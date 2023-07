ITA Airways collabora con la National American Foundation (NIAF)

ITA Airways e la National Italian American Foundation (NIAF) hanno siglato un importante accordo per garantire la connettività aerea con tariffe preferenziali ai membri della comunità italoamericana.

“Gli Stati Uniti rappresentano l’international market and destination numero uno di ITA Airways, il più strategico dopo l’Italia, nonché il Paese con il maggior numero di cittadini di origine italiana. Pertanto, i voli diretti dal Nord America all’Italia non sono solo mezzi per viaggi di piacere e di lavoro, ma anche “ponti” che collegano la più ampia comunità italiana negli Stati Uniti.

Più in dettaglio, la compagnia di bandiera italiana sta fornendo ai membri NIAF che viaggiano tra gli Stati Uniti e l’Italia un’offerta scontata dedicata in corso e diverse flash discount promotions entro la durata dell’accordo.

La prima flash promotion dedicata esclusivamente ai membri NIAF e ai loro accompagnatori consiste in uno sconto del 20% sulle tariffe in business class (esclusi supplementi e tasse) su rotte selezionate, tra cui New York – Roma, New York – Milano, oltre ai voli diretti Boston – Roma. Il periodo di vendita durerà fino al 07 luglio 2023 e il periodo di viaggio terminerà il 31 agosto 2023.

I membri NIAF e i loro accompagnatori beneficeranno inoltre di una continua riduzione del 10% sulle tariffe (escluse sovrattasse e tasse) per tutte le rotte all’interno della rete ITA Airways che collega gli Stati Uniti e l’Italia, nonché l’intera rete domestica italiana (esclusa la Sardegna). Questo sconto speciale (non cumulabile con promo flash) è disponibile per viaggi fino al 31 dicembre 2023 e applicabile a tutte le cabine: economy, superior e business”, afferma ITA Airways.

“Entrando in questa partnership con ITA Airways, siamo lieti di offrire ai nostri membri sconti esclusivi quando viaggiano in Italia”, ha dichiarato Robert Allegrini, NIAF President. “Riteniamo che questa collaborazione rafforzerà ulteriormente il collegamento tra l’Italia e gli Stati Uniti e renderà più economico per i nostri membri vivere l’Italia in prima persona”.

“La partnership rafforza ulteriormente l’impegno di ITA Airways oltre lo sviluppo dei flussi turistici, favorendo le relazioni politiche, economiche e culturali tra i due Paesi, che sono state recentemente rafforzate dall’apertura della nuova rotta Washington Dulles – Roma Fiumicino di ITA Airways. Il nuovo volo diretto tra la capitale italiana e quella statunitense, con cinque voli settimanali di andata e ritorno che dal 1° agosto diventeranno giornalieri per coprire la domanda di alta stagione, va ad integrare i servizi di ITA Airways già operanti tra Roma Fiumicino e New York (JFK), Boston, Miami, Los Angeles e, dal 1 luglio 2023 tra Roma e San Francisco e da Milano Malpensa e New York (JFK)” ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways.

“Con voli diretti per New York, Miami, Boston, Los Angeles, Washington e San Francisco (lanciati il 1° luglio), ITA Airways opererà 122 voli settimanali di andata e ritorno tra il Nord America e l’Italia nel pieno della stagione estiva”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)