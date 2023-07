Il primo PC-12 NGX sta volando in Giappone

Il primo PC-12 NGX è stato consegnato a OpenSky Inc., Japanese “Private Jet Membership” company. “D’ora in poi, il single-engine turboprop con il suo esclusivo Asian-style design trasporterà i passeggeri verso destinazioni in tutto il Giappone.

Era già sera quando il PC-12 NGX è arrivato nella megalopoli giapponese di Osaka dopo il suo ferry flight dalla Svizzera. Anche se nessuna informazione è stata pubblicata in anticipo, numerosi plane spotters fuori dall’aeroporto attendevano con impazienza l’arrivo del PC-12 NGX “Swiss Made”.

Con l’innovativo PC-12 NGX e un PC-24, OpenSky Inc. serve una clientela esigente, offrendo un’esperienza di viaggio unica che si distingue dalla concorrenza sia in termini di prodotto che di servizio. L’operatore giapponese ha inoltre preso in consegna quest’anno un PC-24 Super Versatile Jet, che utilizzerà anche per offrire voli business. Inoltre, la società ha effettuato un ordine per un secondo PC-24 che verrà consegnato nell’autunno del 2024″, afferma Pilatus Aircraft.

Parlando del PC-12, il CEO di OpenSky, Shigeto Honda, afferma: “Il nostro PC-12 NGX è diventato virale da quando è arrivato in Giappone. Ho già volato diverse tappe nella cabina del PC-12 NGX in Giappone e sono molto contento. I nostri primi clienti a volare con il PC-12 mi hanno detto che lo preferiscono al twin-engine turboprop che usavano prima. La propeller low-speed mode offre una significativa riduzione del rumore in cabina per un grande comfort dei passeggeri”.

Ignaz Gretener, VP General Aviation at Pilatus, è lieto che il PC-12 NGX sia ora operativo in Giappone: “I clienti business di tutto il mondo apprezzano le capacità uniche del PC-12 NGX e del PC-24. Il dinamico team di OpenSky Inc. sa come fornire il servizio premium che andrà di pari passo con questi velivoli. Grazie a questa eccezionale azienda giapponese per la fiducia riposta in Pilatus e siamo orgogliosi che i nostri velivoli abbiano ora l’opportunità di mettersi alla prova in questo importante mercato”.

“Il PC-12 NGX presenta interni completamente nuovi di BMW Designworks, finestrini della cabina più grandi ispirati al PC-24 e sedili passeggeri che si trasformano in un flat bed. Il nuovo motore PT6 E-Series di Pratt & Whitney Canada è dotato di electronic propeller and engine control system. Le nuove funzioni avioniche di Honeywell come touchscreen control, tactile feedback e “propeller low speed”, nonché il fully integrated automatic thrust management (autothrottle), sono solo alcune delle caratteristiche del nuovo cockpit”, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: Katsuhiko TOKUNAGA – © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)