Iberia celebra i suoi 96 anni tra le migliori compagnie aeree del mondo secondo Skytrax

Iberia celebra il suo 96° anniversario come quattordicesima compagnia aerea al mondo e terza in Europa, secondo Skytrax.

“Un compleanno che coincide anche con il cambio di presidenza della compagnia, che avviene una volta completata la ripresa della compagnia aerea, in un momento di solidità sia in termini di customer experience, sia di operatività e risultati finanziari.

Secondo la classifica World Airline Awards, stilata dal portale specializzato nel trasporto aereo Skytrax, Iberia è la terza migliore compagnia aerea in Europa e al 14° posto nella classifica mondiale, 11 posizioni in più rispetto alla precedente edizione di questa classifica, quando si era classificata 25°.

Questi premi si basano su oltre 20 milioni di sondaggi condotti tra settembre 2022 e maggio 2023 su viaggiatori di oltre cento nazionalità.

Questo riconoscimento conferma il lavoro svolto da Iberia che, incoronata nel 2022 come la compagnia aerea più puntuale d’Europa secondo Cirium, ha continuato a rinnovare la sua flotta incorporando 13 aeromobili A350 e A320neo di ultima generazione e sta implementando notevoli miglioramenti durante l’intera esperienza di viaggio dei propri clienti: nuovi canali di comunicazione come WhatsApp, più opzioni per i metodi di pagamento e miglioramenti significativi nel servizio di bordo che vanno dalla proposta gastronomica, all’intrattenimento a bordo, Wi-Fi gratuito su tutti gli aerei e cabine, un sistema di gestione delle interruzioni sempre più automatizzato ed efficiente, tra gli altri”, afferma Iberia.

“Nella classifica Skytrax, Iberia ha ottenuto anche il riconoscimento come Best Cabin Crew in Southern Europe. Il 1° giugno 2022, i quasi 3.500 TCP della compagnia aerea hanno debuttato con le nuove uniformi disegnate da Teresa Helbig, nello stesso momento in cui hanno ricevuto la formazione che integra i cambiamenti nel nuovo servizio di bordo ma anche la base per un cambiamento culturale verso un maggiore orientamento al cliente.

Iberia ha continuato a lavorare in questi mesi per raggiungere i massimi livelli di puntualità. Nel 2022 è stata la compagnia aerea più puntuale d’Europa e, nei primi sei mesi del 2023, è riuscita a posizionarsi come compagnia aerea più puntuale al mondo in due occasioni (a gennaio e ad aprile), secondo la classifica predisposta dalla società di consulenza internazionale Cirium, precedentemente FlightStats, e la seconda più puntuale al mondo lo scorso febbraio.

Oltre ai miglioramenti nel servizio clienti e nelle operazioni, la compagnia aerea spagnola ha ottenuto un utile di 382 milioni di euro nel 2022, con tutte le sue attività che hanno contribuito positivamente. Da gennaio a marzo 2023 ha realizzato anche un utile di 66 milioni di euro, che è la più alta redditività del gruppo IAG e una cifra record in un trimestre in cui le compagnie aeree di solito non realizzano utili.

Secondo l’ultima misurazione della società di consulenza internazionale Brand Finance, Iberia è anche il brand più prezioso legato al settore turistico in Spagna. Secondo questa classifica, che valuta il marchio delle aziende del Paese e il suo contributo al business stesso, Iberia si colloca quest’anno al 22° posto nella classifica generale, con un miglioramento di 10 posizioni rispetto al 2022. Iberia ha rinnovato il suo brand nel 2014 e da allora ha ottenuto una crescita sostenuta del valore del suo brand”, prosegue Iberia.

“Uno dei fattori che maggiormente ha contribuito al raggiungimento di questi traguardi è stato l’impegno dei propri lavoratori. Alla fine del 2022 e in soli quattro mesi, Iberia è riuscita a chiudere accordi con tutti i suoi gruppi, piloti, personale di terra e TCP, con un garanzia di aumento di stipendio durante gli anni di validità dell’accordo, diverse misure di produttività e miglioramenti in materia di conciliazione.

Inoltre, per far fronte alla crescita durante la stagione estiva sia di Iberia che delle compagnie aeree a cui offre servizi aeroportuali, la compagnia aerea ha assunto 2.415 dipendenti in diverse aree: 109 piloti, 1.714 agenti nei 29 aeroporti in cui Iberia Airport fornisce servizi, 442 membri dell’equipaggio di cabina e 150 tecnici di manutenzione.

Iberia compie 96 anni dalla sua fondazione, il 28 giugno 1927. La compagnia ha iniziato ad operare il 14 dicembre tra Barcellona e Madrid, con tre aerei Rohrbach Roland”, conclude Iberia.

Nei prossimi giorni ci sarà la sostituzione tra Javier Sánchez-Prieto e Fernando Candela, nuovo CEO e Presidente Esecutivo di Iberia, che affronta la sfida di guidare la compagnia “con grande entusiasmo ed enorme impegno, sapendo di avere il supporto di un grande team, con i migliori professionisti del settore aeronautico”.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)