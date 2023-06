Crefisa riceve un Embraer E190-E2 per Match Travel

Embraer ha concluso la vendita di un E190-E2 all’istituto finanziario brasiliano Crefisa, che prevede di utilizzare il jet per fornire charter operations alle migliori squadre di calcio.

“L’aereo, che volerà con la livrea Placar Linhas Aéreas, è stato consegnato durante una cerimonia presso lo stabilimento di Embraer a São José dos Campos.

Il jet Embraer E2, l’aereo più silenzioso e più fuel-efficient disponibile, trasporterà i membri del team e il personale verso destinazioni corrispondenti e sarà disponibile per regular charter operations. Il range dell’E190-E2 di 2.850 nm (5.278 km) consente voli diretti verso tutte le destinazioni del Sud America, con partenza da San Paolo, Brasile. L’accordo è stato condotto dall’Asset Management Group di Embraer e registrato nel portafoglio ordini del quarto trimestre 2022 di Embraer“, afferma Embraer.

Leila Pereira, Owner of Crefisa Group and President of Sociedade Esportiva Palmeiras, ha dichiarato: “L’E2 è un aereo estremamente confortevole ed efficiente, perfetto per football travel. Siamo orgogliosi di lavorare con Embraer, un’altra delle storie di successo globali del Brasile, mentre sviluppiamo la nostra charter operation con Placar Linhas Aéreas S.A. Arrivare con stile sul jet più moderno del Brasile è un ottimo modo per qualsiasi squadra per iniziare la giornata di gioco”.

Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer, ha dichiarato: “Questo accordo corrisponde a due delle principali aree di successo del Brasile: il calcio e l’aviazione. Lo staff di Embraer è un grande fan del gioco e sarà entusiasta di vedere i propri eroi del calcio volare sul nuovo aereo E2 dell’azienda. I teams and charter guests apprezzeranno il comfort senza pari, la cabina spaziosa e il minimo rumore. La fuel efficiency e le short runway performance sono una scelta ovvia per lo startup operator, offrendo un’opzione immediata per servire gli aeroporti regionali, compresi quelli con shortened runways non adatte a gestire large aircraft. I jet commerciali di Embraer svolgono un ruolo essenziale nel consentire alle compagnie aeree di aprire, sviluppare e far crescere le proprie reti in modo redditizio”.

La E2 family è operata da diverse compagnie aeree a livello globale, tra cui KLM (Paesi Bassi), Helvetic Airlines (Svizzera), Azul (Brasile), Air Peace (Nigeria) e Porter Airlines (Canada).

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Sebastian Amoedo – Embraer)