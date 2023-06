Parte oggi il nuovo collegamento Play da Venezia per l’Islanda

PLAY, compagnia aerea low-cost islandese, lancia oggi il collegamento dall’aeroporto Marco Polo di Venezia all’aeroporto Keflavík di Reykjavík, in Islanda, operativo due volte a settimana per tutta l’estate.

“Il nuovo collegamento permetterà ai turisti italiani di visitare un paese unico dalla natura spettacolare, che ne fa – anche grazie alle ore di luce e al sole di mezzanotte – una destinazione esotica per l’estate. Viceversa, i turisti islandesi potranno approfittare del volo per scoprire Venezia, i lidi, le montagne e le bellezze culturali e paesaggistiche del Veneto.

Il volo è operativo dal 29 giugno come segue:

Venezia 22:05 – Reykjavík 00.40 (+1 giorno) – Giovedì, Domenica.

Reykjavík 14.45 – Venezia 21:05 – Giovedì, Domenica.

Recentemente PLAY è stata nominata migliore low cost per il Nord Europa ai prestigiosi World Airline Awards di Skytrax. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei voli PLAY per Reykjavík, visitare flyplay.com/“, afferma il comunicato.

“PLAY è una compagnia aerea low cost che opera voli tra l’Islanda e l’Europa e il Nord America. Fondato a Reykjavík nel 2019 da un management team con una significativa esperienza nel settore dell’aviazione, il vettore opera una flotta di aeromobili Airbus A321neo e A320neo ed offre un servizio snello e “no frills”. La sicurezza viene prima di tutto per PLAY. Puntualità, semplicità, cortesia e tariffe convenienti sono i principi guida ella compagnia aerea.

In Italia, PLAY collega nell’estate 2023 gli aeroporti di Bologna e Venezia alla capitale islandese, mentre per l’inverno 2024 verrà lanciato un volo da Verona per Reykjavík“, conclude PLAY.

(Ufficio Stampa PLAY – Aeroporto di Venezia – Photo Credits: PLAY)