Saab dà il benvenuto al primo T-7A Red Hawk flight di un USAF pilot

Il primo volo da parte di un United States Air Force (USAF) pilot di un T-7A advanced jet trainer realizzato durante la Engineering and Manufacturing Development (EMD) phase ha avuto luogo il 28 giugno da St. Louis, USA (leggi anche qui).

Il volo di 63 minuti dell’USAF test pilot Maj. Bryce Turner, 416th Flight Test Squadron e del Boeing T-7 chief test pilot Steve Schmidt, è stato osservato da alti rappresentanti dell’USAF, di Boeing e Saab, nonché da un pubblico online tramite Internet.

“Il primo volo del T-7A da parte di un pilota dell’Air Force in servizio è un risultato storico per il programma ed è un tributo agli anni di duro lavoro e dedizione di Saab e Boeing”, ha dichiarato Erik Smith, President and CEO of Saab in the U.S.

“Saab è responsabile dello sviluppo e della produzione della fully installed aft section per il T-7A. Le sette aft sections prodotte da Saab a Linköping, Svezia, fanno parte degli EMD test aircraft. Saab ha aperto un impianto di produzione all’avanguardia a West Lafayette, Indiana, per i production series aircraft, che saranno utilizzati per l’addestramento dei piloti dell’U.S. Air Force”, afferma Saab.

“Il programma T-7A è attualmente nella EMD phase. La EMD phase include engineering, verification and validation activities, test aircraft build, flight test support, preparazione per la produzione in serie. La prima EMD delivery di Saab a Boeing è avvenuta nell’aprile 2021. Da allora, tutte le ulteriori EMD deliveries sono state completate in poco più di un anno. Il 28 aprile 2022, Boeing e Saab hanno effettuato il roll-out del primo T-7A Red Hawk advanced trainer test aircraft realizzato per la EMD phase. Un initial trial flight dell’EMD aircraft è stato eseguito in precedenza da un Boeing test pilot”, conclude Saab.

(Ufficio Stampa Saab – Photo Credits: Boeing)