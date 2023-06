JetBlue: decolla la nuova rotta tra New York JFK e Parigi CDG

JetBlue ha annunciato di aver ampliato la propria presenza nel mercato transatlantico verso l’Europa continentale, con un nuovo servizio non-stop tra il New York John F. Kennedy International Airport (JFK) e Paris Charles de Gaulle Airport (CDG), che decolla oggi.

“Parigi è il più grande mercato che JetBlue non ha già servito da New York ed è tra le destinazioni più richieste dalla base clienti della compagnia aerea. Con i voli giornalieri che collegano New York a Parigi, le rotte di successo tra gli Stati Uniti e Londra e il servizio per Amsterdam in arrivo entro la fine dell’estate, JetBlue svolge un ruolo unico nel creare alternative agli high-fare legacy carriers che hanno dominato le transatlantic routes per decenni. Inoltre, JetBlue prevede di lanciare un servizio tra Boston e Parigi nel 2024″, afferma JetBlue.

“L’arrivo di JetBlue a Parigi è pronto a sconvolgere ancora una volta il mercato con il nostro servizio pluripremiato e tariffe basse, portando una scelta fresca e innovativa nel volo transatlantico a un nuovo pubblico europeo”, ha affermato Robin Hayes, chief executive officer, JetBlue. “Non vediamo l’ora di continuare a dimostrare che i clienti non devono scendere a compromessi con un ottimo servizio per una tariffa bassa. Siamo entusiasti di portare il nostro acclamato servizio di bordo Mint e Core sia ai clienti business che leisure che viaggiano da e per Parigi”.

Orario dei voli tra New York (JFK) e Parigi (CDG).

Servizio giornaliero a partire dal 29 giugno 2023 (direzione est) e 30 giugno (direzione ovest).

JFK – CDG Flight 1407: 17:09 – 6:55 (+1).

CDG – JFK Flight 1408: 8:55 – 11:51.

“I voli opereranno quotidianamente sull’Airbus A321 Long Range (LR) di JetBlue con 24 Mint Suite® seats riprogettati, 114 core seats e l’elegante e spazioso interno della Airspace cabin. L’A321, che offre il range di un wide-body con l’economia di un single-aisle aircraft, consentirà a JetBlue di rivoluzionare efficacemente il mercato con il pluripremiato servizio della compagnia aerea e tariffe basse sui voli tra gli Stati Uniti e Parigi“, prosegue JetBlue.

“Questa occasione speciale segna una pietra miliare significativa nei nostri continui sforzi per offrire la migliore connettività ai viaggiatori di tutto il mondo, in particolare nei mercati nordamericani. Saluto la mobilitazione collettiva della Paris-CDG airport community per sostenere i primi passi di JetBlue, che ringraziamo profondamente per aver scelto ADP Group per la sua nuova rotta europea da New York”, ha dichiarato Régis Lacote, Managing Director Paris-Charles de Gaulle airport.

“JetBlue opererà dal Terminal 2B, che offre ai viaggiatori un’esperienza aeroportuale moderna con negozi, ristoranti e un facile accesso a una varietà di comode opzioni di trasporto via terra nel cuore di Parigi e in altre regioni francesi”, conclude JetBlue.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)