibirsi sul lungomare di Policoro registrando un’accoglienza straordinaria con oltre 50.000 persone. Le Frecce Tricolori, inoltre, venerdì 23 giugno hanno steso il Tricolore sul cielo di Potenza nell’ambito dell’iniziativa “l’AM ringrazia l’Italia”, un omaggio a tutti i cittadini italiani che hanno servito e supportato l’Italia in questi 100 anni di storia. All’evento, che ha visto la presenza delle maggiori autorità locali e regionali, ha partecipato anche il Generale di Brigata Romeo Paternò, Vice Comandante del Comando delle Scuole A.M./3^ R.A. che ha voluto sottolineare il grande entusiasmo della gente e l’importanza di dare il giusto lustro al Centenario della Forza Armata quale “occasione per raccontare la storia e gli ideali dell’Aeronautica Militare che tramite la bellissima esibizione odierna permette di far conoscere le nostre eccellenze e le preziose capacità che quotidianamente vengono poste al servizio della collettività e continuano a rappresentare un punto di riferimento per le Istituzioni e l’intero Paese”. Inoltre, per rinsaldare il motto della Forza Armata: “con la gente, per la gente, proiettati al futuro, attenti al presente”, nella zona antistante il lungomare sono stati allestiti anche degli stand promozionali ed una cabina di pilotaggio del velivolo MB339 della PAN che ha consentito ai tantissimi visitatori presenti di vivere l’emozione di salire virtualmente a bordo di un jet delle “Frecce Tricolori” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

FIRENZE: CONSEGNATO IL FIORINO D’ORO DELLA CITTA’ ALL’AERONAUTICA MILITARE – Venerdì 23 giugno, si è svolta nel Chiostro grande di Santa Maria Novella alla presenza di numerose Autorità cittadine, la cerimonia di conferimento dei Fiorini d’Oro, la massima onorificenza della città di Firenze alle personalità ed Istituzioni che si sono distinte durante l’anno attraverso la loro opera e che abbiano dato lustro alla città e reso un servizio alla comunità nazionale e internazionale. Il Sindaco del capoluogo toscano Dario Nardella, ha consegnato il premio all’Aeronautica Militare che da un secolo solca i cieli di tutto il mondo, al servizio della collettività, garantendo sicurezza e difesa, e contribuendo con le sue missioni civili e militari, i voli salva-vite, a scrivere la storia dell’aeronautica: dai voli pionieristici degli anni Venti del Novecento fino alla conquista dello spazio. Un legame speciale unisce Firenze, città della cultura e del volo, all’Arma Azzurra, mediante la Scuola Militare “Giulio Douhet” e l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA), due poli formativi e di pensiero che insegnano e vivono la cultura aeronautica come una passione, ma anche come una disciplina di vita. A ritirare il riconoscimento il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti che ringraziando il primo cittadino fiorentino e tutta la giunta comunale, ha sottolineato come ripercorrendo la propria storia e la propria cultura, l’Arma Azzurra abbia scelto come sede dell’inaugurazione del Centenario della Forza Armata, la città di Firenze, culla della cultura nazionale e sede anche della formazione dell’Aeronautica, attraverso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche e la Scuola Douhet. Proprio per il forte legame che lo unisce alla città di Firenze, l’Istituto è stato scelto dal Generale Goretti come sede custode del Fiorino d’oro (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

NORWEGIAN E STRAWBERRY STABILIRANNO UNA LOYALTY CURRENCY COMUNE – Norwegian e Strawberry costituiranno una società mista che fornirà una più ampia selezione di servizi ai membri dei rispettivi loyalty programmes. La società creerà una loyalty currency comune e una piattaforma in cui i membri potranno guadagnare e utilizzare punti fedeltà in diversi programmi. L’entità sarà di proprietà congiunta di Norwegian e Strawberry, ciascuna delle quali manterrà una quota di proprietà paritaria. La digital loyalty currency sostituirà i loyalty point systems utilizzati oggi da vari programmi fedeltà. In questo modo, i membri che guadagnano punti per i soggiorni in hotel possono scegliere di usarli per pagare le tariffe aeree o viceversa. “Stiamo sviluppando il nostro già famoso loyalty programme, Norwegian Reward, pensando fuori dagli schemi e collaborando con nuovi partner. Sono molto lieto di aver trovato Strawberry come partner e che, unendo le forze, stiamo sviluppando una nuova piattaforma che darà a un numero ancora maggiore di clienti l’opportunità di scegliere tra una più ampia selezione di servizi. Vorremmo anche invitare più partner a unirsi a questa collaborazione man mano che andiamo avanti”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Per ora, la cooperazione coinvolge i programmi fedeltà Norwegian Reward e il programma fedeltà Strawberry. L’ambizione è crescere e includere nuovi partner dai paesi nordici per offrire ai membri ancora più opportunità di guadagnare e spendere punti fedeltà. I programmi fedeltà di Norwegian e Strawberry hanno un totale di circa 7,5 milioni di membri nei paesi nordici. I dettagli sull’azienda e sulla loyalty currency saranno resi pubblici al momento del lancio entro la fine dell’anno. I due loyalty programmes esistenti di Norwegian e Strawberry manterranno la loro offerta per i clienti come oggi e continueranno ad essere di proprietà rispettivamente di Norwegian e Strawberry

DASSAULT AVIATION PARTNER DELLA NUOVA CATTEDRA IN ARCHITETTURA DEI SISTENI COMPLESSI PRESSO L’INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS – Giovedì 22 giugno 2023 al Paris Air Show è stata annunciata la creazione ufficiale di una cattedra di insegnamento e ricerca presso l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), nell’architettura dei sistemi complessi, alla presenza di Sébastien Lecornu, French Minister of the Armed Forces, e Emmanuel Chiva, Head of the Direction général de l’armement (DGA). Dassault Aviation, Dassault Systèmes, Naval Group, Nexter, a KNDS company, e l’Agence de l’Innovation de Défense (AID) sono gli sponsor e i partner di questa cattedra, che mira a sviluppare l’insegnamento e la ricerca attraverso un approccio sistemico e multidisciplinare. La crescente complessità dei sistemi industriali e operativi (interconnessione di hardware e software, networking delle organizzazioni) richiede un approccio globale basato su una solida conoscenza dei concetti e dei principi dell’architettura di sistema, che incorpori numerose discipline scientifiche. L’architettura di sistemi complessi, che è essenziale per progettare sistemi d’arma collaborativi che affrontino nuove minacce e anticipino le future grandi tecnologie dirompenti, sarà studiata da tutte le angolazioni (concetti, metodi, progetti, ecc.), in un’ampia varietà di ambienti (air-land-sea, civil-military, etc.) e attraverso numerose discipline. L’impegno iniziale dei partner durerà fino alla fine del 2028.

LA QANTAS GROUP ENGINEERING ACADEMY POTENZIA L’ENGINEERING TRAINING IN AUSTRALIA – I tirocinanti della Qantas Group Engineering Academy potranno scegliere tra studiare a Brisbane o Melbourne, con entrambe le città selezionate come sedi dell’Accademia. Le strutture di formazione saranno situate vicino agli aeroporti di Brisbane e Melbourne, dove Qantas e Jetstar hanno una forte presenza ingegneristica, consentendo un mix di ambienti di apprendimento in aula e nel mondo reale. In entrambi i siti l’Accademia formerà fino a 300 ingegneri all’anno a partire dal 2025 e sarà gestita in collaborazione con Aviation Australia. Fa parte del grande investimento di Qantas Group nel reclutamento e nella formazione, che vedrà la creazione di 8.500 posti di lavoro altamente qualificati nel settore dell’aviazione per sostenere la sua crescita nel prossimo decennio. Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha affermato: “Qantas ha una storia orgogliosa di avere alcuni dei migliori ingegneri del mondo e vogliamo assicurarci che rimanga tale. La formazione è nel nostro DNA. Stiamo offrendo circa 2 milioni di ore di formazione solo nel 2023 e, come la nostra Pilot Academy, questo creerà la nostra pipeline di talenti sia per Qantas Group che per l’aviazione australiana in modo più ampio. Abbiamo già avuto quasi 1.000 persone che hanno registrato il loro interesse ad entrare a far parte dell’Accademia ed è una grande opportunità per le persone che cercano una carriera nel settore dell’aviazione”. Qantas Group prevede di assumere circa 200 laureati dell’Accademia all’anno, mentre altri dovrebbero trovare lavoro nella difesa e in altri settori dell’industria aeronautica. Tutti i tirocinanti saranno dipendenti di Qantas Group, il che significa che saranno pagati per imparare. È in corso anche la costruzione di una nuova flight training facility a Sydney, che addestrerà fino a 4.500 piloti Qantas e Jetstar all’anno dall’inizio del 2024.

QANTAS GROUP SI PREPARA AD UNA INTENSA STAGIONE DI TRAFFICO – Qantas e Jetstar si stanno preparando per un intenso periodo di vacanze, poiché i viaggiatori sfruttano al massimo la capacità aggiuntiva e le nuove rotte. Il Gruppo prevede di trasportare più di 4 milioni di passeggeri durante il periodo delle vacanze. Le principali destinazioni domestiche per il tempo libero includono la Gold Coast e Cairns, mentre le nuove rotte internazionali tra cui Sydney-Auckland-New York e Perth-Roma sono molto prenotate. La domanda di viaggi rimane forte e i dati mostrano che i consumatori continuano a dare la priorità ai viaggi rispetto ad altre categorie di spesa. Il Gruppo rimane sulla buona strada per fornire la performance finanziaria per il FY23 delineata nel suo aggiornamento di mercato di maggio. Il Gruppo ha preso in consegna sei nuovi aeromobili dall’inizio del 2023. Questo mese Jetstar ha ricevuto il suo ottavo Airbus A321neo LR, con un nono in luglio, verso un totale di 18 da consegnare entro la fine del prossimo anno solare. Questi velivoli consumano fino al 20% in meno di carburante e sono fino al 50% più silenziosi rispetto ai velivoli della generazione precedente. Qantas ha ricevuto due nuovi Boeing 787 Dreamliner dalla fine di aprile. Un terzo velivolo, che porterà la 787 fleet a 14 aerei, dovrebbe ora arrivare a metà luglio. Anche l’ottavo A380 di Qantas dovrebbe rientrare in servizio all’inizio di luglio, dopo i controlli tecnici e il cabin refurbishment. Tre 717 QantasLink sono stati ora ritirati, rappresentando il 15% di questo tipo di flotta, in vista dei nuovi Airbus A220 in arrivo entro la fine dell’anno. La capacità internazionale di Qantas Group continua a risalire verso i livelli pre-COVID. Qantas e Jetstar hanno annunciato o ripreso una serie di rotte nelle ultime sei settimane, tra cui: Sydney – Shanghai dal 29 ottobre 2023; Brisbane – Wellington dal 29 ottobre 2023; Brisbane – Honiara dal 29 ottobre 2023; Perth – Roma dal 18 giugno 2023; Sydney – New York dal 14 giugno 2023; Melbourne – Hong Kong dal 20 giugno 2023; Sydney – San Francisco dal 23 maggio 2023. La capacità domestica di Qantas Group è ora tornata ai livelli pre-COVID. Il Gruppo continua a investire molto nella customer experience, mentre passa dalla ripresa alla crescita. I passeggeri continuano a beneficiare di una serie di nuove offerte e iniziative. Qantas ha recentemente svelato l’intero design della cabina dei suoi Airbus A350, che opereranno non-stop dalla costa orientale dell’Australia a New York e Londra dalla fine del 2025, inclusa una nuova wellbeing zone.

NUOVO COMPONENTE NEL BOARD OF DIRECTORS DI TEXTRON – Textron Inc. ha annunciato che Michael X. Garrett è stato eletto nel Board of Directors della società, a partire dal 1° luglio 2023. Garrett è un retired United States Army four-star general con quasi 40 anni di servizio, di recente ha prestato servizio come Commanding General, United States Army Forces Command (FORSCOM), il più grande comando dell’U.S. Army, da marzo 2019 fino al suo ritiro nel luglio 2022. “Siamo onorati di aggiungere il generale Garrett al nostro Board of Directors”, ha dichiarato Scott Donnelly, Textron Chairman and CEO Scott Donnelly. “Siamo fortunati ad avere un leader e un pensatore strategico di così alto livello che entra a far parte del nostro Board”. “Sono incredibilmente entusiasta di entrare a far parte del team Textron”, ha dichiarato il generale Garrett. “I loro valori aziendali di integrità, rispetto, fiducia e ricerca dell’eccellenza riflettono l’etica che ho sempre cercato di instillare nei team dell’esercito. Non vedo l’ora di servire Textron a sostegno dei suoi obiettivi aziendali e della sua forte cultura”.

EASA: EASY ACCESS RULES FOR AMC-20 AMENDMENTS DA 21 A 23 – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha pubblicato gli Amendments 21, 22 e 23 delle Easy Access Rules for Acceptable Means of Compliance for Airworthiness of Products, Parts and Appliances (EAR for AMC-20). Le EAR for AMC-20 sono disponibili per il download sull’EASA website.

LEONARDO: “GARANTIRE GLI APPROVVIGIONAMENTI DELLE MATERIE PRIME CRITICHE DEVE ESSERE UNA PRIORITÀ PER LA COOPERAZIONE FRA GLI STATI EUROPEI” – Roberto Cingolani, Amministratore Delegato di Leonardo, esprime soddisfazione per la proposta della Commissione Europea sul Critical Raw Materials Act, in occasione del vertice tra Francia, Germania e Italia sulle materie prime critiche, tenutosi oggi a Berlino: “Tutto quello che va nella direzione di identificare soluzioni adatte per garantire gli approvvigionamenti delle materie prime critiche, specie in quelle aree industriali vitali per l’economia europea, va sostenuto con vigore, in un’ottica di crescente cooperazione tra gli Stati membri. Viviamo un periodo nel quale la velocità delle scelte non coincide spesso con l’urgenza delle decisioni da adottare. Bene dunque che i Paesi maggiormente industrializzati uniscano le proprie esigenze per offrire alle istituzioni europee una visione organica capace di dare supporto e ulteriore sviluppo alle rispettive economie”.

RTX DIMOSTRA LE NUOVE JDAC2 CAPABILITIES ALLA NORTHERN EDGE 2023 – RTX ha dimostrato le capacità avanzate e fondamentali di Joint All Domain Command and Control (JADC2) nel primo dei due test condotti durante l’U.S. Indo-Pacific Command’s Northern Edge 2023 exercise alla Joint Base Elmendorf-Richardson e alla Eielson Air Force Base in Alaska. “Stiamo lavorando in tutta la nostra azienda per maturare e dimostrare capacità complete in esercitazioni come Northern Edge che sosterranno le operazioni JADC2 in ambienti altamente contestati”, ha affermato Elaine Bitonti, vice president, Connected Battlespace & Emerging Capabilities for Collins Aerospace, a RTX business.

ROLLS-ROYCE APRE UN NUOVO MTU COMBUSTION ENGINE ASSEMBLY PLANT IN GERMANIA – Rolls-Royce ha ufficialmente aperto oggi un nuovo assembly plant per i suoi mtu Series 2000 engines a Kluftern vicino a Friedrichshafen, Germania. Ciò evidenzia il ruolo continuo che il motore a combustione interna è destinato a svolgere nella transizione energetica attraverso l’uso di combustibili sostenibili. Il nuovo impianto di produzione, annunciato nel 2021, crea spazio per l’assemblaggio e la spedizione. L’assemblaggio dei motori mtu della serie 2000 sarà trasferito a Kluftern, consentendo la modernizzazione delle sale di assemblaggio esistenti nel Rolls-Royce Plant 2 in Friedrichshafen, che fornirà spazio di produzione a lungo termine per i Series 4000 engine. Lo stabilimento di Kluftern impiega attualmente 110 persone. Il nuovo edificio produttivo è stato progettato per essere altamente efficiente dal punto di vista energetico e rispettoso del clima. Ad esempio, un impianto fotovoltaico da 1,2 MW di picco fornisce elettricità verde, le colonnine di ricarica garantiscono soluzioni di mobilità pulite e un sistema di controllo intelligente dell’edificio insieme ad altre misure di garantirà un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico. Con questo investimento, Rolls-Royce sottolinea il proprio impegno nei confronti del sito Power Systems di Friedrichshafen. Nel nuovo stabilimento Rolls-Royce di Kluftern, i dipendenti producono motori Mtu della collaudata Series 2000, che vengono utilizzati in tutto il mondo come propulsion and energy systems per yachts, ferries, tugs, wind farm supply vessels, mining vehicles, emergency power generators. Il dott. Jörg Stratmann, CEO di Rolls-Royce Power Systems, ha dichiarato: “I nostri investimenti sono un chiaro impegno nei confronti della regione e dei nostri prodotti e soluzioni, che sono importanti elementi costitutivi della transizione energetica in varie aree di applicazione. Siamo convinti che, insieme ai carburanti sostenibili e alle nuove tecnologie, il motore a combustione interna giocherà un ruolo centrale in futuro. Perché è il carburante che conta, non il motore”. Rolls-Royce si sta concentrando sullo sviluppo di motori che possono funzionare con un’ampia gamma di carburanti sostenibili, sostituendo i combustibili fossili e riducendo significativamente le emissioni di anidride carbonica. Inoltre, l’azienda ha già lanciato sistemi ibridi per il trasporto ferroviario, marittimo ed energetico, nonché sistemi di automazione intelligenti. Ciò consentirà di fornire in futuro tecnologie di propulsione rispettose del clima per applicazioni come commercial ships, yachts, land and rail vehicles, energy systems in cui l’elettrificazione completa non è una soluzione ottimale a lungo termine. Il diesel rinnovabile (HVO/olio vegetale idrogenato) è un passo importante sulla strada della decarbonizzazione. Molti motori mtu di Rolls-Royce sono già stati approvati per l’uso con questo carburante sostenibile. L’HVO consente di ridurre fino al 90% di CO2, nonché di ridurre le emissioni di particolato e ossido di azoto. Può essere prodotto su scala industriale da olio vegetale idrogenato e materiali di scarto della ristorazione e dell’industria alimentare.

EASYJET AL FIANCO DEL PRIDE NAPOLI – easyJet ha annunciato il supporto al Napoli Pride, evento culturale e sociale in difesa dei diritti civili e delle istanze della comunità LGBTQ+, per ribadire il proprio impegno a favore di una cultura dell’accoglienza senza discriminazioni nei confronti di tutte le diversità e promuovere l’importanza di costruire un ambiente di lavoro aperto e inclusivo. Inclusione e diversità fanno infatti da sempre parte del DNA di easyJet che, in qualità di compagnia pan-europea operante in 35 paesi, si impegna quotidianamente per favorire contesti professionali in cui ci si possa sentire liberi di esprimere a pieno sé stessi e celebrare la propria unicità. È alla luce di questo che easyJet ha scelto di prendere parte all’evento partenopeo, sfilando insieme al corteo del Pride Napoli, fissato per sabato 1° luglio, e offrendo il proprio supporto ai fini dell’organizzazione del Pride Park: una settimana di eventi e iniziative culturali per discutere di libertà e diritti civili e di avanzamento dello stato di diritto a tutela e difesa della comunità LGBTQ+. Parte della donazione di easyJet sarà devoluta al finanziamento del progetto “Casa delle Culture e dell’Accoglienza delle persone LGBTQ+ di Napoli”, il centro polifunzionale antidiscriminazione e la prima struttura comunale del sud Italia finalizzata ad attività volte alla tutela, protezione e assistenza per persone LGBTQ+ che si trovano in emergenza abitativa o in condizioni di disagio socioeconomico. Valeria Cerri, Regional Cabin Services Manager Italy & Spain, ha dichiarato: “In easyJet ogni giorno ci poniamo l’obiettivo di alimentare una cultura più inclusiva e libera dagli stereotipi con lo scopo di rendere la nostra azienda un luogo aperto e accogliente in cui chiunque possa sentirsi libero di essere sé stesso. Per questa ragione abbiamo deciso di fornire pieno sostegno ad una manifestazione importante come il Napoli Pride, in un territorio per noi strategico come quello campano, in cui abbiamo costruito la nostra seconda base e in cui oggi siamo compagnia aerea leader”. Su tutte le tematiche D&I verterà la tavola rotonda dal titolo “Confronto su lavoro e diversity management”, organizzata dal Napoli Pride nella giornata di mercoledì 28 giugno, a cui, insieme ai rappresentanti di numerose altre aziende sponsor della manifestazione, parteciperà anche Valeria Cerri – Regional Cabin Services Manager Italy & Spain di easyJet: un’occasione di confronto e dibattito che parte dai temi della formazione, degli stereotipi di genere e delle politiche di lavoro per approfondire l’attuale contesto nazionale e proporre nuove sfide nel percorso verso la parità dei diritti e verso la costruzione di contesti professionali più accoglienti e inclusivi.

VUELING INVITA A VISITARE LE PRINCIPALI METE EUROPEE CELEBRANDO IL PRIDE – Vueling, parte del gruppo IAG, partecipa ai festeggiamenti per il Mese del Pride ricordando le sue rotte nelle destinazioni in Europa più LGBTQ+ friendly: tra giugno e agosto la bandiera arcobaleno sventolerà, tra le altre, a Palma di Maiorca, Londra, Barcellona e Amsterdam. Occasione da cogliere per partecipare alle parate più spettacolari che si svolgono tra giugno e agosto e scoprire queste città europee da una coloratissima prospettiva. Vueling connette Roma Fiumicino all’aeroporto Son Sant Joan di Palma di Maiorca con 2 voli settimanali nei mesi estivi. Londra Gatwick è collegata a Firenze con 16 voli settimanali durante la stagione estiva, Roma Fiumicino con 21 voli, Genova con 2. Vueling, compagnia aerea ufficiale del Pride di Barcellona, offre 6 voli settimanali da Torino, 19 da Firenze, 38 da Roma Fiumicino, 22 da Venezia Marco Polo, 33 da Milano Malpensa, 3 da Genova, 13 da Bologna, 14 da Napoli, 7 da Bari, 7 da Palermo, 7 da Catania, 2 da Alghero, 6 da Olbia e 6 da Cagliari durante la stagione estiva. Per Amsterdam, Vueling offre 6 voli settimanali da Firenze.