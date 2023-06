Blackcomb Helicopters acquisisce il Loft Dynamics VR Flight Simulator per migliorare le sue operazioni

Loft Dynamics AG (ex VRM Switzerland), creatore del primo e unico virtual reality (VR) simulator al mondo autorizzato da un importante regolatore dell’aviazione, ha annunciato la sua espansione in Canada e un partnership unica nel suo genere con Blackcomb Helicopters LP.

“In qualità di principale società di servizi e tour in elicottero nel nord-ovest del Pacifico e nel Canada occidentale, Blackcomb Helicopters sfrutterà il simulatore di Loft Dynamics per aumentare le sue flight training capabilities, eliminando al contempo i rischi intrinseci per la sicurezza e le emissioni di carbonio dell’addestramento in volo. Sia Loft Dynamics che Blackcomb Helicopters lavoreranno a stretto contatto con Transport Canada (TC) per dimostrare il valore della sicurezza e della formazione nell’aviazione canadese.

Blackcomb Helicopters utilizzerà il Loft Dynamics VR Airbus H125 training device presso la sua Boundary Bay Airport location, a Metro Vancouver. Il simulatore, sviluppato in collaborazione con i principali ingegneri e collaudatori di Airbus Helicopters, è una replica esatta dell’elicottero Airbus H125, il velivolo più utilizzato sia da Airbus Helicopters che da Blackcomb Helicopters. Dotato di una vista panoramica 3D ad alta risoluzione, piattaforma dinamica a sei gradi di movimento e full-replica cockpit con un esclusivo pose tracking system, il simulatore offre operazioni realistiche e intuitive. In particolare, è il primo e unico VR flight simulation training device (FSTD) al mondo ad avere ottenuto la FTD Level 3 qualification da EASA (equivalente a FAA FTD7). Questa qualifica consente ai piloti di completare proficiency checks, periodic H125 flight training e operational check rides dal dispositivo”, afferma Loft Dynamics AG.

“I nostri piloti navigano regolarmente in condizioni costiere e montuose impegnative, ma un addestramento adeguato per questi scenari è intrinsecamente pericoloso”, ha affermato Chris Haslock, Blackcomb’s Director of Operations. “Con i simulatori Loft Dynamics, siamo in grado di personalizzare le condizioni meteorologiche, i segnali visivi e i paesaggi in base a ciò che si incontra tipicamente, creando l’esatta esperienza in volo senza compromettere la sicurezza e con zero emissioni di carbonio. È un punto di svolta completo”.

“Siamo entusiasti di collaborare con un operatore di elicotteri molto rispettato come Blackcomb”, ha affermato Fabi Riesen, fondatore e CEO di Loft Dynamics. “La nostra tecnologia ha migliorato significativamente la sicurezza e le competenze dei piloti per le aziende che operano in condizioni e scenari altrettanto complessi, missioni di ricerca e salvataggio nelle Alpi svizzere o tour in elicottero nelle Montagne Rocciose del Colorado. Non vediamo l’ora di portare questi vantaggi a Blackcomb e lavorare insieme per mostrare un futuro più sostenibile, sicuro e scalabile per l’aviazione, in Canada e oltre”.

“Fondata a Whistler, nella Columbia Britannica, e attiva da oltre 30 anni, Blackcomb Helicopters è la principale helicopter touring and heli-services company in Western Canada.

Loft Dynamics AG (ex VRM Switzerland) è un’azienda leader di mercato specializzata in VR training devices for helicopter pilots. Fondata nel 2016, la sua missione è rivoluzionare l’aviazione globale con VR flight simulators all’avanguardia. Dotati di 3D high-resolution panoramic view, dynamic six-degrees-of-motion platform, full-scale replica cockpit con un esclusivo pose tracking system, offrono una training experience coinvolgente, realistica, personalizzabile e priva di rischi. Offrendo una soluzione di addestramento 10 volte più piccola e 20 volte meno costosa rispetto ai simulatori tradizionali, migliorano l’accessibilità e la scalabilità dell’addestramento, consentendo ai piloti altamente qualificati di soddisfare la domanda globale.

In qualità di primo e unico VR flight simulation training device (FSTD) qualificato al mondo, ottenendo la FTD Level 3 qualification dall’EASA, serve i principali produttori, compagnie aeree, operatori, scuole e organizzazioni in tutto il mondo. Con sede a Zurigo, in Svizzera, il team comprende ingegneri appassionati, sviluppatori ed esperti di aviazione. Maggiori informazioni su www.loftdynamics.com“, conclude Loft Dynamics AG.

(Ufficio Stampa Loft Dynamics AG – Photo Credits: Loft Dynamics AG)