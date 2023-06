American Airlines porta l’esperienza di bordo a un livello superiore per la stagione estiva

American Airlines sta portando l’esperienza di bordo a un livello superiore con offerte che garantiranno un’esperienza di volo integrata e connessa per tutti i passeggeri che viaggeranno durante la stagione estiva.

“I nostri passeggeri sono la fonte d’ispirazione di tutto ciò che facciamo e American Airlines si impegna ad offrire loro un’esperienza di alto livello”, ha dichiarato Kim Cisek, Vice President of Customer Experience. “Sappiamo che i passeggeri cercano un’esperienza confortevole durante tutto il loro viaggio con American Airlines e che vogliono arrivare a destinazione soddisfatti e pronti per vivere la destinazione – una necessità che teniamo presente nell’aggiornamento e introduzione di nuove esperienze d’intrattenimento, sia a terra che in volo”.

“Quest’estate, quando i passeggeri saliranno a bordo di un volo American Airlines, troveranno nuove offerte, tra cui una selezione di nuovi pasti e snack, collegamento Wi-Fi ad alta velocità per i passeggeri che desiderano rimanere connessi e nuove opzioni di intrattenimento da guardare in streaming durante il volo.

Con menu selezionati da Chef per le cabine premium e diverse scelte per i passeggeri di Main Cabin più golosi o attenti alla salute, quest’estate sui voli American Airlines c’è qualcosa da gustare per tutti.

I passeggeri che volano sui collegamenti transcontinentali del servizio American Flagship hanno a disposizione un nuovo antipasto premium da scegliere con il nuovo Plant-Based Bulgogi Noodle Bowl di American. Il piatto è composto da yakisoba noodles, verdure saltate in padella e sbriciolata di manzo vegetale – una nuova scelta nutriente e deliziosa.

Quest’estate i passeggeri che volano verso l’Europa dall’aeroporto internazionale O’Hare di Chicago nelle aree premium dell’aeromobile potranno gustare i piatti di Avli on the Park, ristorante greco con sede a Chicago premiato con il riconoscimento MICHELIN 2023. Dallo stufato greco di orzo al Kagiana Egg Scramble per colazione, American Airlines ha lavorato a stretto contatto con Avli on the Park per portare in volo una nuova esperienza culinaria estiva, sui voli diretti verso sei diverse destinazioni in Europa: Atene, Barcellona, Dublino, Londra, Parigi e Roma.

Per dare una rinfrescata estiva al programma Buy on Board di American Airlines, da questo mese sono disponibili nella Main Cabin un Fruit and Cheese Plate e una Breakfast bag. Il Fruit and Cheese Plate contiene formaggio, uva e cioccolato per un’esperienza di gusto perfettamente bilanciata, mentre la Breakfast bag offre una combinazione sana e deliziosa di yogurt, muesli e barrette di fichi. I nuovi articoli sono disponibili per l’acquisto sui voli (1.300 miglia o più) che partono rispettivamente tra le 9:46 e le 21:00 e tra le 5 e le 9:45 del mattino”, afferma American Airlines.

“American Airlines offre il collegamento Wi-Fi ad alta velocità su un numero di aeromobili superiore a quello di qualsiasi altro vettore e propone contenuti innovativi, esclusivi e diversificati accessibili direttamente dal dispositivo personale. I passeggeri possono anche scaricare gratuitamente l’app di American Airlines prima del volo per vedere cosa c’è in programma sul loro volo.

Entro luglio, il 100% degli aerei regionali e a fusoliera stretta di American dotati di Wi-Fi offriranno il servizio T-Mobile In-Flight Connection On Us. Grazie a questa novità, i passeggeri T-Mobile idonei potranno usufruire della connettività gratuita con lo streaming durante i voli interni agli Stati Uniti.

I passeggeri che viaggiano in tutto il mondo verso incantevoli destinazioni internazionali potranno apprezzare un collegamento Wi-Fi più veloce e un servizio più affidabile per tutte le loro esigenze di connettività grazie all’aumento della larghezza di banda previsto per gli aerei widebody di American Airlines. Queste novità renderanno American l’unico tra i grandi vettori statunitensi ad offrire il 100% di aerei di linea con capacità di streaming video.

L’app di American Airlines aiuta i passeggeri a rimanere comodamente connessi e a ottenere informazioni sul loro viaggio, connettersi con l’assistenza tramite la chat, tenere traccia dei bagagli, visualizzare i gate di connessione e molto altro ancora”, prosegue American Airlines.

“Sui voli American, le serie e i film offerti sono gratuiti e disponibili in streaming dalla piattaforma di intrattenimento a bordo direttamente su qualsiasi dispositivo personale. La piattaforma da a ciascuno la possibilità di creare un’esperienza di volo personalizzata. Con nuove scelte in arrivo ogni mese sulla nostra piattaforma come Ghosted, il nuovo film originale di Apple TV+ in esclusiva a bordo a partire da luglio, i passeggeri troveranno sempre qualcosa da guardare, leggere o imparare durante il volo.

Per celebrare il Pride Month, American Airlines offre un canale di intrattenimento con i migliori talenti LGBTQ+ dell’industria dell’intrattenimento. I passeggeri possono scegliere tra un elenco curato di film e serie. Quest’estate American porterà nuovi contenuti sul canale American Black Film Festival, il canale di intrattenimento a bordo che valorizza le voci uniche e le grandi storie della Black Community.

Nell’ambito della partnership con Apple TV+, American Airlines offre ai nuovi abbonati due mesi gratuiti per continuare a guardare gli Apple Originals scoperti in volo anche dopo l’atterraggio.

Chi desidera portare la propria esperienza di viaggio estivo a un livello ancora più alto può iscriversi al programma AAdvantage® di American Airlines e guadagnare punti e miglia dal proprio viaggio, risparmiando sui costi riscattando le miglia per voli, hotel, upgrade di poltrona e accesso alla lounge Admirals Club“, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)