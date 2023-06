Air France-KLM Group è tornato al Paris Air Show con diversi annunci ed eventi

Dopo una pausa di quattro anni, il Paris Air Show è tornato a pieno regime dal 19 al 25 giugno 2023. Gli Air France-KLM Group teams si sono mobilitati su diversi fronti durante una settimana piena di annunci, dimostrazioni, premi.

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance ha annunciato diverse partnership e accordi chiave nel corso del Paris Air Show. Tra questi, la società ha firmato un accordo con JetBlue per fornire supporto completo per oltre 200 componenti sulla flotta A220 della compagnia aerea. AFI KLM E&M è stata inoltre selezionata da Airbus Defence & Space per progettare e implementare servizi di supporto per la NATO’s multi-role tanker transport fleet. Inoltre, la società ha firmato una partnership con Volotea, una delle compagnie aeree indipendenti in più rapida crescita in Europa, per diventare il loro più grande partner di manutenzione, fornendo il 65% dei loro base maintenance services.

Nel frattempo, attraverso il suo esclusivo MRO Lab program, AFI KLM E&M ha offerto dimostrazioni interattive delle sue ultime innovazioni. Ad esempio, i visitatori hanno potuto scoprire nuove applicazioni di stampa 3D per la prototipazione di parti future; in che modo la robotizzazione sta migliorando i processi di test non distruttivi; il modo in cui la realtà virtuale sta addestrando i tecnici sull’engine run-up. Il team ha anche offerto una dimostrazione di Prognos, proprietary tool and big data analytics solution for predictive maintenance.

Con oltre 2.000 nuove assunzioni pianificate quest’anno nelle sue passenger transport, cargo and maintenance divisions, il Gruppo era sul posto per incontrare studenti, candidati esperti e persone in cerca di lavoro.

Attorno agli AFI KLM E&M and Transavia stands, nonché alla “Avion des Métiers” careers area, gli attuali dipendenti e i team delle risorse umane del Gruppo erano a disposizione per condividere la loro passione, rispondere alle domande e incoraggiare gli aspiranti candidati per un’ampia gamma di ruoli aperti, tra cui aeronautical maintenance, business analysis, cabin crew, revenue management and data science.

Air France-KLM ha inoltre ribadito il suo impegno per le pari opportunità, la diversità e l’inclusione. Ad esempio, Air France, CRMA Aero Repair e Transavia si sono aggiudicate rispettivamente il 1° posto, il 3° posto e lo “Special Prize” award del concorso “Féminisons les métiers de l’aéronautique et du spaziali” organizzato da AIREMPLOI, iniziativa rivolta a incoraggiare la rappresentanza femminile nei settori dell’aerospazio, dell’aviazione e degli aeroporti. Il concorso ha riconosciuto team di ragazze delle scuole medie e superiori, insieme alle loro aziende partner che hanno fornito tutoraggio e incoraggiamento a cercare opportunità nel settore.

Il tema della decarbonizzazione era onnipresente al Paris Air Show di quest’anno.

Air France-KLM era presente al Paris Air Lab, uno spazio di 1.000 m2 dedicato ad aerei, air transport e all’industria aeronautica di domani, oltre alle nuove fonti energetiche decarbonizzate. Il Gruppo ha colto l’occasione per esprimere la propria intenzione di diventare leader nell’aviazione decarbonizzata e il proprio obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del 30% per passeggero-chilometro entro il 2030 rispetto al 2019.

Una delle principali leve di decarbonizzazione di Air France-KLM è il rinnovo della flotta, con l’obiettivo del 64% di aeromobili di nuova generazione entro il 2028. Per concretizzare tale impegno, i visitatori hanno potuto visitare “Pauillac”, il 25° A220 di Air France su un ordine totale di 60 aerei, e hanno avuto l’opportunità di incontrare personale di cabina e piloti. Il nuovo A220 consuma il 20% in meno di carburante e genera il 34% in meno di rumore rispetto ai suoi predecessori.

La seconda leva di decarbonizzazione è il sustainable aviation fuel (SAF). Air France-KLM ha evidenziato gli attuali ostacoli alla trasformazione del settore e ha insistito sull’importanza di aumentare la produzione e abbassare il prezzo del SAF, soprattutto in Europa e in Francia. Inoltre, Air France-KLM ha accolto con favore le dichiarazioni pre-Paris Air Show del presidente francese a sostegno dello sviluppo di una sustainable aviation fuel production industry in Francia, che rappresenta un’importante leva per la creazione di posti di lavoro e per l’indipendenza energetica del Paese.

Questi annunci sono arrivati sulla scia delle recenti dichiarazioni alla stampa del CEO di Air France-KLM, Ben Smith, in cui ha condiviso l’intenzione e la strategia del Gruppo di diventare un leader nell’aviazione decarbonizzata.

L’obiettivo di Air France-KLM Group è incorporare almeno il 10% di SAF a bordo dei propri aeromobili entro il 2030, superando gli obblighi fissati dalla Commissione Europea. A tal fine, il 22 giugno il Gruppo ha anche annunciato il proprio sostegno a un nuovo Memorandum of Unrdestanding firmato da EDF, Holcim, IFPEN (IFP Energies Nouvelles) e Axens per sviluppare “Take Kair”, un innovativo industrial e-kerosene pilot in Francia, per soddisfare le esigenze della nuova industria French e-SAF industry (leggi anche qui).

Questa edizione del Paris Air Show è stata anche l’occasione per Air France-KLM Group di portare a casa diversi premi alla cerimonia degli Skytrax World Airline Awards (leggi anche qui).

Per il terzo anno consecutivo, Air France è stata eletta Best Airline in Western Europe. La compagnia si è inoltre classificata al 7° posto tra le Best Airline in the World, rispetto all’8° posto dello scorso anno, e ha ricevuto altri tre primi premi per il suo La Première service: Best First Class Airport Lounge, Best First Cass Airline Lounge Catering, Best First Class Onboard Catering. Air France è stata anche eletta Best Business Class Lounge in Europe.

Per quanto riguarda Transavia, la compagnia è stata eletta Best Low-Cost Airline in Western Europe.

(Ufficio Stampa Air France-KLM – Photo Credits: Air France-KLM)