Lo Stopover di TAP eletto miglior programma da Global Traveler

Per la quinta volta consecutiva, il programma Stopover di TAP – Portugal Stopover – è stato votato come migliore programma di Stopover dalla rivista Global Traveler nel corso dei Leisure Lifestyle Awards, che si sono recentemente tenuti a Philadelphia.

ll premio è stato assegnato dopo aver consultato oltre 550.000 lettori tra il 22 dicembre 2022 e il 1° aprile 2023.

Francis Gallagher, editore e CEO del gruppo FXExpress Publications, afferma che i suoi lettori “conoscono il meglio del meglio nel settore dei viaggi e questa lista di vincitori è stata stilata perfettamente in tempo per l’inizio dei viaggi estivi. Congratulazioni, vincitori – questi riconoscimenti sono meritati”.

Il Portugal Stopover è stato rinnovato quest’anno per permettere ai clienti di scoprire ed esplorare ancora meglio il Portogallo prima di dirigersi verso la loro destinazione finale o fare ritorno a casa.

Il programma consente ai passeggeri che non hanno come destinazione finale Lisbona o Porto di beneficiare, all’andata – e ora anche al ritorno – di una sosta in Portogallo che può arrivare fino a dieci notti, senza alcun costo aggiuntivo nella tariffa.

I passeggeri possono inoltre usufruire di più di 290 offerte esclusive e sconti presso 115 partner, in collaborazione con l’Ente del Turismo del Portogallo. Possono anche avvalersi di uno sconto del 25% per effettuare un viaggio con TAP all’interno del Paese, alla scoperta di destinazioni turistiche come Porto e Norte, l’Algarve, Madeira o le Azzorre, attraverso un codice promozionale che può essere utilizzato sul sito web del vettore (www.flytap.com) o presso le agenzie di viaggio.

TAP collega direttamente l’Europa con 11 destinazioni in Brasile via Lisbona e Porto, servendo São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Salvador. Per quanto riguarda i voli per gli Stati Uniti, TAP opera su Boston, Chicago, Miami, Newark, New York, San Francisco e Washington.

