easyJet: sconti fino al 20% su 115.000 biglietti per volare da e per l’Italia

easyJet informa: “easyJet annuncia una promozione flash valida a partire da oggi fino al 5 luglio 2023, mettendo a disposizione 115.000 posti a tariffe scontate fino al 20% per volare in Italia o in Europa tra il 24 luglio e il 30 settembre 2023: un’occasione perfetta per chi è ancora alla ricerca della meta ideale per trascorrere le ormai prossime vacanze estive”

“Come non approfittare delle tariffe super vantaggiose offerte da easyJet per assicurarsi giorni di puro relax sotto l’ombrellone o perdersi in lunghe nuotate in acque cristalline? Oppure partire alla scoperta delle più belle capitali europee? easyJet mette a disposizione con questa promozione un ventaglio di destinazioni a prezzi davvero convenienti.

La promozione è già attiva su tutti i canali di vendita easyJet: app, sito e GDS fino alla mattina del 5 luglio”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)