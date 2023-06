News Brevi – 29.06.2023

FLIGHT SAFETY DAY AL REPARTO SPERIMENTALE E DI STANDARDIZZAZIONE TIRO AEREO DI DECIMOMANNU – Si è tenuta venerdì 23 giugno, presso il Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro aereo di Decimomannu, il Flight Safety Day, la giornata dedicata all’informazione e sensibilizzazione su tematiche relative alla sicurezza volo. L’evento, fortemente voluto dal Comandante della base, Col. Federico Pellegrini, ha visto la partecipazione di personale militare navigante e non e civile, esperti del settore e rappresentanti della Leonardo Ajt. Durante l’evento si sono tenuti briefing utili a fornire informazioni dettagliate sulle procedure svolte e attività pratiche sulla prevenzione dei Foreign Object Debris (FOD) i quali rappresentano una minaccia costante per gli aeromobili, poiché oggetti estranei come viti, bulloni, pezzi di gomma o metallo possono danneggiare i motori e altri sistemi critici. Gli esperti presenti hanno illustrato l’importanza di una corretta gestione dei materiali e delle attrezzature sulle piste di decollo e atterraggio, evidenziando come anche piccoli oggetti possano causare danni significativi. Successivamente si è parlato del Flight Safety Management System (FSMS) e del Piano di Emergenza Aeroportuale, due elementi fondamentali per garantire la sicurezza delle operazioni aeroportuali. Il FSMS è un sistema integrato che identifica, valuta e gestisce i rischi, fornisce le metodologie standard da adottare, indica i compiti e le responsabilità di ciascuno, mentre il Piano di Emergenza Aeroportuale stabilisce le procedure da seguire in caso di situazioni di emergenza o di incidente. L’Ufficiale Sicurezza Volo del Reparto coordinatore dell’evento, T.Col. Fabrizio Genova, ha condiviso i dati emersi dall’analisi statistica del 2022 redatta da ISV (Ispettorato per la Sicurezza Volo), che ha permesso di comprendere nel dettaglio l’importanza degli inconvenienti di volo e segnalazioni sicurezza volo quale massima espressione di coinvolgimento di tutto il personale che opera a qualsiasi titolo in Aeronautica Militare. Infine si è tenuto un incontro tra tutti i piloti e i controllori in servizio, ai quali è stata presentata l’attività del Air Traffic Control (ATC) dall’Ufficiale SV/ATM T.Col. Danilo D’amato, seguito da un dibattito sugli inconvenienti di volo inerenti al traffico aereo. Il Col. Pellegrini ha sottolineato come l’azione di tutto il personale militare e civile operante sulla base debba essere rivolta principalmente alla mitigazione di diverse aree di rischio, tra cui la gestione contemporanea di operazioni di volo di diverse componenti aeree, la gestione simultanea di traffico aereo operativo e addestrativo, traffico aereo militare, traffico civile e commerciale, la gestione di tutte le criticità di interferenza derivanti da lavori infrastrutturali, sottolineando quanto la diffusione della cultura SV, a tutti i livelli all’interno dell’aeroporto, sia di vitale importanza per consolidare il rapporto tra la massima operatività e il minimo impatto sulla sicurezza. L’evento è stato accolto positivamente dai partecipanti, che hanno espresso apprezzamento per l’attenzione dedicata al Flight Safety. La giornata si è conclusa con la certezza di ulteriori iniziative volte a consolidare una cultura della sicurezza per garantire un approccio sistemico e metodico alla Sicurezza del Volo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SITA: IL 32% DEI PASSEGGERI TEME LA CANCELLAZIONE DEL VOLO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE – Con l’estate alle porte, i viaggiatori non si lasciano scoraggiare dalle preoccupazioni per i ritardi dei voli, l’aumento delle tariffe aeree e la congestione degli aeroporti. I risultati preliminari del 2023 Passenger IT Insights di SITA, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, hanno rivelato che il 32% dei passeggeri prova ansia per la cancellazione del volo al momento della prenotazione. Quasi 2 intervistati su 10 hanno espresso preoccupazioni per la congestione dell’aeroporto e le elevate tariffe aeree. Questi timori sono frutto delle esperienze passate dei passeggeri, dato che il 56% degli intervistati ha dichiarato di aver subito ritardi o cancellazioni e il 48% lunghe code in aeroporto. Eppure i viaggiatori intendono volare più che mai. In media, i passeggeri prevedono di prendere 4,7 voli quest’anno rispetto ai 4,2 del 2019. Questo dato è stato determinato soprattutto dai frequent flyer. Coloro che prevedono di prendere più di 10 voli nel 2023 sono passati dal 6% dei passeggeri nel 2019 al 10% di quest’anno. Sergio Colella, Presidente Europa di SITA, ha dichiarato: “Alla luce di alcune sfide che gli aeroporti e le compagnie aeree hanno incontrato con la congestione nell’ultimo anno, è incoraggiante per il nostro settore che i passeggeri vogliano continuare a viaggiare e desiderino farlo meglio. Senza dubbio, l’esperienza complessiva del viaggio aereo è e resta un elemento essenziale nel processo decisionale di chi pianifica uno spostamento. Con i passeggeri che manifestano chiaramente l’intenzione di viaggiare con più frequenza quest’anno e l’estate di fronte a noi, il settore del trasporto aereo è fortemente mobilizzato per garantire operazioni regolari ed un’esperienza di viaggio fluida per i passeggeri, ad esempio con una maggiore automazione”. Per il SITA Passenger IT Insights 2023, che sarà pubblicato nella versione completa il prossimo 5 settembre 2023, SITA ha intervistato oltre 6.000 passeggeri in 27 Paesi ad aprile di quest’anno.

QANTAS RIDUCE LE TARIFFE TRANS-TASMAN PER I PARTNER COMMERCIALI CHE UTILIZZANO LA QANTAS DISTRIBUTION PLATFORM – I partner commerciali di Qantas beneficeranno di un’estensione della lower pricing initiative della compagnia aerea quando prenotano tariffe attraverso la Qantas next-generation distribution platform. Dal 29 agosto 2023, gli agenti di viaggio australiani e neozelandesi e i loro clienti potranno usufruire di tariffe trans-Tasman scontate fino al 5% tramite la Qantas Distribution Platform (QDP), rispetto ad altri sistemi di prenotazione indiretta. L’iniziativa è un’estensione delle discounted Australian domestic fares implementate lo scorso novembre. Il QDP, costruito utilizzando gli standard New Distribution Capability (NDC) di IATA, è stato progettato per modernizzare il servizio che i partner commerciali forniscono ai clienti con una gamma più ampia di prodotti, caratteristiche e capacità.

SAAB SIGLA UNA COLLABORAZIONE CON HONEYWELL PER GLI HUD ASSETS – Saab ha firmato un accordo di collaborazione con il partner industriale di lunga data Honeywell. L’accordo prevede una collaborazione triennale tra Saab e Honeywell che, una volta completata, trasferirà gli Head-Up Display (HUD) assets a Honeywell per Honeywell’s cockpit avionics systems, incluso il next-generation Honeywell Anthem integrated flight deck. L’HUD di Saab è un advanced, light-weight integrated head up display, che migliora la sicurezza durante tutte le fasi del volo. Con l’alta risoluzione e l’eccellente qualità ottica, l’HUD fornisce informazioni di volo nitide e chiare che consentono head-up/eyes-out operations, migliorando significativamente la situational awareness e la sicurezza del volo. In base all’accordo, Saab e Honeywell istituiranno un team di sviluppo congiunto per rendere l’HUD prontamente disponibile per il mercato e per diventare parte integrante delle offerte avioniche di Honeywell, anche in Honeywell Anthem. Sebbene i termini della transazione non siano resi noti, dopo il completamento del contratto ibrido (ad es. collaborazione e trasferimento di asset), Honeywell assumerà la piena proprietà dell’HUD. “Saab ritiene che questo accordo stabilisca ulteriormente Saab e Honeywell come partner a lungo termine e crei maggiori opportunità di mercato per noi”, afferma Carl-Johan Bergholm, Head of Saab´s business area Surveillance. “L’aggiunta di HUD come parte della nostra più ampia offerta avionica fornirà ai nostri clienti nei business aviation, air transport and defense segment un ottimo strumento di sicurezza che può essere particolarmente utile durante il decollo e l’atterraggio, che sono in genere le parti più cruciali di qualsiasi volo”, ha dichiarato Vipul Gupta, Vice President e General Manager, Avionics, Honeywell Aerospace.

DELTA: INFORMAZIONI SUL VOLO DL1902 ATTERRATO IERI CON NOSE GEAR UP – Delta informa: “Ieri mattina il volo Delta 1092 ha effettuato un atterraggio di emergenza al Charlotte-Douglas International Airport (CLT), dopo che il nose gear dell’aereo non si è abbassato. Non sono stati segnalati feriti a clienti o membri dell’equipaggio. Il volo, operato con Boeing 717, è partito dall’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport alle 7:25 EDT. Mentre si avvicinava al CLT, i piloti ricevevano una “nose gear unsafe” indication. L’equipaggio ha avviato una missed approach procedure per indagare ulteriormente sull’indicazione. Dopo una serie di manovre e comunicazioni continue con i CLT air traffic controllers, i piloti hanno fatto atterrare l’aereo a CLT con nose gear up, alle 8:58 EDT. Dopo che l’aereo si è fermato sulla pista, gli assistenti di volo hanno guidato i passeggeri attraverso un’evacuazione sicura via emergency slides. A bordo c’erano 96 clienti e cinque membri dell’equipaggio”. “Ci scusiamo con i nostri clienti per quello che hanno vissuto”, ha detto Delta in una nota. “Apprezziamo che abbiano lasciato i loro bagagli e oggetti personali per consentire un’evacuazione rapida e sicura e abbiamo lavorato per riunire i clienti con quegli oggetti. Continuiamo a estendere il nostro supporto personalizzato a questi clienti”. “Delta ha schierato un team di esperti tecnici della sua TechOps division e flight safety teams per valutare l’aereo e recuperarlo. Delta collabora pienamente con le indagini della FAA e dell’NTSB”, conclude Delta.

IBERIA AIRPORT SERVICES SERVIRA’ OLTRE UN MILIONE DI PASSEGGERI NELLA PRIMA SUMMER HOLIDAY OPERATION – Iberia Airport Services, l’attività di handling che fornisce servizi a Iberia e ad altre 150 compagnie aeree in 29 aeroporti spagnoli, servirà più di un milione di passeggeri tra venerdì 30 giugno e domenica 2 luglio, il 14% in più rispetto al 2022. In questi tre giorni servirà più di 3.200 voli e prevede di movimentare oltre 635.000 bagagli, tra partenze, arrivi e coincidenze. I bambini, ancora una volta, saranno al centro delle operazioni dagli aeroporti spagnoli e, questo fine settimana, Iberia Airport Services accompagnerà più di 3.200 minori che viaggiano da soli. Un terzo dei clienti di Iberia Airport Services appartiene a Iberia Group, che da venerdì a domenica trasporterà quasi 360.000 viaggiatori, il 16,2% in più rispetto allo scorso anno. La maggior parte di questi passeggeri avrà origine/destinazione a Madrid Airport, dove Iberia Group opererà un totale di 1.214 voli questo fine settimana, tra partenze e arrivi, quasi il 5% in più rispetto al 2022. Iberia ha programmato una crescita significativa per questa estate nei suoi principali mercati: Stati Uniti e America Latina (principalmente Colombia, Messico e Perù) e, insieme a Iberia Express, opererà anche in 15 destinazioni estive attraenti, in particolare in Croazia, Italia, Grecia e Portogallo. A questi voli di linea, la compagnia aerea aggiungerà più di 300 voli charter nei mesi di luglio, agosto e settembre, il 9,4% in più rispetto allo scorso anno. Queste tipologie di operazioni sono organizzate per una determinata rotta e data e sono rivolte soprattutto ai crocieristi. In particolare, Iberia opererà voli su Bari, Amburgo, Atene, Catania e Venezia per Costa Crociere e MSC, mentre volerà su Tirana per l’agenzia spagnola W2M e opererà un volo settimanale per l’Egitto per Sama Travel.

FRANCESCO BARACCA: A NERVESA DELLA BATTAGLIA E LUGO DI ROMAGNA LE CERIMONIE PER IL 105° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DELL’ASSO DEGLI ASSI – Domenica 25 giugno si è tenuta presso il Sacello Francesco Baracca a Nervesa della Battaglia (TV) la cerimonia per la commemorazione del 105° anniversario della scomparsa dell’Asso degli Assi. Alla cerimonia hanno preso parte il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, il sindaco di Nervesa della Battaglia Mara Fontebasso ed il sindaco di Lugo di Romagna Davide Ranalli. Nel corso della cerimonia, il Generale Goretti ha deposto con i due sindaci le corone d’alloro al Sacello dedicato all’aviatore lughese, medaglia d’oro al valor militare ed eroe della prima guerra mondiale, nel luogo dove è stato abbattuto il 19 giugno 1918 mentre era impegnato in una delle missione di quella che viene ricordata come la “Battaglia del Solstizio”. Alla cerimonia erano inoltre presenti le associazioni combattentistiche e d’arma, le autorità civili e militari, tra questi il Comandante del 51° Stormo Caccia ed i Comandanti del 4° Stormo Caccia, 9° Stormo e del 10° Gruppo Volo del 36° Stormo Caccia; reparti quest’ultimi che, come ha sottolineato nel suo intervento il Capo di Stato Maggiore, “portano con fierezza ed orgoglio sul petto l’emblema del Cavallino” simbolo distintivo di Baracca. La cerimonia ha avuto il suo atto iniziale con l’alza bandiera impreziosito durante il “canto degli Italiani” dal sorvolo di aerei storici della Fondazione “Jonathan Collection”. Il Generale di Squadra Aerea Luca Goretti ha voluto ricordare “l’Asso degli Assi“ come un esempio “per noi aeronautici, per noi piloti militari Francesco Baracca rappresenta qualcosa di importante, una persona di riferimento, un esempio, una persona che ha rinunciato a tutto per servire e difendere la Patria ed in qualsiasi momento sia in cielo sia per terra ha dato dimostrazione di uno stile, di un’eleganza, di una forza e di coraggio, ma soprattutto di una passione che è quella per il volo” proseguendo “è un esempio non soltanto per chi fa del volo militare una professione, ma è un esempio di vita per tutti”. Nel pomeriggio il Generale Goretti si è recato presso il campo di volo “Francesco Baracca” dove la Fondazione Jonathan Collection ha organizzato il tradizionale “Baracca Day” in onore dell’Asso degli Assi. Le riproduzioni degli aerei storici tra cui lo SPAD di Baracca ed il Caproni CA-3, già “protagonisti” della Manifestazione Aerea del Centenario a Pratica di Mare, hanno fatto rivivere momenti di storia dell’aviazione durante il primo conflitto. Lo scorso 19 giugno, invece, si è svolta una cerimonia di commemorazione a Lugo di Romagna dove ha partecipato, per l’Aeronautica Militare, il Comandante della Squadra Aerea, Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati ed il Comandante del 15° Stormo, Colonnello Andrea Giuseppe Savina. La cerimonia si è aperta, nel pomeriggio, con la deposizione della corona d’alloro davanti al monumento dedicato all’eroe lughese, alla presenza anche del Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, del sindaco Davide Ranalli e delle autorità civili e militari. Nel corso della cerimonia è stato consegnato al Comandante della Squadra Aerea il “Premio Baracca” 2023, massima onorificenza del Comune romagnolo, assegnato per l’anno in corso all’Arma Azzurra, in occasione del Centenario della Forza Armata (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PROGETTO FRESH WAYS APRE NUOVE PROSPETTIVE PER IL FUTURO DEL TRAFFICO MERCI – Il 29 giugno 2023 presso la sede di Aeroporti di Puglia S.p.A. si è svolta la conferenza stampa a chiusura del progetto di cooperazione transfrontaliera “Cross-border mechanisms for Green Intermodal and Multimodal Transport of FRESH products – FRESH WAYS”, finanziato per 2.737.235,00 euro dal Programma Interreg V-A Grecia–Italia 2014-2020. Capofila del progetto è Aeroporti di Puglia S.p.A. Il partenariato di progetto è formato dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura di Bari, dall’Università del Salento – Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, dalla Camera di Commercio di Preveza e dall’Università di Patrasso – Dipartimento di Ingegneria Civile e la Regione Puglia – Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti in veste di partner associato. Il progetto FRESH WAYS, volto a ridurre l’utilizzo del trasporto su gomma e potenziare i collegamenti aerei tra Italia e Grecia, ha raggiunto importanti traguardi nel perseguimento dei suoi obiettivi. L’obiettivo principale del progetto è stato sviluppare una strategia per ottimizzare il sistema dei trasporti, riducendo notevolmente la dipendenza dai vettori terrestri e marittimi e potenziando i collegamenti aerei tra i due Paesi coinvolti. Al fine di implementare forme di trasporto integrate sostenibili ed economicamente vantaggiose per l’area di cooperazione interessata, Aeroporti di Puglia ha individuato una specifica piattaforma logistica presso l’Hangar “AdP” ubicato in area air side dell’Aeroporto di Bari, in prospicienza del piazzale aeromobili lato ovest. Un altro elemento chiave del progetto è stata la creazione di una piattaforma online di cooperazione tra amministrazioni pubbliche, centri di ricerca, e attori del settore industriale ed imprenditoriale. Questa sinergia ha facilitato l’identificazione di soluzioni innovative e pertinenti per gli investimenti futuri nel settore del trasporto eco-sostenibile. La durata del progetto è di 59 mesi, dal 31 luglio 2018 al 30 giugno 2023.

VUELING: ESTATE AL RITMO DI MUSICA CON I FESTIVAL MUSICALI PIU’ IMPORTANTI IN EUROPA – Con l’estate ormai arrivata, Vueling, parte del Gruppo IAG, ha annunciato una partnership con quattro dei festival più hot in Europa di quest’anno. Vueling collega gli amanti della musica con imperdibili festival, sostenendo gli eventi culturali in Europa per un’estate indimenticabile. La low cost è ad esempio partner di tre importanti festival in Spagna. A Barcellona sarà main sponsor del Vida Festival (29 giugno – 1 luglio) e del Festival Cruilla (5 – 8 luglio). Entrambi i festival sono estremamente popolari e attirano appassionati di musica da tutta Europa. Poi, dal 6 all’8 luglio, Vueling sarà a Bilbao per il BBK festival, con il Monte Cobetas come sfondo d’eccezione. Il team Vueling sarà aggiungerà all’esperienza del festival una serie di premi e attivazioni. Inoltre, Vueling è sponsor chiave dell’All Points East Festival di Londra, uno degli highlight del calendario estivo britannico. Il festival propone una gamma eclettica di musica, con alcuni dei più grandi artisti del mondo. Voli Vueling per Barcellona da Milano Malpensa a partire da 48,99€, da Roma Fiumicino a partire da 54,99€ e da Firenze a partire da 59,99€. Voli Vueling per Bilbao da Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Firenze a partire da 99,99€. Voli Vueling per Londra Gatwick da Roma Fiumicino a partire da 59,99€ e da Firenze a partire da 89,99€.

L’EASA E L’ECDC RITIRANO FORMALMENTE IL COVID-19 AVIATION HALTH SAFETY PROTOCOL – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) e l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) hanno deciso di ritirare formalmente l’EASA-ECDC joint Aviation Health Safety Protocol (AHSP), pur riconoscendo il suo valore significativo durante gli high SARS-CoV-2 circulation periods. Questa decisione viene presa alla luce delle tendenze decrescenti o stabili osservate negli European Union/European Economic Area (EU/EEA) indicators, sulla base di dati aggregati per paese in tutte le fasce di età, come descritto dall’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) dal marzo 2023 e dal WHO statement del 5 maggio 2023 che dichiarava “COVID-19 è ora un problema sanitario consolidato e in corso che non costituisce più un public health emergency of international concern (PHEIC)”. Allo stesso tempo, l’EASA sta ritirando il SIB 2022-03 del 5 aprile 2022, che fornisce raccomandazioni operative relative al potenziamento della pulizia e disinfezione delle superfici degli aeromobili durante la pandemia COVID-19 e il SIB 2021-06 del 25 marzo 2021, che fornisce raccomandazioni operative relative alla COVID-19 vaccination campaign for the crew members. La pubblicazione dell’original AHSP nel maggio 2020, e i suoi successivi aggiornamenti hanno promosso un approccio armonizzato sulle misure da attuare, che ha consentito una migliore conformità da parte dei passeggeri e delle parti interessate dell’aviazione e mirava a ridurre il disturbo alle operazioni, garantendo al tempo stesso un livello uniforme di sicurezza sanitaria per la popolazione europea, senza mettere a rischio la sicurezza del volo. L’EASA e l’ECDC incoraggiano i passeggeri, i membri dell’equipaggio, le parti interessate dell’aviazione e le autorità nazionali competenti a tenere in debita considerazione il valore degli interventi non farmaceutici attuati durante la pandemia e a utilizzarli ogniqualvolta ritenuto necessario, in particolare in ambienti interni affollati, con un focus particolare su una corretta ventilazione, misure igieniche e respiratory etiquette, compreso l’uso di maschere per chiunque presenti sintomi di infezione respiratoria e per le persone con fattori di rischio per gravi malattie virali respiratorie, in particolare durante i periodi di alta prevalenza di infezioni virali respiratorie. Nei primi giorni della pandemia COVID-19 la conoscenza basata sull’evidenza era limitata. Tuttavia, l’EASA e l’ECDC hanno lavorato insieme per sviluppare l’AHSP e i successivi aggiornamenti, documenti chiave per la ripresa sicura dei viaggi e la base per le misure politiche per gli Stati membri. L’EASA e l’ECDC firmeranno un memorandum d’intesa nei prossimi mesi che consentirà alle due agenzie di lavorare a stretto contatto, applicando gli insegnamenti tratti durante la pandemia COVID-19, per evitare per quanto possibile che situazioni simili si verifichino in futuro. Inoltre, l’EASA ha avviato un programma di ricerca con il sostegno della Commissione europea che si tradurrà in una gara d’appalto nei prossimi mesi, con l’obiettivo di identificare nuove tecnologie che migliorerebbero ulteriormente la sicurezza sanitaria dei passeggeri e dell’equipaggio e ridurrebbero il già basso rischio di contaminazione durante i viaggi aerei.