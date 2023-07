Saab sarà presente al RIAT 2023 con il Gripen E e il GlobalEye

Al Royal International Air Tattoo (RIAT) 2023 di quest’anno Saab porterà due degli aerei militari più avanzati del mondo, per il loro debutto a RAF Fairford, England.

“Il Saab Gripen E multi-role combat aircraft e la Saab GlobalEye multi-domain airborne early warning & control (AEW&C) solution saranno in mostra per evidenziare lo status di Saab come global defence technology powerhouse.

Il Royal International Air Tattoo è il più grande military airshow del mondo, che attira centinaia di aerei e decine di migliaia di visitatori a RAF Fairford, nel Gloucestershire. Saab e la Swedish Air Force hanno una lunga tradizione nel supportare RIAT, ma quest’anno Saab avrà una presenza senza precedenti. Due degli aerei militari più moderni al mondo, il Gripen E e il GlobalEye, atterreranno per la prima volta nel Regno Unito. Il Gripen E e il GlobalEye rappresentano un livello di capacità che non ha eguali in Europa e Saab è orgogliosa di portarli al RIAT quest’anno”, afferma Saab.

“Il Gripen E e il GlobalEye mostrano quanto Saab e la Svezia abbiano raggiunto in termini di leadership tecnologica”, afferma Dean Rosenfield, Managing Director Saab UK and Saab’s Chief Marketing Officer. “Nessun’altra azienda ha lo stesso livello di air systems capability sotto lo stesso tetto. Quando si tratta di aircraft design, sensors, electronic warfare, weapons, communications, command-and-control, system integration e tutto ciò che si vede in queste due piattaforme, Saab è una classe a sé stante”.

“Costruito per le forze aeree lungimiranti, il Gripen E è il fighter più moderno oggi sul mercato. Le sue tecnologie all’avanguardia includono le più recenti tecniche di system design, sensors, electronic warfare and weapons, per garantire la totale superiorità aerea in ambienti altamente contesi.

Il GlobalEye di Saab è l’unica AEW&C solution che fornisce long-range air, sea and land surveillance, in real-time, da un’unica piattaforma. In produzione, consegna e on contract, il GlobalEye offre capacità uniche e comprovate. Combina availability and delivery schedules impareggiabili con bassi costi di manutenzione e performance superiori rispetto a qualsiasi altra AEW&C solution sul mercato”, conclude Saab.

Il Royal International Air Tattoo si terrà presso RAF Fairford da venerdì 14 a domenica 16 luglio 2023.

(Ufficio Stampa Saab – Photo Credits: Saab)