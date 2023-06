La top airport technology innovation al mondo: nominati i vincitori degli ACI World-Amadeus awards

Durante la Airports Council International (ACI) EUROPE / WORLD Annual General Assembly, Conference and Exhibition, ACI World e Amadeus hanno rivelato i vincitori dei Technology Innovation Awards, che riconoscono i migliori progetti tecnologici e la leadership degli aeroporti di tutto il mondo il mondo.

Per il terzo anno, Amadeus e ACI World hanno invitato gli aeroporti di tutto il mondo a presentare progetti tecnologici innovativi ed esempi di leadership che servono a migliorare il viaggio dei passeggeri, guidare l’efficienza operativa o migliorare i processi per dipendenti, viaggiatori e altre parti interessate. I vincitori del passato hanno coinvolto temi come big data, biometria, intelligenza artificiale e automazione.

Dalle osservazioni ricevute in tutto il mondo da aeroporti di tutte le dimensioni, un gruppo di esperti esterni del settore ha valutato le soluzioni tecnologiche leader dell’innovazione. Da questo, i vincitori sono stati determinati in ciascuna categoria:

Best innovation in airport passenger related processes: Incheon Airport – XR Metaverse Services, Connecting Virtuality and Reality.

Best innovation in airport operations and installations management: Hong Kong International Airport – Digital Apron and Tower Management System.

Best airport innovation leader (individual): Maurice Jenkins, IAP, C.M. – Chief Innovation Officer, Miami International Airport.

Luis Felipe de Oliveira, Director General at ACI World, ha dichiarato: “I viaggiatori sono il centro dell’ecosistema dell’aviazione, poiché non esisteremmo senza di loro. Questo rimane il fondamento di tutto ciò che facciamo mentre continuiamo a innovare il viaggio e costruire un futuro sostenibile. Sia ACI World che Amadeus continuano a portare avanti questo, ed è per questo che siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con loro per questi premi.

Ringraziamo tutti gli aeroporti che si sono presentati da ogni angolo del mondo. Dai grandi hub agli aeroporti piccoli ed emergenti, la comunità aeroportuale globale sta chiaramente lavorando duramente con i partner per elevare l’esperienza e il funzionamento dell’aeroporto, sfruttando la tecnologia e la creatività all’avanguardia. I vincitori di quest’anno mostrano i migliori esempi al mondo e applaudiamo il loro lavoro e la loro visione esemplari”.

Elena Avila, EVP Airport and Airline Operations, Amadeus, ha dichiarato: “Noi di Amadeus vorremmo congratularci con gli aeroporti vincenti di quest’anno. L’industria ha compiuto grandi progressi di recente, in particolare applicando nuove tecnologie come la biometria per migliorare l’esperienza dei passeggeri. Guardando al futuro, prevediamo la necessità di una trasformazione tecnologica più radicale. Le grandi sfide come la risposta alle disruption richiedono un livello completamente nuovo di collaborazione e condivisione dei dati tra aeroporti, compagnie aeree e le loro parti interessate. C’è un’enorme opportunità di unire le piattaforme tecnologiche alla base di questi processi condivisi in modo che ogni azienda coinvolta nel settore dell’aviazione possa comunicare meglio, condividere la propria logica aziendale e lavorare dalla stessa visione operativa. In definitiva, è così che otterremo un cambiamento radicale, ed è un obiettivo primario per il mio team”.

(Ufficio Stampa ACI World – Amadeus)