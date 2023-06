Airbus selezionata per partecipare ai principali European Defence Fund Projects

Airbus partecipa a 10 progetti collaborativi di ricerca e sviluppo della difesa finanziati dalla European Commission come parte dell’European Defence Fund (EDF).

Il 26 giugno 2023 la Commissione europea ha annunciato l’intenzione di finanziare 41 progetti collaborativi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa con un budget totale di 832 milioni di euro. Questa decisione di finanziamento è il risultato di un invito a presentare proposte pubblicato nel 2022.

Le proposte EDF sono progettate per supportare progetti di capacità di difesa di fascia alta in aree critiche come naval, ground, air combat, space-based early warning and cyber.

“In tempi in cui le singole nazioni sono protettive nei confronti dei rispettivi campioni nazionali, la collaborazione europea è più importante che mai per creare la scala tanto necessaria per la difesa in Europa”, ha affermato Mike Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space. “Ringrazio la Commissione europea per la sua incessante spinta a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri. Airbus Defence and Space guiderà quattro progetti su dieci e contribuirà ad altri sei con la sua esperienza. Ci impegniamo a realizzare queste storie di successo europee”.

Dei 10 progetti con la partecipazione di Airbus, la società dovrebbe coordinarne quattro:

– The Single European Sky and InterOPerability.

– EUropean Cyber and INFormation warfare toolbox.

– A Future Air System for European Tactical Transportation;.

– Space based Persistent ISR for Defence and Europe Reinforcement.

La Commissione europea ha annunciato che ora avvierà la grant agreements preparation con i consorzi selezionati. In attesa della conclusione positiva di questi preparativi, si prevede che le grant agreements vengano firmate entro la fine dell’anno.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)