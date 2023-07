Textron Aviation annuncia l’ordine per 40 Cessna Skyhawk per supportare il pilot training di ATP Flight School

Textron Aviation ha annunciato un accordo con ATP Flight School per l’acquisto di 40 velivoli Cessna Skyhawk da consegnare nel 2025. Il piston aircraft andrà ad aggiungersi alla flotta esistente di ATP di quasi 200 Skyhawk, posizionati in 82 training centers a livello nazionale.

“Il Cessna Skyhawk è considerato l’aereo preferito per il pilot training ed è il single-engine aircraft più popolare nella storia dell’aviazione. Il Cessna Skyhawk è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.

Questo è il secondo acquisto di una Cessna Skyhawk fleet per l’Airline Career Pilot Program di ATP in meno di un anno, poiché la scuola di volo crescerà per addestrare 20.000 piloti di linea entro il 2030. Nell’ottobre 2022, ATP e Textron Aviation hanno concordato l’acquisto di 55 Cessna Skyhawk, con consegne a partire dal terzo trimestre del 2023″, afferma Textron Aviation.

“Il Cessna Skyhawk è stato lo standard in aircraft training per oltre sei decenni”, ha affermato Chris Crow, vice president, Textron Aviation Piston Sales. “Siamo entusiasti di vedere questi velivoli continuare a ispirare la prossima generazione di piloti professionisti attraverso questo accordo con ATP Flight School”.

“Con 95 Skyhawk ordinati, ATP si impegna a fornire agli studenti un accesso senza pari a una flotta moderna e avanzata, in modo che possano raggiungere i loro obiettivi di carriera nel più breve tempo possibile”, ha affermato Michael Arnold, vice president of Marketing, ATP Flight School. “La flotta nazionale di ATP opera oltre mezzo milione di ore di volo all’anno, con la supervisione e il supporto degli ATP’s safety, maintenance, and flight operations quality assurance teams. La comprovata affidabilità ed la dispatch reliability dello Skyhawk come addestratore è fondamentale per soddisfare questa missione e fornire una formazione leader del settore”.

“Le caratteristiche di volo stabili, l’avionica avanzata e la comprovata dispatch reliability dello Skyhawk ne hanno fatto una piattaforma di addestramento affidabile per la scuola di volo da oltre tre decenni.

Da quando l’aereo ha preso il volo per la prima volta, più di 45.000 Skyhawk sono stati consegnati ai clienti in tutto il mondo, più di qualsiasi altro aereo nella storia dell’aviazione”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Business Wire – Textron Aviation)