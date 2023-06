News Brevi – 28.06.2023

ESTATE 2024: CON CONDOR VERSO 27 DESTINAZIONI A LUNGO RAGGIO – Nell’estate 2024 Condor decollerà verso 27 destinazioni a lungo raggio, tra cui undici destinazioni negli Stati Uniti. Inoltre, la compagnia aerea leisure porterà i viaggiatori in Canada, nei Caraibi, in Africa e nell’Oceano Indiano. I voli a lungo raggio sono già disponibili per la prenotazione. Le destinazioni USA includono New York, Los Angeles, San Francisco e Seattle. Queste famose città statunitensi sono servite ogni giorno da Francoforte. Sono disponibili anche voli giornalieri per il Canada, con collegamenti non-stop per Toronto, oltre a Halifax, Edmonton e Vancouver. Chi preferisce la spiaggia e il mare può raggiungere la Repubblica Dominicana, Giamaica, Messico e Cuba. Nell’Oceano Indiano, le destinazioni servite dai voli Condor sono le Maldive e Mauritius. La compagnia vola anche in Kenya e Tanzania. L’aeromobile A330neo è in servizio sulle rotte a lungo raggio già da quest’anno. A bordo, gli ospiti godono del massimo comfort nella nuovissima Business Class, del puro relax in Premium Economy Class e di maggiore spazio in Economy Class. Il Boeing 767 lascerà la flotta entro l’estate 2024. I viaggi con Condor possono essere prenotati tramite tour operator e agenzie di viaggio.

PER IL 5° ANNO CONSECUTIVO AIR EUROPA È LA COMPAGNIA AEREA UFFICIALE DEL MADRID PRIDE 2023 – Per il quinto anno consecutivo, Air Europa si unisce al Madrid Pride 2023 (MADO), come compagnia aerea ufficiale dell’evento più importante in Spagna a sostegno delle comunità LGBTQI+. La compagnia aerea rinnova ancora una volta il suo impegno sintetizzato dal claim “Decidi il tuo destino”, in linea sia con il posizionamento aziendale, che con la sua vocazione a favore della pace, dell’uguaglianza, della diversità, dell’inclusione e della libertà. Come negli anni precedenti, Air Europa parteciperà attivamente alla manifestazione con un carro personalizzato sabato 1 luglio, che percorrerà le strade principali di Madrid. Inoltre per tutta la settimana, gli aerei della flotta si illumineranno con i colori della bandiera arcobaleno e attraverso il sistema di diffusione sonora, verrà espresso il posizionamento della compagnia aerea, condividendo l’allineamento con i valori che MADO rappresenta. Infine i profili social di Air Europa si arricchiranno di immagini, contenuti e messaggi legati a questo evento. Consapevole della necessità di viaggiare verso un mondo più accogliente, Air Europa desidera mantenere questo fermo impegno per identificarsi come una compagnia aerea aperta alla diversità, lontana da stereotipi e barriere predefinite. La compagnia per l’occasione rielabora il suo payoff – “Air Europa: decidi tu” – per rimarcare l’impegno nel voler contribuire a mettere fine ai luoghi comuni che stigmatizzano e limitano, per costruire insieme un mondo sempre più libero e diversificato.

QATAR AIRWAYS CELEBRA L’EID AL ADHA CON I PASSEGGERI – Qatar Airways condivide i festeggiamenti per l’Eid Al Adha con i passeggeri a bordo e nelle sue lounge premium globali, creando esperienze presentate attraverso special product designs e omaggi per i passeggeri. I festeggiamenti per l’Eid Al Adha della compagnia aerea inizieranno dal 28 giugno al 1° luglio in entrambe le cabine Premium ed Economy. A segnare la fine del pellegrinaggio dell’Hajj e l’inizio delle vacanze dell’Eid Al Adha, Qatar Airways accoglierà a bordo i passeggeri Premium con bevande celebrative e li inviterà a esplorare un menu à la carte su misura. I pasti saranno presentati con una lanterna festiva a tema, una fascia per tovaglioli, un sottobicchiere e una scatola da dessert piena di tradizionale baklava. I passeggeri che viaggiano in cabina Economy possono scegliere tra i preferiti delle vacanze. Il cibo sarà servito con una banda di posate su misura, con un messaggio speciale, con un messaggio di auguri. Quando i viaggiatori sono pronti per i dessert, possono concedersi una cheesecake di Kunefe, un dolce festivo. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “L’Eid Al Adha rappresenta un’occasione importante per i nostri passeggeri. E’ un momento per condividere doni e diffondere positività, nonché un momento per riunirsi con i propri amici e familiari. In Qatar Airways siamo orgogliosi di mettere in contatto i passeggeri con i loro cari. Per rendere il loro viaggio un’esperienza memorabile, abbiamo aggiunto piccoli gesti per far sorridere i nostri passeggeri ad ogni punto di contatto. A nome di Qatar Airways, auguro a voi e alle vostre famiglie un felice Eid”. All’Hamad Intenational Airport, Qatar Airways ospiterà le celebrazioni dell’Eid presso le lounge Al Safwa First e Al Mourjan Business, dove ai passeggeri verrà offerta una varietà di drink di benvenuto. Inoltre, i clienti potranno anche concedersi una selezione di sapori Eid che saranno offerti come parte dei ricchi menu di cibo delle lounge. I festeggiamenti continueranno anche nelle Premium Lounge globali a Bangkok, Beirut, Londra, Parigi e Singapore.

STATEMENT CONGIUNTO DI QATAR AIRWAYS E FC BAYERN MUNICH – Qatar Airways e FC Bayern Munich in una dichiarazione congiunta informano: “L’FC Bayern Monaco e Qatar Airways collaborano con grande successo dal 2018. Durante questo periodo, l’FC Bayern ha vinto la Champions League e Qatar Airways ha ricevuto il titolo di ‘Best Airline in the World’. Entrambe le parti sono state unite da una comune comprensione della qualità ed entrambe le parti uniscono le persone. Il contratto tra FC Bayern e Qatar Airways termina di comune accordo il 30 giugno 2023, dopo cinque anni molto entusiasmanti insieme. I collegamenti che l’FC Bayern è stato in grado di stabilire con i suoi tifosi nel mondo arabo attraverso Qatar Airways rimarranno. Entrambi i partner hanno promosso attivamente uno scambio tra culture. L’obiettivo di FC Bayern e Qatar Airways è sempre stato quello di connettere le persone attraverso il calcio, compreso quello femminile. Gli scambi di fiducia hanno creato amicizie che continueranno”. Jan-Christian Dreesen, Chairman of the Board of FC Bayern München: “FC Bayern e Qatar Airways hanno lavorato insieme con successo e hanno imparato l’uno dall’altro. Vorrei ringraziare Akbar Al Baker, CEO di Qatar Airways, per questo. Auguriamo a tutti ai dipendenti di Qatar Airways tutto il meglio per il futuro”. Akbar Al Baker, Group CEO Qatar Airways: “Qatar Airways e FC Bayern Monaco hanno avuto una proficua collaborazione per anni. L’FC Bayern è una grande squadra di calcio le cui partite abbiamo seguito con gioia e passione. Auguriamo alla squadra tutto il meglio per il futuro”.

EASYJET ANNUNCIA UNA NUOVA SUSTAINABILITY LINKED TERM LOAN FACILITY – easyJet annuncia la firma di una nuova five-year sustainability linked term loan facility di 1,75 miliardi di dollari, sottoscritta da un sindacato di banche e supportata da una garanzia parziale da parte di UK Export Finance nell’ambito del loro programma di garanzia per lo sviluppo delle esportazioni. La nuova linea di prestito a termine sostituisce l’attuale linea di prestito a termine di 1,77 miliardi di dollari di easyJet. easyJet sta capitalizzando il suo bilancio investment grade leader del settore per rimborsare completamente l’attuale saldo prelevato dall’UKEF di $950 milioni, che ha generato interessi a tasso variabile. Un sustainability key performance indicator collegato a una riduzione dell’intensità delle emissioni di carbonio in linea con l’SBTi validated target è incorporato nel costo del finanziamento: esiste un meccanismo di aggiustamento del margine (verso l’alto o verso il basso) condizionato al raggiungimento di obiettivi specifici. Kenton Jarvis, CFO di easyJet ha dichiarato: “Questa nuova struttura estende il profilo di maturità di easyJet, pur mantenendo la nostra elevata posizione di liquidità. I costi di finanziamento netti del gruppo si ridurranno in modo significativo nei prossimi anni. Questa struttura rafforza il nostro bilancio, supporta i nostri rating creditizi investment grade e dimostra ulteriormente il nostro impegno verso i nostri obiettivi di sostenibilità allineati a SBTi”.

ANA COLLABORA CON LA FOOTBALL STAR GIAPPONESE KAROU MITOMA – All Nippon Airways (ANA) ha annunciato oggi un accordo di partnership con il Japan National Team football player, Kaoru Mitoma. ANA ha firmato l’accordo con Kaoru Mitoma il 1° giugno 2023. “Negli ultimi anni, l’industria del trasporto aereo ha affrontato sfide significative e, mentre superavamo la pandemia globale, ANA Group ha stabilito la sua nuova visione manageriale, “Uniting the World in Wonder”, come testimonianza della sua passione e impegno nel plasmare un nuovo futuro”, afferma ANA. “L’ispirante etica del lavoro di Mitoma e il gioco in continua evoluzione sono valori importanti condivisi dal ANA Group”, ha affermato Shinichi Inoue, Presidente e CEO di ANA. “ANA è pronta a supportare pienamente Mr. Mitoma e, attraverso questa nuova partnership, ANA si impegna a offrire gioia ed entusiasmo ai nostri clienti in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di costruire il nostro rapporto con Mr. Mitoma, esplorando nuove strade per la collaborazione e creando esperienze insieme”.

QANTAS GROUP ANNUNCIA CAMBIAMENTI AL MANAGEMENT – Qantas Group ha annunciato una serie di modifiche al Group Management Committee nell’ambito della transizione del CEO e della continua attenzione al rinnovo. Le modifiche includono nomine senior a ruoli resi vacanti da pensionamenti e promozioni, nonché modifiche strutturali per aumentare l’attenzione sulle aree di maggiore investimento, comprese le risorse umane e la customer experience. Creazione di un Chief People Officer dedicato: questo ruolo riunirà le funzioni delle risorse umane e delle relazioni industriali, attualmente divise. Nuovo Chief Financial Officer: l’attuale Qantas Group Executive of Strategy, People and Technology, Rob Marcolina, passerà a questo ruolo, reso vacante una volta che l’attuale CFO Vanessa Hudson assumerà il ruolo di Group CEO. Nuovo CEO di Qantas Domestic: dopo il pensionamento di Andrew David a settembre, l’attuale Chief Customer Officer, Markus Svensson, assumerà questa posizione. Markus è in Qantas da oltre un decennio e ha una vasta esperienza. Nuovo Chief Customer and Digital Officer: Catriona Larritt, che è nel Gruppo dal 2015, assumerà questa posizione. Catriona è attualmente Executive Manager di Qantas Freight ed è stata in precedenza Chief Commercial Officer presso Jetstar. Nuovo CEO di QantasLink: l’attuale CEO di QantasLink, John Gissing, si ritirerà da questa posizione a novembre dopo quasi 25 anni in una serie di ruoli all’interno del Gruppo. È in corso un processo di ricerca esecutiva per ricoprire questa posizione, che ha la responsabilità delle operazioni regionali e di alcune operazioni del mercato charter. John rimarrà a disposizione del Group CEO per altri 12 mesi come advisor. Creazione di un Chief Risk Officer: questo riunirà la gestione del rischio per il Gruppo nel suo insieme, per fornire il massimo livello di supervisione e governance. L’attuale Qantas Executive, Andrew Monaghan, entrerà in questo ruolo. Andrew è attualmente Executive Manager of Safety e ha una profonda esperienza operativa maturata durante una carriera di 17 anni presso il Gruppo. Gli annunci sulle nomine ai posti vacanti saranno fatti una volta finalizzati. Tutti questi ruoli dirigenziali riporteranno direttamente al nuovo CEO del gruppo, Vanessa Hudson, quando entrerà in carica nel novembre 2023. Tutte le altre posizioni nel Group Management Committee, compresi i CEO dedicati per le unità aziendali chiave, rimangono le stesse. Il CEO-designate Vanessa Hudson ha affermato: “Abbiamo una profonda esperienza in Qantas, il che significa che siamo in grado di reclutare internamente per molti ruoli dirigenziali senior quando si presentano, e questo rende la transizione molto più agevole. I cambiamenti strutturali annunciati oggi mirano ad aumentare la nostra attenzione su alcune aree chiave mentre passiamo dalla ripresa alla crescita”.

EASYJET METTE IN VENDITA I VOLI PER LA PRIMAVERA 2024 – easyJet ha messo in vendita il suo programma per la primavera 2024, il che significa che 100.000 voli tra il 24 marzo e il 2 giugno 2024, compresa la Pasqua, sono ora disponibili per la prenotazione. Ali Gayward, Country Manager per il Regno Unito di easyJet, ha commentato: “Siamo lieti di mettere in vendita oggi il nostro programma per la primavera 2024, in modo che i clienti possano prenotare in anticipo e godere di tariffe vantaggiose su voli e pacchetti vacanza per una pausa primaverile o una vacanza di Pasqua e per offrire ancora più tempo a coloro che hanno buoni non riscattati. Con il nostro programma ora disponibile per la prenotazione fino al 2 giugno 2024, i nostri clienti possono scegliere tra una gamma impareggiabile di quasi 1000 rotte verso più di 150 aeroporti in 35 paesi in Europa, Nord Africa e Medio Oriente”.

A VILLAFRANCA SEMINARIO SULLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E STRUTTURALI PER GLI AEROPORTI – Mercoledì 21 giugno, presso l’aula magna del Gruppo Addestramento Operativo dell’Aeroporto Militare di Villafranca di Verona, si è svolto un incontro, organizzato dal 1° Reparto Genio A.M., con l’associazione di imprese Air Tech Italy che opera a livello internazionale nel campo aeroportuale e con il supporto del 3° Stormo. L’evento, finalizzato alla condivisione con il mondo dell’industria delle attività infrastrutturali nel settore aeronautico, con particolare riferimento ai segmenti Air Traffic anagement, Ground Support Equipment e Terminal, è stato promosso e autorizzato dal Comando Logistico e presieduto dal Brigadier Generale Stefano Cimichella, su delega del Capo del Servizio Infrastrutture, Brigadier Generale Mario Sciandra. All’apertura dell’incontro, che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del Servizio Infrastrutture, nonché di rappresentanti degli operatori economici di Air Tech Italy, il Comandante del 1° Reparto Genio A.M., Colonnello Maurizio Verde, dopo i ringraziamenti di rito, ha illustrato i compiti del Servizio Infrastrutture, mirati principalmente all’ammodernamento e al mantenimento in efficienza delle infrastrutture a disposizione dell’Aeronautica Militare. In tale ottica è stato varato il programma “Aeroporti Azzurri” con l’obiettivo di progettare e realizzare installazioni al passo con la recente innovazione tecnologica dei sistemi d’arma (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASA PUBBLICA UPDATE EASY ACCESS RULES – L’EASA ha pubblicato le updated Easy Access Rules for Normal-Category Aeroplanes (CS-23) — CS Amendment 5; AMC/GM Issue 3. Questa pubblicazione incorpora la ED Decision 2020/006/R con l’obiettivo di mitigare i potenziali effetti di cybersecurity threats sulla safety. EASA ha inoltre ha pubblicato la Revision 20, June 2023, delle Easy Access Rules for Air Operations (EAR for Air OPS). Le EAR for Air OPS sono disponibili per il download gratuito sul sito web dell’EASA in formato pdf, pubblicazioni dinamiche online, nonché in formato xml. Man mano che vengono generati attraverso la piattaforma eRules, verranno aggiornati regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al loro contenuto.

IL “DELTA CENTER” RITORNA A SALT LAKE CITY – L’arena di casa degli Utah Jazz quest’estate riporterà un nome familiare – Delta Center – l’espressione più visibile del supporto di Delta alla squadra NBA e, cosa più importante, un impegno esteso da parte della compagnia aerea alla comunità di Salt Lake City, sede di uno dei suoi hub airports. Delta diventerà la compagnia aerea ufficiale degli Utah Jazz e l’arena del team riprenderà il nome di Delta Center il 1 luglio, sulla base del precedente ruolo di Delta come Official Community Partner del team. Il nuovo accordo include una programmazione incentrata sui fan e ampi diritti di sponsorizzazione, media e branding per Delta con Utah Jazz al Delta Center e attraverso altri punti di contatto. Delta diventerà anche sponsor del programma Junior Jazz. “Siamo orgogliosi di collaborare con Utah Jazz per servire una comunità che 5.000 persone Delta chiamano casa e oltre 26 milioni di clienti viaggiano ogni anno”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta Air Lines. “Grazie a questo impegno ampliato, avremo una presenza ancora più forte a Salt Lake City per promuovere un’esperienza di comunità elevata e consolidarla come la principale destinazione di intrattenimento e svago nella regione”. Delta e Jazz si sono uniti a gennaio per annunciare formalmente l’accordo, che inizierà quest’estate. I partner ospiteranno una speciale celebrazione “Welcome Home” al Delta Center questo autunno, prima dell’inizio della stagione NBA 2023-24.

L’U.S. ARMY SLEZIONA LOCKHEED MARTIN PER SVILUPPARE IL TLS-EAB PROGRAM – L’U.S. Army ha selezionato Lockheed Martin per passare alla seconda fase del Terrestrial Layer System (TLS) – Echelons Above Brigade (TLS-EAB) program. Nei prossimi mesi, Lockheed Martin realizzerà un prototype TLS-EAB system presso la propria struttura di Syracuse, New York, con il supporto critico delle proprie sedi di Owego, New York e Valley Forge, Pennsylvania. TLS-EAB fornirà una critical long-range situational awareness attraverso detection, identification, location, exploitation and disruption di adversary signals of interest. TLS-EAB è progettato come parte della multi-platform TLS family of systems specificamente sviluppati per supportare cross-platform collaboration, per fornire optimized and integrated Signals Intelligence (SIGINT), Electronic Warfare (EW) and Cyberspace support operations alle Joint All Domain Operational (JADO) enabled forces. Lockheed Martin è anche sotto contratto per altri due programmi a supporto degli Intelligence and EW modernization efforts dell’esercito, Terrestrial Layer System-Brigade Combat Team (TLS-BCT) and the Multi-Function Electronic Warfare-Air Large (MFEW-AL).

YUROK TRIBE ACQUISISCE UN TEXTRON AVIATION SPECIAL MISSIONS GRAND CARAVAN EX PER AERIAL SURVEY AND MAPPING MISSIONS – Yurok Tribe’s Condor Aviation ha acquisito un Cessna Grand Caravan EX. Lo special missions Grand Caravan EX aircraft aumenterà la capacità di eseguire large-scale environmental restoration projects, gestire le risorse naturali a lungo termine e quantificare gli effetti del cambiamento climatico. La Yurok Tribe utilizzerà state-of-the-art Light Detection and Ranging (LiDAR) systems e high-end aerial imaging equipment per creare mappe tridimensionali estremamente accurate della superficie terrestre e raccogliere una gamma di dati riguardanti habitat terrestri e acquatici, inclusi fiumi, laghi e oceani. “Questo nuovo velivolo renderà il nostro paesaggio più resistente ai cambiamenti climatici”, ha affermato Frankie Myers, Yurok Vice Chairman. “Utilizziamo dati LiDAR e immagini aeree ad alta definizione per massimizzare l’efficacia dei nostri sforzi per ricostruire ecosistemi biologicamente diversi e riparare le foreste danneggiate dagli incendi nella California settentrionale”. Il Grand Caravan EX si aggiunge a un Cessna Turbo Skylane già in servizio con Condor Aviation. Oltre ai tribal projects, Condor Aviation, in collaborazione con lo Yurok Fisheries Department’s technical team, fornisce mappatura di precisione e servizi di imaging ad alta risoluzione a una vasta gamma di clienti dalla California all’Alaska.

ETHIOPIAN AIRLINES E L’AMBASCIATA DEL BRASILE A ROMA RACCONTANO IL BRASILE – Ethiopian Airlines, rappresentata in Italia da Distal & Itr Group, in collaborazione con l’Ambasciata del Brasile a Roma, ha proposto un evento dedicato al Brasile e in particolare a Sao Paulo, a cui sono stati invitati alcuni Trade Partners e giornalisti del settore. L’evento aveva lo scopo di promuovere questa destinazione, dove il vettore propone voli giornalieri. Ha aperto la serata il Consigliere Capo dell’Ufficio di Promozione Commerciale Investimento e Turismo dell’Ambasciata del Brasile, Durval Carvalho. Flaminia Mantegazza, Responsabile dell’ufficio del Turismo presso l’Ambasciata del Brasile, ha fatto gli onori di casa presentando alcuni filmati sulle bellezze del Paese e ne ha illustrato le caratteristiche e le diversità. Yemesrach Alemayehu, Area Manager Italy and Southern Europe di Ethiopian, ha dichiarato: “Ethiopian Airlines sta celebrando i suoi primi 10 anni di attività su Sao Paulo e siamo molto felici di poter condividere questo momento qui in Ambasciata”. “Una compagnia pluripremiata che guarda avanti, alla Vision 2035, che mira a raddoppiare le destinazioni servite e questo naturalmente comporta di raddoppiare il numero di aeromobili in volo”, ha aggiunto il Sales Manager di Ethiopian in Italia, Désirée Grech. Per concludere una breve presentazione del Gruppo Ethiopian, durante il quale, Loredana Frisella, Sales Representative Central & Southern Italy, ha mostrato il ricco network della compagnia, e i punti chiave del Gruppo, sottolineando l’importanza di questa destinazione d’eccellenza, che vede un continuo e incessante apprezzamento da parte dei viaggiatori italiani. L’evento si è concluso con un rinfresco con prodotti tipici brasiliani e networking.

ANNUNCIATO IL VINCITORE DELLLO IATA AND AWS DIVERSITY & INCLUSION DATATHON – L’International Air Transport Association (IATA) e Amazon Web Services (AWS) hanno annunciato che SMBC Aviation Capital è il vincitore del primo IATA e AWS Diversity & Inclusion Datathon. La soluzione SMBC Aviation Capital ha dimostrato una correlazione positiva tra l’equilibrio di genere nei team dirigenziali delle compagnie aeree e i punteggi ESG (Environmental, Social and Governance) per un CEO. In questo esercizio di prova, il team vincitore ha sviluppato un modello basato sui dati che ha analizzato le compagnie aeree di 12 paesi, concentrandosi sulle metriche relative alle prestazioni finanziarie ed ESG. Il modello ha prodotto punteggi ESG che miglioravano man mano che i senior leadership teams erano gender-balanced. Inoltre, il team vincitore ha ideato un sector-specific Aviation Gender Equality Index per monitorare le prestazioni dell’intera catena del valore dell’aviazione nel promuovere l’uguaglianza di genere attraverso lo sviluppo e la rappresentanza delle politiche. “Le iniziative dei DEI guidano i risultati aziendali. La soluzione SMBC Aviation Capital è progettata su misura per aiutare i dirigenti delle compagnie aeree a misurare l’impatto di un gender balanced management team sulle prestazioni ESG di un’azienda. È una soluzione vincente che non vediamo l’ora di vedere in azione da parte delle compagnie aeree poiché le metriche ESG svolgono un ruolo sempre più importante nelle decisioni di investimento”, ha dichiarato Jane Hoskisson, Director Talent, Learning, Engagement and Diversity, IATA. “Siamo lieti che il nostro team abbia avuto l’opportunità di prendere parte al datathon e di presentare soluzioni ponderate e pratiche alle sfide che stiamo affrontando collettivamente, dimostrando come le nostre persone siano impegnate nell’iniziativa 25by2025”, ha affermato David Swan, Chief Operations & Sustainability Officer, SMBC Aviation Capital. In totale, nove team hanno preso parte al Datathon, inclusi rappresentanti di Travelport, NA Group, The Halldade Group, SAA Technical, Webmanuals e IATA.