Emirates Group incrementa le assunzioni a livello globale e si prepara a una forte crescita

Emirates Group sta gettando le basi per la sua prossima grande fase di crescita con una massiccia iniziativa per reclutare le migliori menti e i migliori talenti a livello globale in 180 ruoli unici.

“Il Gruppo sta selezionando personale di bordo, piloti, ingegneri, professionisti IT e agenti del servizio clienti sia presso Emirates che presso dnata.

Nonostante le difficili condizioni del mercato del lavoro a livello globale, il Gruppo Emirates ha chiuso l’anno finanziario al 31 marzo con più di 102.000 dipendenti, dopo aver accolto 17.160 persone in vari ruoli durante l’anno”, afferma Emirates.

Oliver Grohmann, Senior Vice President Human Resources del Gruppo Emirates, ha dichiarato: “Il Gruppo Emirates si è costruito una straordinaria reputazione come datore di lavoro e come realtà all’avanguardia nel settore dell’aviazione. Le persone aspirano a far parte della storia di crescita del Gruppo e delle sue ambizioni, oltre a lavorare e vivere a Dubai, una delle città più sicure, cosmopolite e dinamiche del mondo. Nell’ultimo anno finanziario, abbiamo ricevuto circa 2,7 milioni di candidature a livello globale per i ruoli dell’organizzazione. Utilizziamo le tecnologie più recenti, come le valutazioni digitali, l’intelligenza artificiale e altri sistemi di reclutamento di altissimo livello per selezionare, scegliere e rispondere ai candidati nel modo più efficiente ed efficace. La nostra attenzione è rivolta al reclutamento dei migliori talenti, delle menti più brillanti e di coloro che sono più adatti ai vari ruoli che sosterranno e guideranno la nostra futura crescita ed espansione”.

“La ricerca di nuovo personale di bordo e piloti arriva in uno dei momenti più entusiasmanti della storia di Emirates: un anno di risultati finanziari e quote di profitto record, un’importante aspettativa di crescita, l’espansione della rete, la consegna della nuova flotta di Airbus A350 e Boeing 777-X a partire dal 2024, un mercato dei viaggi vivace e una prospettiva complessivamente ottimistica.

Equipaggio di cabina

Emirates sta organizzando open days ed eventi su invito in 6 continenti, in centinaia di città per tutto il resto dell’anno, alla ricerca dei talenti più brillanti per offrire ai clienti un’esperienza in volo senza uguali. Il processo di reclutamento è accuratamente progettato per essere completato in un giorno e i candidati vengono contattati entro 48 ore dalla valutazione.

In quanto parte della più grande compagnia aerea internazionale del mondo, la comunità del personale di cabina di Emirates rappresenta oltre 140 nazionalità, parla circa 130 lingue e offre i servizi tipici della compagnia aerea con eccellenza ed empatia.

Piloti

Nel mese di agosto, Emirates terrà una serie di open days per il reclutamento di piloti nel Regno Unito e in Irlanda – Dublino, Manchester, Londra Gatwick e Londra Stansted – dopo aver organizzato con successo eventi simili a Budapest, Madrid e Lisbona nel mese di giugno. Una sessione informativa online è prevista il 19 luglio alle 11.00 (alle 13:00 ora di Dubai).

I piloti di Emirates volano su una delle flotte più giovani e sofisticate del mondo, con 260 aeromobili a fusoliera larga Airbus A380 e Boeing 777, in sei continenti, 150 destinazioni, compreso il Polo Nord. Dal 2022, la compagnia aerea ha accolto oltre 900 nuovi piloti nei suoi tre programmi di reclutamento: Direct Entry Captains, Accelerated Command e First Officers.

A380 Direct Entry Captain: progettato per capitani con recente esperienza di comando su Airbus fly-by-wire a fusoliera larga come A330, A340, A350 e A380.

Accelerated Command: per i capitani Airbus con esperienza, che attualmente volano aeromobili a fusoliera stretta su rotte regionali.

Primo Ufficiale: per coloro che hanno esperienza in aeromobili plurimotore e multiequipaggio e una licenza valida di pilota di linea (ATPL).

Ingegneri

A luglio e agosto, Emirates Engineering ha in programma open days in Australia, Canada, Brasile, Sudafrica e Regno Unito. Con 260 aeromobili a fusoliera larga all’interno della flotta, con il più grande programma di ammodernamento dell’aviazione in corso all’interno dell’azienda e con l’imminente ingresso nella flotta degli A350 e dei 777-X, Emirates è alla ricerca di 75 tecnici strutturali e di oltre 400 posizioni in ruoli di ingegneria della manutenzione degli aeromobili e di supporto all’ingegneria.

Professionisti IT

Il Gruppo mira a reclutare oltre 400 professionisti IT con le giuste competenze per una serie di ruoli nell’ambito dell’ingegneria del software, DevOps, cloud ibrido, agile delivery, gestione tecnica dei prodotti, ambiente di lavoro digitale, cybersecurity, architettura IT, innovazione e gestione dei servizi.

Ruoli nel servizio clienti

Per chi sogna di lavorare nel settore dell’aviazione, di interagire con persone provenienti da tutto il pianeta e di far parte di un marchio iconico e di un team professionale, i ruoli nel servizio clienti del Gruppo Emirates sono il primo passo nella giusta direzione. Il Gruppo è alla ricerca di persone eccezionali che riceveranno un’ampia formazione prima di entrare a far parte di Emirates Airport Services, dnata, marhaba o dei centri di contatto. Gli addetti al servizio clienti possono lavorare sia a tempo pieno che part-time e godere della flessibilità necessaria per soddisfare il proprio stile di vita e i propri obiettivi di carriera”, prosegue Emirates.

“Il Gruppo Emirates sta assumendo anche per molti altri ruoli all’interno dell’organizzazione, tra cui in dnata, Emirates SkyCargo e nei servizi aeroportuali. A coloro che desiderano entrare a far parte del Gruppo Emirates si consiglia di visitare regolarmente il sito www.emiratesgroupcareers.com per controllare i ruoli e gli ultimi aggiornamenti.

Emirates offre una serie di benefit pensati per consentire ai dipendenti e alle loro famiglie di condurre uno stile di vita arricchente e piacevole. Questi includono biglietti aerei ampiamente scontati per i dipendenti, la famiglia e gli amici, uno stipendio competitivo esente da imposte, indennità di alloggio e di trasporto, assicurazione e copertura medica, la possibilità di ricevere bonus. La carta Emirates Platinum offre ai dipendenti migliaia di offerte e privilegi esclusivi presso centinaia di marchi di vendita al dettaglio, tempo libero, servizi e ospitalità negli Emirati Arabi Uniti e nel mondo”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)